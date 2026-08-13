«Борьба» дагестанца с медведем потрясла интернет (видео)

·41·Мир
«Борьба» дагестанца с медведем потрясла интернет (видео)

Дагестанец Апти Джамалдаев продемонстрировал в социальной сети необычные моменты, проведённые вместе с медведем, которого он называет Балу. На видео он в шутливой форме борется с огромным животным, обнимает его и даже подносит своё запястье к пасти медведя.

Самая удивительная часть кадров заключается в том, что, хотя медведь выглядит так, будто кусает его руку, создаётся впечатление, что он контролирует свои движения. В какой-то момент Джамалдаев, почувствовав боль, вскрикивает, а окружающие наблюдают за происходящим, смеются и поддерживают его.

«Борьба» с медведем превратилась в шутку

На кадрах Джамалдаев в чёрной одежде стоит перед медведем и двигается так, будто тренируется вместе с ним.

Когда Балу стоит на большом деревянном брусе, мужчина приближается к нему. Иногда медведь широко открывает пасть и бросается вперёд, тогда Джамалдаев отступает, а затем снова подходит к нему.

В некоторых кадрах эта сцена напоминает настоящую борьбу. Однако затем мужчина обнимает медведя, и животное, судя по всему, также не проявляет по отношению к нему резкой агрессии.

Это создаёт впечатление, что они давно привыкли друг к другу.

Самый напряжённый момент — запястье в пасти медведя

В самой примечательной части видео Джамалдаев подносит руку к пасти Балу.

Когда медведь держит его запястье в зубах, выражение лица мужчины меняется, и видно, как он кричит от боли. Несмотря на это, на кадрах не видно признаков серьёзной травмы, и вскоре ситуация вновь приобретает шутливый характер.

Учитывая, насколько сильны челюсти медведя, со стороны это действие выглядит чрезвычайно опасным.

В последующих кадрах Балу толкает мужчину корпусом и даже, кажется, сбивает его с ног.

Упал, но снова вернулся к медведю

В одном из эпизодов под воздействием движений медведя Джамалдаев теряет равновесие и оказывается опирающимся на руки.

Балу движется вслед за ним.

Однако в следующей части видео видно, что они снова стоят рядом друг с другом, а Джамалдаев обнимает медведя.

Поэтому ролик воспринимается не как обычное «столкновение человека с хищником», а как демонстрация необычных отношений между человеком и животным, которые долгое время привыкали друг к другу.

Как бы хорошо ни был обучен медведь, он всё равно остаётся хищником

Подобные видео могут выглядеть интересными и даже забавными. Однако повторять показанные в них действия категорически не рекомендуется.

Медведь — очень сильное, быстрое и непредсказуемое дикое животное. Даже привыкший к человеку или специально обученный медведь одним мгновенным инстинктивным движением может нанести серьёзную травму.

«Осторожный укус», показанный в кадрах, также нельзя воспринимать как безопасную игру между человеком и медведем. Одно сильное движение медведя может иметь для человека тяжёлые последствия.

Почему такие видео интересуют миллионы людей?

Отношения, похожие на доверие между человеком и хищным животным, всегда вызывают интерес.

Здесь особенно силён контраст: с одной стороны — большой и сильный медведь, а с другой — человек, который без страха подходит к нему, обнимает его и даже борется с ним.

Особенно впечатляющим видео сделали некоторые движения Балу, который словно намеренно сдерживает свою силу.

Вместе с тем эти кадры напоминают об одной важной истине: каким бы сильным ни было доверие, установленное с диким животным, нельзя недооценивать силу природы.

Эта необычная «борьба» между Апти Джамалдаевым и Балу может войти в число видео, которые одновременно рассмешили и взволновали пользователей интернета. За короткое время, на момент подготовки статьи, видео набрало более 33 миллионов просмотров, свыше 636 тысяч «лайков» и около 8 тысяч репостов, вызвав широкое обсуждение в сети.

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Апти ДжамалдаевДагестанБалу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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