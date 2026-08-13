Энсо Фернандес может стать отличным трансфером для «Манчестер Сити»

·32·Спорт
Энсо Фернандес может стать отличным трансфером для «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», один из лидеров английской Премьер-лиги, может подписать полузащитника лондонского «Челси» Энсо Фернандеса. Сообщается, что аргентинский чемпион мира способен выполнять важные функции, которых не хватает команде главного тренера «горожан» Энцо Марески. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, бывший защитник сборной Англии Колин Хендри отметил, что Энсо Фернандес станет отличным приобретением для «Манчестер Сити» и принесёт команде большую пользу. По мнению специалиста, несмотря на огромную стоимость, этот трансфер может себя оправдать.

Стоимость трансфера и финансовые условия

По данным издания, за Энсо Фернандеса могут потребовать около 120 миллионов фунтов стерлингов (162 миллиона долларов). «Манчестер Сити» уже понёс крупные расходы в летнее трансферное окно, в частности потратив 116 миллионов фунтов на Эллиота Андерсона. Кроме того, клуб интересуется перспективным игроком «Лилля» Айюбом Буадди.

В настоящее время в центре поля команды ожидаются серьёзные изменения. В частности, ходят слухи, что обладатель «Золотого мяча» Родри может отправиться в Испанию, а на него претендуют «Барселона» и «Реал Мадрид». По этой причине руководство «Манчестер Сити», как сообщается, сделало главной целью звезду «Челси» Энсо Фернандеса.

Переговоры между клубами и ограниченные сроки

По словам Колина Хендри, высказавшегося в эфире Гамблер Медиа, «Челси», предположительно, установил крайний срок для официальных предложений и переговоров — 14 августа. Если «Манчестер Сити» хочет подписать этого футболиста, клубу необходимо действовать быстро.

Ранее Фернандес уже играл в Западном Лондоне под руководством Энцо Марески, что также повышает вероятность трансфера. После ухода таких опытных футболистов, как Кевин Де Брёйне и Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити» нуждается в полузащитнике, способном регулярно забивать из центральной зоны и управлять игрой.

Сегодня не секрет, что цены на футбольном рынке резко выросли, а суммы трансферов достигают сотен миллионов фунтов. Однако топ-клубы, борющиеся за главные трофеи, должны быть готовы к таким расходам. Опыт Энсо Фернандеса в Премьер-лиге может позволить ему сразу адаптироваться к основному составу.

Энсо ФернандесМанчестер СитиЧелсиТрансферАПЛ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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