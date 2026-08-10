Супертрансфер от «Пакстакор»: защитник сборной Ирана в Ташкенте!
Ташкентский клуб «Пакстакор» оформил очередную крупную и громкую сделку на трансферном рынке. Опытный защитник сборной Ирана Муртазо Пуралиганджи официально стал игроком «львов».
Об этом официально сообщила пресс-служба столичного клуба.
Детали контракта и богатая карьера
34-летний опытный центральный защитник присоединился к «Пакстакор» из клуба «Персеполис» в статусе свободного агента. Между футболистом и клубом подписан контракт до конца года.
За свою карьеру Пуралиганджи выступал в ряде известных клубов Азии и Европы:
Иран: «Нафт», «Персеполис»
Катар: «Ас-Садд», «Ал-Араби»
Китай: «Тианджин Джинмен Тигер», «Шенжен»
Бельгия: «Эупен»
Всего на клубном уровне он провёл около 300 официальных матчей, накопив богатый опыт.
Успехи в сборной и опыт участия в ЧМ
Муртазо Пуралиганджи также считается одной из важных фигур в сборной Ирана. В составе национальной команды он провёл 54 матча и забил 3 гола.
Особенно примечательно, что опытный защитник полностью отыграл на поле в качестве игрока основного состава сборной Ирана на финальных этапах чемпионатов мира 2018 (Россия) и 2022 (Катар).
«Мы верим, что Пуралиганджи благодаря своему богатому опыту и надёжной игре окажет большую помощь нашей команде. Добро пожаловать в «Пакстакор», Муртазо!», — говорится в сообщении клуба.
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