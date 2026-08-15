Триллер с 6 голами: «Милан» победил «Манчестер Юнайтед»!

·8·Спорт
Триллер с 6 голами: «Милан» победил «Манчестер Юнайтед»!

Товарищеский матч между двумя европейскими грандами, готовящимися к новому сезону, — итальянским «Миланом» и английским «Манчестер Юнайтед» — превратился в настоящее голевое шоу.

В напряжённой и богатой острыми моментами встрече «россонери» одержали волевую победу со счётом 4:2.

Счёт открыт уже на 2-й минуте, но борьба выровнялась

Игра неожиданно началась с быстрого гола «красных дьяволов»:

  • Быстрый гол: уже на 2-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поразил ворота соперника и открыл счёт;

  • Восстановление равновесия: незадолго до конца первого тайма, на 37-й минуте, нападающий «Милана» Саму Чуквуэзе восстановил равновесие, и команды ушли на перерыв при счёте 1:1.

Резкий перелом во втором тайме: 2 гола за 3 минуты

Вторые 45 минут прошли под знаком ещё более стремительных атак:

  • Ответ Доргу: на 51-й минуте Патрик Доргу вновь вывел манчестерцев вперёд (1:2);

  • Ответный удар «Милана»: спустя 7 минут, на 58-й минуте, полузащитник Алфажо Сиссе снова сравнял счёт на табло;

  • Победные голы: на 68-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш впервые вывел итальянцев вперёд, а всего через 3 минуты — на 71-й минуте — Рубен Лофтус-Чик забил 4-й гол своей команды и поставил в матче победную точку.

Подробности товарищеского матча:

  • «Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 4:2

  • Голы: Чуквуэзе (37), Сиссе (58), Рамуш (68), Лофтус-Чик (71) — Магуайр (2), Доргу (51).

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МиланМанчестер ЮнайтедГарри МагуайрСэмюэл ЧуквуэзеГонсалу Рамуш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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