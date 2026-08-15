«Луис Энрике для меня как отец»: Ферран Торрес объяснил причину перехода в «PSJ»

·3·Спорт
«Луис Энрике для меня как отец»: Ферран Торрес объяснил причину перехода в «PSJ»

Очередная громкая сделка европейского летнего трансферного окна официально объявлена. Чемпион Франции «PSJ» и каталонская «Барселона» официально подтвердили трансфер 26-летнего испанского нападающего Ферран Торрес.

Прибыв в Париж и успешно пройдя медицинское обследование, нападающий подписал контракт и принял участие в первой тренировке в составе новых одноклубников. Авторитетное испанское издание «Marca» опубликовало первое большое интервью футболиста официальным медиа парижского клуба.

«Луис Энрике — человек, который для меня как отец в футболе»

Для 26-летнего нападающего фактор главного тренера Луис Энрике сыграл решающую роль при выборе парижского клуба:

«Я всегда говорил об этом с гордостью: в мире футбола Луис Энрике был для меня как отец. Когда я выступал под его руководством в сборной Испании, он всегда оказывал мне безграничное доверие.

Теперь я счастлив, что вновь получил возможность играть под его руководством, уже в великом клубе. Энрике — один из сильнейших специалистов в мире в плане понимания футболиста изнутри, оказания ему высокого доверия и раскрытия всего его потенциала».

«Проект очень масштабный, моя цель — выиграть все трофеи»

Ферран Торрес, рассказывая о своих главных задачах и планах в новом клубе, выразил благодарность руководству команды:

  • Благодарность руководству: «Я взволнован тем, что присоединяюсь к этому великому проекту. Благодарю президента клуба Носир Ал-Кселайфи, советника Луиш Кампуш и тренера Луис Энрике за оказанное мне доверие»;

  • Основные цели: «Я хочу радовать парижских болельщиков, забивать много голов, отдавать результативные передачи и, что самое главное, вместе с командой завоевать главные трофеи во всех турнирах».

Ожидается, что в новом сезоне дуэт Луис Энрике и Ферран Торрес в атакующей линии «PSJ» поведёт команду к новым победам.

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Ферран ТорресЛуис ЭнрикеПСЖБарселонаНассер Аль-Хелаифи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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