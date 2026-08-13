Элиот Андерсон рассказал, почему отклонил предложение Манчестер Юнайтед

·2·Спорт
Элиот Андерсон рассказал, почему отклонил предложение Манчестер Юнайтед

Новый рекордный трансфер Манчестер Сити Элиот Андерсон рассказал, почему во время отпуска выбрал именно «горожан», несмотря на попытки футболистов Манчестер Юнайтед повлиять на его решение. Как сообщает Goal.com, игрок сборной Англии подчеркнул, что с самого начала планировал перейти только на «Этихад», несмотря на интерес со стороны «красных дьяволов». Об этом Goal.com сообщает далее.

Во время межсезонного отпуска футболист сборной Англии случайно встретил представителей Манчестер Юнайтед в Португалии, где играл в гольф. Руководители «красных дьяволов» пытались убедить его перейти на «Олд Траффорд», однако Андерсон остался непреклонен и в итоге выбрал Манчестер Сити.

Выбор детства и фактор Серхио Агуэро

Комментируя слухи, появившиеся в прессе, Андерсон отметил, что разговоры вокруг этой истории были несколько преувеличены. По его словам, выбор в пользу Манчестер Сити был для него очевидным, поскольку он с детства следил за матчами клуба.

«Когда мне было восемь или девять лет, Серхио Агуэро забил тот знаменитый гол. Последние десять лет я следил за матчами Манчестер Сити. Передо мной стоял важный выбор, и я уверен, что принял правильное решение», — заявил футболист на встрече, состоявшейся в клубном магазине в среду.

Кевин Де Брёйне — главный кумир

Переход в Манчестер Сити стал для Элиота Андерсона не просто очередным профессиональным шагом, а возможностью пойти по стопам кумира детства. Он признался, что в годы становления внимательно изучал действия бельгийского полузащитника на поле и его передачи.

«Кевин Де Брёйне был главным футболистом, которым я восхищался на протяжении последнего десятилетия. Мне очень нравилось смотреть на его игру. Теперь находиться в его клубе и на том месте, где он сам выступал, — для меня особенное чувство», — подвёл итог звёздный новичок сборной Англии.

Элиот АндерсонМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедТрансферыАПЛ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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