Триллер с 6 голами: «Милан» победил «Манчестер Юнайтед»!
Товарищеский матч между двумя европейскими грандами, готовящимися к новому сезону, — итальянским «Миланом» и английским «Манчестер Юнайтед» — превратился в настоящее голевое шоу.
В напряжённой и богатой острыми моментами встрече «россонери» одержали волевую победу со счётом 4:2.
Счёт открыт уже на 2-й минуте, но борьба выровнялась
Игра неожиданно началась с быстрого гола «красных дьяволов»:
Быстрый гол: уже на 2-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поразил ворота соперника и открыл счёт;
Восстановление равновесия: незадолго до конца первого тайма, на 37-й минуте, нападающий «Милана» Саму Чуквуэзе восстановил равновесие, и команды ушли на перерыв при счёте 1:1.
Резкий перелом во втором тайме: 2 гола за 3 минуты
Вторые 45 минут прошли под знаком ещё более стремительных атак:
Ответ Доргу: на 51-й минуте Патрик Доргу вновь вывел манчестерцев вперёд (1:2);
Ответный удар «Милана»: спустя 7 минут, на 58-й минуте, полузащитник Алфажо Сиссе снова сравнял счёт на табло;
Победные голы: на 68-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш впервые вывел итальянцев вперёд, а всего через 3 минуты — на 71-й минуте — Рубен Лофтус-Чик забил 4-й гол своей команды и поставил в матче победную точку.
Подробности товарищеского матча:
«Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 4:2
Голы: Чуквуэзе (37), Сиссе (58), Рамуш (68), Лофтус-Чик (71) — Магуайр (2), Доргу (51).
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