«Пахтакор»га 120 та гол урган ҳужумчи келди: Айман Ҳусайн имзо чекди

·0·Спорт
«Пахтакор»га 120 та гол урган ҳужумчи келди: Айман Ҳусайн имзо чекди

«Пахтакор» мавсумнинг ҳал қилувчи қисми олдидан ҳужум чизиғини Ироқ миллий жамоасининг асосий тўпурарларидан бири билан кучайтирди. 30 ёшли Айман Ҳусайн Тошкент клуби билан мавсум якунигача мўлжалланган шартномага имзо чекди.

Катта халқаро тажрибага эга форварднинг қисқа муддатли келишуви клуб ундан натижани ҳозироқ кутаётганини англатади. «Шерлар» чемпионлик учун кураш олиб бораётган бир пайтда Ҳусайннинг голлари мавсум тақдирини белгилайдиган омиллардан бирига айланиши мумкин.

Мавсум охиригача мўлжалланган келишув

«Пахтакор» матбуот хизмати хабарига кўра, Айман Ҳусайн билан шартнома 2026 йилги мавсум охиригача тузилган.

Бу узоқ муддатли трансфер эмас. Томонлар дастлаб мавсумнинг қолган қисмида ҳамкорлик қилиб, кейинги қарорни футболчининг майдондаги натижалари ва жамоага мослашувига қараб қабул қилиши мумкин.

Ҳусайннинг асосий вазифаси аниқ — ҳужумдаги рақобатни кучайтириш ва ҳал қилувчи учрашувларда гол уриш.

Клубнинг расмий сайтидаги жадвалга кўра, «Пахтакор» чемпионлик пойгасининг юқори қисмида бормоқда. Шу сабаб мавсум ўртасида тайёр ва тажрибали марказий ҳужумчининг жалб қилиниши қисқа муддатда натижага эришишга қаратилган қарор сифатида баҳоланиши мумкин.

Ироқ термаси етакчиларидан бири

Айман Ҳусайн 1996 йил 22 мартда туғилган. У 190 сантиметр бўйга эга марказий ҳужумчи бўлиб, Ироқ миллий жамоасининг сўнгги йиллардаги муҳим футболчиларидан бири ҳисобланади.

FIFA 2026 йилги жаҳон чемпионати плей-оффидан аввал Ҳусайннинг миллий жамоада 32 та гол урганини қайд этганди. Кейин у Боливияга қарши ҳал қилувчи плей-оффда ва Норвегияга қарши жаҳон чемпионати баҳсида ҳам тўп киритди. Шу ҳисобда унинг Ироқ термасидаги голлари сони 34 тага етгани ҳақидаги клуб маълумоти мантиқан тасдиқланади.

Айниқса, Боливия дарвозасига урилган гол Ироқнинг 40 йиллик танаффусдан кейин жаҳон чемпионатига қайтишида ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Reuters уни 2026 йилги мундиалда Ироқ ҳужумини бошқарган тажрибали форвард сифатида таърифлаган.

120 та клуб голи — «Пахтакор» нимани олди?

«Пахтакор» тақдим этган маълумотга кўра, Айман Ҳусайн клублар миқёсидаги чемпионат учрашувларида жами 120 та гол урган.

Унинг фаолияти фақат Ироқ чемпионати билан чекланмаган. Форвард турли йилларда:

  • Ироқ;

  • Қатар;

  • Тунис;

  • Бирлашган Араб Амирликлари;

  • Марокаш

чемпионатларида тўп тепган.

Ҳусайн «Духок», «Ал-Нафт», «Ал-Шорта», «Ал-Қува Ал-Жавия» ва «Ал-Карма» каби Ироқ клублари сафида ўйнаган. Хорижда эса «Сфаксиен», «Умм Салал», «Ал-Маркия», «Ал-Хор», «Ал-Вакра», «Ал-Жазира» ҳамда «Ража Атлетик» жамоалари шарафини ҳимоя қилган.

Ушбу география футболчининг турли чемпионатлар, тактик услублар ва босим юқори бўлган муҳитларда тажриба орттирганини кўрсатади.

Ҳусайн «Пахтакор» ўйинига нима қўшиши мумкин?

Айман Ҳусайн классик марказий ҳужумчи хусусиятларига эга. Унинг бўйи ва амплуасидан келиб чиқиб, форвард «Пахтакор»га жарима майдонида таянч нуқта, қанотлардан узатмалар учун нишон ҳамда стандарт вазиятларда қўшимча хавф бериши мумкин. Бу — футболчининг жисмоний кўрсаткичлари ва позициясига асосланган тактик хулоса.

Унинг келиши билан мураббийлар штабида бир нечта янги имконият пайдо бўлади:

Йўналиш

Кутилаётган таъсир

Жарима майдонидаги ўйин

Ҳимоячилар билан кураш ва якуний зарба

Иккинчи қават

Қанотдан узатмаларда хавф

Тажриба

Ҳал қилувчи учрашувларда босимни бошқариш

Ротация

Ҳужумчилар ўртасида рақобат

Стандарт вазиятлар

Бурчак ва жарима тўпларида қўшимча нишон

Бироқ янги чемпионатга мослашиш тезлиги ҳал қилувчи бўлади. Суперлигада жамоалар кўпинча марказни зич ёпади ва етакчи клубларга қарши ҳимоявий футбол танлайди. Ҳусайнга кам сонли имкониятларни голга айлантириш талаб этилади.

Таркибда таниш муҳит бор

Айман Ҳусайн «Пахтакор»да ўзини бутунлай бегона муҳитда ҳис қилмаслиги мумкин. Жамоа сафида Ироқ миллий жамоаси аъзолари Башар Ресан ва Заид Таҳсин ҳам ҳаракат қилмоқда. Клубнинг расмий таркиб саҳифасида ҳар икки футболчи қайд этилган.

Бу ҳолат янги ҳужумчининг:

  • жамоадошлар билан мулоқот қилиши;

  • клубдаги талабларни тушуниши;

  • майдондаги комбинацияларга мослашиши;

  • Тошкентдаги кундалик ҳаётга кўникиши

учун ёрдам бериши мумкин.

Айниқса, Башар Ресан билан миллий жамоадаги тажриба ҳужумда ўзаро тушуниш жараёнини тезлаштириши эҳтимолдан холи эмас.

«Пахтакор» нега айнан ҳозир бу трансферни амалга оширди?

Мавсум ўртасидаги трансферларда клублар одатда узоқ вақт ривожлантириш талаб қилинадиган футболчидан кўра, дарҳол майдонга туша оладиган ижрочини излайди.

Ҳусайннинг ёши, халқаро тажрибаси ва миллий жамоадаги мақоми «Пахтакор»нинг қарорини тушунтиради. Унга ёш футболчидек катта футболга мослашиш учун бир неча йил керак эмас. Асосий савол — форвард янги жамоа ва Суперлига шароитига қанчалик тез кўника олади?

Қисқа муддатли шартнома ҳар икки томон учун ҳам синов вазифасини бажаради:

  • «Пахтакор» ҳужумчининг реал самарадорлигини баҳолайди;

  • Ҳусайн янги чемпионатда ўзини кўрсатиш имконига эга бўлади;

  • муваффақиятли ҳамкорлик шартномани узайтиришга йўл очиши мумкин.

Янги трансфердан асосий кутилма — гол

Айман Ҳусайннинг номи, миллий жамоадаги обрўси ва аввалги чемпионатлардаги натижалари «Пахтакор» мухлисларида катта умид уйғотиши табиий. Аммо футболда трансфернинг ҳақиқий қиймати ўтмишдаги рақамлар эмас, янги клубдаги натижа билан ўлчанади.

Ҳусайн мавсум охиригача кўп вақтга эга эмас. У ҳар бир учрашувда ўзини кўрсатиши, жамоанинг ҳужум тизимига тез киришиб кетиши ва чемпионлик пойгасида муҳим голлар уриши керак.

«Пахтакор» эса тажрибали ҳужумчига таваккал қилар экан, битта аниқ мақсадни кўзламоқда: мавсумнинг энг муҳим қисмида гол ура оладиган футболчига эга бўлиш.

Сизнингча, Айман Ҳусайн мавсум охиригача «Пахтакор» сафида нечта гол ура олади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси трансфер сиёсатини ўзгартириб, тажрибали футболчиларни жалб қилмоқдаЧелси трансфер сиёсатини ўзгартириб, тажрибали футболчиларни жалб қилмоқдаБугун, 02:11Неймар “Сантос”га “Ремо”га қарши муҳим ўйинда ёрдам берадиНеймар “Сантос”га “Ремо”га қарши муҳим ўйинда ёрдам берадиБугун, 01:58Челси Марсельььь Кукуреля ўрнига Пеп Чаваррикани сотиб олдиЧелси Марсельььь Кукуреля ўрнига Пеп Чаваррикани сотиб олдиБугун, 01:58Бернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтдиБернарду Силва Реал Мадридга кўчиб ўтиши сабабларини айтдиБугун, 00:50Маркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаМаркус Рэшфорд трансфери: Фенербаҳче Англия футболчисига жиддий қизиқмоқдаБугун, 00:13РБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиРБ Леипзиг расмийси Ян Диоманденинг трансфери ҳақидаги хабарларни рад этдиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда