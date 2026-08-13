Месси решил продолжить карьеру? Новые сообщения о будущем футбольной легенды

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси решил продолжить футбольную карьеру после смерти своего отца Джорге Месси. Об этом сообщил портал «Тодо Нотикиас».

Из-за смерти отца Месси на некоторое время отошёл от футбола и командных тренировок. Несмотря на тяжёлую утрату, 39-летний футболист, как сообщается, решил продолжить карьеру.

По имеющимся данным, 12 августа Месси должен вернуться в США и постепенно возобновить тренировки в составе «Интер Майами». Однако пока неизвестно, когда он присоединится к полноценным тренировкам команды и в какой встрече вновь выйдет на поле.

Смерть отца стала для Месси большой утратой. Джорге Месси был для него не только отцом, но и одним из ближайших советников в карьере. Он сыграл важную роль в становлении Лионель в качестве профессионального футболиста и на начальных этапах его карьеры.