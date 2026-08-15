«Луис Энрике для меня как отец»: Ферран Торрес объяснил причину перехода в «PSJ»

Очередная громкая сделка европейского летнего трансферного окна официально объявлена. Чемпион Франции «PSJ» и каталонская «Барселона» официально подтвердили трансфер 26-летнего испанского нападающего Ферран Торрес.

Прибыв в Париж и успешно пройдя медицинское обследование, нападающий подписал контракт и принял участие в первой тренировке в составе новых одноклубников. Авторитетное испанское издание «Marca» опубликовало первое большое интервью футболиста официальным медиа парижского клуба.

Для 26-летнего нападающего фактор главного тренера Луис Энрике сыграл решающую роль при выборе парижского клуба:

«Я всегда говорил об этом с гордостью: в мире футбола Луис Энрике был для меня как отец. Когда я выступал под его руководством в сборной Испании, он всегда оказывал мне безграничное доверие.

Теперь я счастлив, что вновь получил возможность играть под его руководством, уже в великом клубе. Энрике — один из сильнейших специалистов в мире в плане понимания футболиста изнутри, оказания ему высокого доверия и раскрытия всего его потенциала».