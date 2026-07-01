Переговоры между Винисиусом Жуниором и Реалом Мадрид зашли в тупик

Вопрос о продлении контракта между мадридским «Реалом» и его бразильской звездой Винисиусом Жуниором принял неожиданный оборот. Несмотря на то, что стороны выражают желание продолжить сотрудничество, официальные переговоры по новому соглашению фактически приостановлены. Эта ситуация порождает множество слухов о будущем футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Marca, руководство «Реала» и представители футболиста договорились отложить официальные контакты до завершения чемпионата мира 2026 года. Клуб не хочет подвергать нападающего, готовящегося к важному турниру в составе сборной Бразилии, излишнему давлению и отвлекающим переговорам. Однако это решение может быть рискованным для клуба, так как через шесть месяцев Винисиус получит право подписывать предварительные соглашения с другими командами.

Почему вариант с «Челси» был отклонен?

Ранее лондонский «Челси» из Английской Премьер-лиги рассматривался как один из главных претендентов на Винисиуса Жуниора. Но, по последним данным, вариант с переходом в лондонский клуб полностью снят с повестки дня. Основной причиной называют натянутые отношения между новым главным тренером, приступившим к работе на «Стэмфорд Бридж», Хаби Алонсо и бразильским футболистом.

Как стало известно, за короткий период совместной работы в Мадриде Алонсо и Винисиус не смогли найти общий язык. В частности, напряженность, возникшая во время замены в одном из матчей Эль-Класико на «Сантьяго Бернабеу», привела к окончательному ухудшению отношений. По этой причине «Челси» под руководством Хаби Алонсо отказался от намерений подписать бразильскую звезду.

Еще одним серьезным препятствием в вопросе контракта являются финансовые требования. Винисиус, получающий сейчас около 20 миллионов евро в год, требует увеличить эту сумму до 30 миллионов евро в соответствии со своим статусом. Хотя президент «Реала» Флорентино Перес открыто заявляет о желании сохранить игрока, сообщается, что клуб не готов платить столь высокую зарплату.

Интересно, что на данный момент у Винисиуса Жуниора нет конкретных предложений от других европейских грандов. Астрономические предложения от клубов Саудовской Аравии, поступавшие в начале сезона, также постепенно сошли на нет. Эксперты предполагают, что это мог быть тактический ход агентов футболиста для улучшения условий контракта.

В настоящее время футболист сосредоточен на игре за сборную Бразилии. Он демонстрирует отличную форму, записав на свой счет три гола и две результативные передачи в трех матчах группового этапа. Винисиус отмечает, что если он добьется успеха на чемпионате мира и забьет несколько важных голов, его позиции на трансферном рынке и за столом переговоров кардинально изменятся.