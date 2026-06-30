Джоэл Коджо вернулся в Суперлигу: «Навбахор» представил нового нападающего

·35·Спорт
Джоэл Коджо вернулся в Суперлигу: «Навбахор» представил нового нападающего

Нападающий сборной Киргизии Джоэл Коджо снова будет выступать в Суперлиге Узбекистана. 27-летний футболист подписал контракт с наманганским клубом «Навбахор».

Форвард, родившийся в Гане, ранее уже выступал в чемпионате Узбекистана и хорошо знаком с местным футбольным окружением.

Коджо присоединился к «Навбахору»

«Навбахор» усилил линию атаки игроком сборной Киргизии Джоэлом Коджо.

Ожидается, что футболист принесет пользу новой команде благодаря своей скорости, преимуществу в физической борьбе и умению забивать голы.

Ранее уже играл в Узбекистане

За свою карьеру Джоэл Коджо защищал цвета нескольких клубов.

Он выступал за следующие команды:

  • «Алой» — 2017–2021;

  • «Дордой» — 2021–2023;

  • «Динамо» Самарканд — 2023–2024;

  • «Истиклол» — 2025–2026;

  • «Нефтчи» — 2025 год, на правах аренды.

Таким образом, «Навбахор» стал для него третьим клубом в Узбекистане.

Возвращение после серьезной травмы

Последний официальный матч Коджо состоялся в октябре 2025 года в составе «Нефтчи» против «Шуртана».

В той встрече он получил серьезную травму и надолго выбыл из строя.

На данный момент нападающий восстановился после травмы и готов вернуться в большой футбол.

Что этот трансфер даст «Навбахору»?

Приход Коджо может усилить конкуренцию в атаке команды.

Его сильные стороны:

  • знание специфики Суперлиги;

  • наличие международного опыта;

  • способность играть в качестве центрального нападающего;

  • активность в физической борьбе;

  • скорость в контратаках.

Однако важным фактором станет то, насколько быстро он сможет вернуть форму после длительного перерыва.

Начало нового этапа

Для Джоэла Коджо карьера в «Навбахоре» станет новой страницей после травмы.

Наманганский клуб, в свою очередь, ждет от опытного форварда голов и эффективных действий в важных матчах.

Как вы считаете, сможет ли Джоэл Коджо показать свою лучшую игру в «Навбахоре»? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью болельщикам Суперлиги.

Джоэл КоджоНавбахорУзбекистанКыргызстанНаманган
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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