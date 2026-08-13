Пятёрочка запустила сервис, напоминающий о сроке годности продуктов

Популярная российская торговая сеть «Пятёрочка» начала поэтапно внедрять в мобильном приложении новый цифровой сервис, который своевременно уведомляет покупателей о приближении окончания срока годности продуктов. Как сообщает издание ИКсБТ.ком, система не только упрощает ведение домашних запасов, но и помогает сократить количество пищевых отходов. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новая функция работает полностью автоматически и не требует от покупателей дополнительных действий. Система анализирует покупки, совершённые с использованием карты лояльности «Кс5 Клуб», и опирается на данные цифровой маркировки «Честний знак». При покупке дата производства и срок годности продукта автоматически считываются с помощью цифрового кода.

Умные алгоритмы и напоминания по категориям

Специально разработанный алгоритм самостоятельно определяет, когда отправить потребителю уведомление, в зависимости от типа продукта. Покупателям не нужно вручную вводить данные чеков, отдельно фотографировать товары или сканировать штрихкоды. Весь процесс выполняется в фоновом режиме.

По имеющимся данным, срок отправки напоминаний зависит от категории продукта. В частности:

Для молочных продуктов уведомление приходит за три дня до окончания срока годности.

Для детского питания этот срок составляет пять дней.

После совершения покупки клиент получает в приложении уведомление с точной датой, до которой рекомендуется употребить продукт.

Дальнейшие планы и экологическое значение

По мнению организаторов, проект позволяет рационально контролировать запасы продуктов дома. Кроме того, он способствует экологической устойчивости, предотвращая порчу излишков продуктов в домашних хозяйствах и их попадание в мусор.

В дальнейшем аналогичные умные системы напоминаний планируется запустить и в других крупных торговых сетях, входящих в Кс5 Груп, в частности в супермаркетах «Перекрёсток» и «Чиджик». По словам специалистов, данные государственной системы маркировки открывают широкие возможности не только для контроля оборота товаров, но и для создания современных сервисов, повышающих безопасность и удобство потребителей.