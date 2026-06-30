Джоэл Коджо вернулся в Суперлигу: «Навбахор» представил нового нападающего
Нападающий сборной Киргизии Джоэл Коджо снова будет выступать в Суперлиге Узбекистана. 27-летний футболист подписал контракт с наманганским клубом «Навбахор».
Форвард, родившийся в Гане, ранее уже выступал в чемпионате Узбекистана и хорошо знаком с местным футбольным окружением.
Коджо присоединился к «Навбахору»
«Навбахор» усилил линию атаки игроком сборной Киргизии Джоэлом Коджо.
Ожидается, что футболист принесет пользу новой команде благодаря своей скорости, преимуществу в физической борьбе и умению забивать голы.
Ранее уже играл в Узбекистане
За свою карьеру Джоэл Коджо защищал цвета нескольких клубов.
Он выступал за следующие команды:
«Алой» — 2017–2021;
«Дордой» — 2021–2023;
«Динамо» Самарканд — 2023–2024;
«Истиклол» — 2025–2026;
«Нефтчи» — 2025 год, на правах аренды.
Таким образом, «Навбахор» стал для него третьим клубом в Узбекистане.
Возвращение после серьезной травмы
Последний официальный матч Коджо состоялся в октябре 2025 года в составе «Нефтчи» против «Шуртана».
В той встрече он получил серьезную травму и надолго выбыл из строя.
На данный момент нападающий восстановился после травмы и готов вернуться в большой футбол.
Что этот трансфер даст «Навбахору»?
Приход Коджо может усилить конкуренцию в атаке команды.
Его сильные стороны:
знание специфики Суперлиги;
наличие международного опыта;
способность играть в качестве центрального нападающего;
активность в физической борьбе;
скорость в контратаках.
Однако важным фактором станет то, насколько быстро он сможет вернуть форму после длительного перерыва.
Начало нового этапа
Для Джоэла Коджо карьера в «Навбахоре» станет новой страницей после травмы.
Наманганский клуб, в свою очередь, ждет от опытного форварда голов и эффективных действий в важных матчах.
Как вы считаете, сможет ли Джоэл Коджо показать свою лучшую игру в «Навбахоре»? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью болельщикам Суперлиги.
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