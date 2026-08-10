Кенан Йылдыз приблизился к «Арсенал»: трансфер оценён в £80 млн
Молодая звезда «Ювентус» Кенан Йылдыз может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации журналиста Давид Орнштейн, «Арсенал» серьёзно продвинулся в переговорах по трансферу турецкого нападающего.
Самое интересное, что сам футболист также занимает активную позицию в этом процессе. Йылдыз хочет перейти в лондонский клуб и желает, чтобы процесс его ухода из «Ювентус» решился как можно скорее.
«Арсенал» приблизился к соглашению
По данным источника, переговоры между «Арсенал» и «Ювентус» продолжаются, и лондонский клуб близок к заключению соглашения.
В случае осуществления трансфера «канониры» получат молодого футболиста, технически сильного и способного действовать на нескольких позициях в атаке.
С учётом возраста и потенциала роста Йылдыза «Арсенал» может рассматривать его не только как усиление нынешнего состава, но и как важную часть долгосрочного проекта.
Цена — 80 миллионов фунтов
Как отмечается в сообщении, стоимость трансфера может составить до 80 миллионов фунтов стерлингов.
Эта сумма может вывести Йылдыза в число самых дорогих приобретений в истории «Арсенал».
Для «Ювентус» такое предложение станет серьёзной финансовой возможностью. Однако туринскому клубу придётся расстаться с одним из своих самых перспективных футболистов.
Сам Йылдыз хочет уйти
Ещё один аспект, делающий ситуацию более интересной, — позиция футболиста.
По данным источника, Кенан Йылдыз выразил желание перейти в «Арсенал» и требует ускорить процесс трансфера из «Ювентус».
Это может усилить позицию лондонского клуба на переговорах. Обычно твёрдое желание футболиста перейти в новый клуб оказывает существенное влияние на процесс достижения соглашения.
Почему «Арсенал» хочет именно Йылдыза?
Одно из главных преимуществ Йылдыза — универсальность.
Он может действовать как на фланге, так и за спиной нападающего, обыгрывать соперников один в один и самостоятельно начинать атаки.
Такой профиль позволит «Арсенал» расширить тактические варианты по ходу сезона. Особенно в условиях конкуренции на высоком уровне большое значение имеют футболисты, способные играть на нескольких позициях.
Теперь главное решение за «Ювентус»
Если переговоры завершатся успешно, переезд Йылдыза в Англию может стать одной из крупнейших сделок трансферного окна.
Пока главная интрига заключается в следующем: примет ли «Ювентус» предложение примерно в 80 миллионов фунтов или будет бороться за сохранение своей молодой звезды?
Сам Йылдыз, судя по распространяющейся информации, уже сделал свой выбор — он хочет отправиться в «Арсенал».
Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.
…