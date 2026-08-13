Феликс Нмеча заявил, что приход Юргена Клоппа в сборную Германии его вдохновил

·27·Спорт
Феликс Нмеча заявил, что приход Юргена Клоппа в сборную Германии его вдохновил

В немецком футболе открылась новая страница: легендарный специалист Юрген Клопп назначен главным тренером национальной сборной Германии. Это неожиданное и серьёзное изменение вызвало большой энтузиазм и воодушевление во всём футбольном сообществе страны, в том числе среди игроков сборной. Как сообщает Goal.com, полузащитник Боруссии Дортмунд Феликс Нмеча поделился мнением о том, как это назначение повлияло на атмосферу внутри команды. Об этом сообщает Goal.com.

Возвращение Юргена Клоппа в сборную Германии

59-летний Юрген Клопп провёл один из самых ярких этапов своей тренерской карьеры именно в «Боруссии Дортмунд», дважды подряд выиграв чемпионат Германии — в 2011 и 2012 годах. После этого опытный специалист добился больших успехов и в «Ливерпуле», поэтому его возвращение для работы с национальной сборной Германии вызывает горячие обсуждения в футбольном мире. Пока «Дие Манншафт» готовится начать новый успешный этап, ожидается, что опыт Клоппа принесёт команде большую пользу.

Возвращение Клоппа на тренерскую скамью и желание играть под его руководством чрезвычайно мотивировали футболистов сборной Германии перед предстоящими матчами. В интервью журналистам Нмеча не скрывал, что всё команда воодушевлена этим назначением и с нетерпением ждёт начала работы со специалистом.

«Да, думаю, у всех очень хорошее настроение», — сказал Феликс Нмеча. «Все очень хотят работать с главным тренером, то есть с ним самим. Это, безусловно, будет потрясающий опыт, и я с нетерпением его жду».

Личного знакомства пока не было

Несмотря на большое волнение и общий оптимизм, 25-летний полузащитник признался, что пока не успел лично познакомиться с новым главным тренером. Он с нетерпением ждёт возможности когда-нибудь встретиться с Клоппом лицом к лицу. По словам Нмечи, они ещё не знакомы лично.

Футболиста также спросили, расспрашивал ли он своих одноклубников из Дортмунда о Юргене Клоппе. Нмеча ответил: «Пока нет. Я здесь всего несколько дней. Возможности ещё не было, но обязательно спрошу».

Дебют Клоппа во главе сборной Германии и первые официальные матчи под его руководством находятся в центре внимания всего европейского футбольного сообщества. Немецкий футбольный союз рассчитывает с помощью этого назначения преодолеть кризис в национальной команде и возродить прежние победные традиции.

Юрген КлоппГерманияФеликс НмечаБоруссия ДортмундФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Элиот Андерсон рассказал, почему отклонил предложение Манчестер ЮнайтедЭлиот Андерсон рассказал, почему отклонил предложение Манчестер ЮнайтедСегодня, 13:58Период Душана Влаховича в «Ювентусе» завершён: нападающий отправился в ТурциюПериод Душана Влаховича в «Ювентусе» завершён: нападающий отправился в ТурциюСегодня, 13:53Энсо Фернандес может стать отличным трансфером для «Манчестер Сити»Энсо Фернандес может стать отличным трансфером для «Манчестер Сити»Сегодня, 13:32Месси решил продолжить карьеру? Новые сообщения о будущем футбольной легендыМесси решил продолжить карьеру? Новые сообщения о будущем футбольной легендыСегодня, 13:25Джонатан Та оценил работу Венсана Компани и Хаби АлонсоДжонатан Та оценил работу Венсана Компани и Хаби АлонсоСегодня, 13:16Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»Душан Влахович отправился в Турцию: серьезный итог для «Ювентуса»Сегодня, 13:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы