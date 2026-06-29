Футбольный скандал в Южной Корее: президент потребовал расследования

Вылет сборной Южной Кореи с группового этапа ЧМ-2026 вызвал в стране волну негодования. После неудачного результата в отставку ушел не только тренер, но и президент страны Ли Дже Мён вмешался в ситуацию.

Президент потребовал официально расследовать причины неудачного выступления национальной команды на мундиале и подверг резкой критике бывшего главного тренера Хон Мён Бона.

«Я полностью потрясен результатом»

Ли Дже Мён оценил итоги выступления национальной команды на чемпионате мира как неожиданные и ставшие тяжелым ударом.

«Я не просто удивлен этим результатом, я полностью потрясен», — заявил президент.

Он подчеркнул, что назначение людей на должности, требующие высокой ответственности, напрямую влияет на конечный результат.

Президент раскритиковал назначение тренера

В своем заявлении Ли Дже Мён сделал особый акцент на кадровых решениях.

«Еще раз доказалось, что кадровые решения решают всё. Если на такую важную должность назначается некомпетентный человек, результат будет очевиден», — сказал он.

Эти слова были восприняты как открытая критика в адрес ушедшего в отставку главного тренера Хон Мён Бона.

Чего не хватило Южной Корее?

Южная Корея завершила групповой этап с 3 очками, заняв третье место в своей группе.

Однако этого результата оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. Команда не попала в число лучших команд, занявших третьи места, и досрочно покинула турнир.

Показатель Результат Набранные очки 3 Место в группе 3-е место Плей-офф Путевка не получена Итог Покинула турнир

Причины неудачи будут расследованы

Президент не ограничился одной лишь критикой.

Он поручил Министерству культуры, спорта и туризма следующее:

полностью изучить причины неудачи на мундиале;

проанализировать процессы подготовки и управления;

пересмотреть кадровые решения;

разработать меры, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Таким образом, результат сборной Южной Кореи на ЧМ-2026 перестал быть просто спортивным вопросом и перешел в плоскость государственных дискуссий.

Ждут ли корейский футбол большие перемены?

Отставка Хон Мён Бона и распоряжение президента о проведении официального расследования указывают на возможность начала серьезных реформ в корейском футболе.

Теперь главный вопрос — заключалась ли проблема только в главном тренере или в системе управления национальной командой также есть серьезные недостатки?

Как вы считаете, кто несет основную ответственность за неудачу сборной: тренер, федерация или футболисты? Пишите свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.