В немецком футболе открылась новая страница: легендарный специалист Юрген Клопп назначен главным тренером национальной сборной Германии. Это неожиданное и серьёзное изменение вызвало большой энтузиазм и воодушевление во всём футбольном сообществе страны, в том числе среди игроков сборной. Как сообщает Goal.com, полузащитник Боруссии Дортмунд Феликс Нмеча поделился мнением о том, как это назначение повлияло на атмосферу внутри команды. Об этом сообщает Goal.com.

Возвращение Юргена Клоппа в сборную Германии

59-летний Юрген Клопп провёл один из самых ярких этапов своей тренерской карьеры именно в «Боруссии Дортмунд», дважды подряд выиграв чемпионат Германии — в 2011 и 2012 годах. После этого опытный специалист добился больших успехов и в «Ливерпуле», поэтому его возвращение для работы с национальной сборной Германии вызывает горячие обсуждения в футбольном мире. Пока «Дие Манншафт» готовится начать новый успешный этап, ожидается, что опыт Клоппа принесёт команде большую пользу.

Возвращение Клоппа на тренерскую скамью и желание играть под его руководством чрезвычайно мотивировали футболистов сборной Германии перед предстоящими матчами. В интервью журналистам Нмеча не скрывал, что всё команда воодушевлена этим назначением и с нетерпением ждёт начала работы со специалистом.

«Да, думаю, у всех очень хорошее настроение», — сказал Феликс Нмеча. «Все очень хотят работать с главным тренером, то есть с ним самим. Это, безусловно, будет потрясающий опыт, и я с нетерпением его жду».

Личного знакомства пока не было

Несмотря на большое волнение и общий оптимизм, 25-летний полузащитник признался, что пока не успел лично познакомиться с новым главным тренером. Он с нетерпением ждёт возможности когда-нибудь встретиться с Клоппом лицом к лицу. По словам Нмечи, они ещё не знакомы лично.

Футболиста также спросили, расспрашивал ли он своих одноклубников из Дортмунда о Юргене Клоппе. Нмеча ответил: «Пока нет. Я здесь всего несколько дней. Возможности ещё не было, но обязательно спрошу».

Дебют Клоппа во главе сборной Германии и первые официальные матчи под его руководством находятся в центре внимания всего европейского футбольного сообщества. Немецкий футбольный союз рассчитывает с помощью этого назначения преодолеть кризис в национальной команде и возродить прежние победные традиции.