«Пахтакор»га 120 та гол урган ҳужумчи келди: Айман Ҳусайн имзо чекди
«Пахтакор» мавсумнинг ҳал қилувчи қисми олдидан ҳужум чизиғини Ироқ миллий жамоасининг асосий тўпурарларидан бири билан кучайтирди. 30 ёшли Айман Ҳусайн Тошкент клуби билан мавсум якунигача мўлжалланган шартномага имзо чекди.
Катта халқаро тажрибага эга форварднинг қисқа муддатли келишуви клуб ундан натижани ҳозироқ кутаётганини англатади. «Шерлар» чемпионлик учун кураш олиб бораётган бир пайтда Ҳусайннинг голлари мавсум тақдирини белгилайдиган омиллардан бирига айланиши мумкин.
Мавсум охиригача мўлжалланган келишув
«Пахтакор» матбуот хизмати хабарига кўра, Айман Ҳусайн билан шартнома 2026 йилги мавсум охиригача тузилган.
Бу узоқ муддатли трансфер эмас. Томонлар дастлаб мавсумнинг қолган қисмида ҳамкорлик қилиб, кейинги қарорни футболчининг майдондаги натижалари ва жамоага мослашувига қараб қабул қилиши мумкин.
Ҳусайннинг асосий вазифаси аниқ — ҳужумдаги рақобатни кучайтириш ва ҳал қилувчи учрашувларда гол уриш.
Клубнинг расмий сайтидаги жадвалга кўра, «Пахтакор» чемпионлик пойгасининг юқори қисмида бормоқда. Шу сабаб мавсум ўртасида тайёр ва тажрибали марказий ҳужумчининг жалб қилиниши қисқа муддатда натижага эришишга қаратилган қарор сифатида баҳоланиши мумкин.
Ироқ термаси етакчиларидан бири
Айман Ҳусайн 1996 йил 22 мартда туғилган. У 190 сантиметр бўйга эга марказий ҳужумчи бўлиб, Ироқ миллий жамоасининг сўнгги йиллардаги муҳим футболчиларидан бири ҳисобланади.
FIFA 2026 йилги жаҳон чемпионати плей-оффидан аввал Ҳусайннинг миллий жамоада 32 та гол урганини қайд этганди. Кейин у Боливияга қарши ҳал қилувчи плей-оффда ва Норвегияга қарши жаҳон чемпионати баҳсида ҳам тўп киритди. Шу ҳисобда унинг Ироқ термасидаги голлари сони 34 тага етгани ҳақидаги клуб маълумоти мантиқан тасдиқланади.
Айниқса, Боливия дарвозасига урилган гол Ироқнинг 40 йиллик танаффусдан кейин жаҳон чемпионатига қайтишида ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Reuters уни 2026 йилги мундиалда Ироқ ҳужумини бошқарган тажрибали форвард сифатида таърифлаган.
120 та клуб голи — «Пахтакор» нимани олди?
«Пахтакор» тақдим этган маълумотга кўра, Айман Ҳусайн клублар миқёсидаги чемпионат учрашувларида жами 120 та гол урган.
Унинг фаолияти фақат Ироқ чемпионати билан чекланмаган. Форвард турли йилларда:
Ироқ;
Қатар;
Тунис;
Бирлашган Араб Амирликлари;
Марокаш
чемпионатларида тўп тепган.
Ҳусайн «Духок», «Ал-Нафт», «Ал-Шорта», «Ал-Қува Ал-Жавия» ва «Ал-Карма» каби Ироқ клублари сафида ўйнаган. Хорижда эса «Сфаксиен», «Умм Салал», «Ал-Маркия», «Ал-Хор», «Ал-Вакра», «Ал-Жазира» ҳамда «Ража Атлетик» жамоалари шарафини ҳимоя қилган.
Ушбу география футболчининг турли чемпионатлар, тактик услублар ва босим юқори бўлган муҳитларда тажриба орттирганини кўрсатади.
Ҳусайн «Пахтакор» ўйинига нима қўшиши мумкин?
Айман Ҳусайн классик марказий ҳужумчи хусусиятларига эга. Унинг бўйи ва амплуасидан келиб чиқиб, форвард «Пахтакор»га жарима майдонида таянч нуқта, қанотлардан узатмалар учун нишон ҳамда стандарт вазиятларда қўшимча хавф бериши мумкин. Бу — футболчининг жисмоний кўрсаткичлари ва позициясига асосланган тактик хулоса.
Унинг келиши билан мураббийлар штабида бир нечта янги имконият пайдо бўлади:
Йўналиш
Кутилаётган таъсир
Жарима майдонидаги ўйин
Ҳимоячилар билан кураш ва якуний зарба
Иккинчи қават
Қанотдан узатмаларда хавф
Тажриба
Ҳал қилувчи учрашувларда босимни бошқариш
Ротация
Ҳужумчилар ўртасида рақобат
Стандарт вазиятлар
Бурчак ва жарима тўпларида қўшимча нишон
Бироқ янги чемпионатга мослашиш тезлиги ҳал қилувчи бўлади. Суперлигада жамоалар кўпинча марказни зич ёпади ва етакчи клубларга қарши ҳимоявий футбол танлайди. Ҳусайнга кам сонли имкониятларни голга айлантириш талаб этилади.
Таркибда таниш муҳит бор
Айман Ҳусайн «Пахтакор»да ўзини бутунлай бегона муҳитда ҳис қилмаслиги мумкин. Жамоа сафида Ироқ миллий жамоаси аъзолари Башар Ресан ва Заид Таҳсин ҳам ҳаракат қилмоқда. Клубнинг расмий таркиб саҳифасида ҳар икки футболчи қайд этилган.
Бу ҳолат янги ҳужумчининг:
жамоадошлар билан мулоқот қилиши;
клубдаги талабларни тушуниши;
майдондаги комбинацияларга мослашиши;
Тошкентдаги кундалик ҳаётга кўникиши
учун ёрдам бериши мумкин.
Айниқса, Башар Ресан билан миллий жамоадаги тажриба ҳужумда ўзаро тушуниш жараёнини тезлаштириши эҳтимолдан холи эмас.
«Пахтакор» нега айнан ҳозир бу трансферни амалга оширди?
Мавсум ўртасидаги трансферларда клублар одатда узоқ вақт ривожлантириш талаб қилинадиган футболчидан кўра, дарҳол майдонга туша оладиган ижрочини излайди.
Ҳусайннинг ёши, халқаро тажрибаси ва миллий жамоадаги мақоми «Пахтакор»нинг қарорини тушунтиради. Унга ёш футболчидек катта футболга мослашиш учун бир неча йил керак эмас. Асосий савол — форвард янги жамоа ва Суперлига шароитига қанчалик тез кўника олади?
Қисқа муддатли шартнома ҳар икки томон учун ҳам синов вазифасини бажаради:
«Пахтакор» ҳужумчининг реал самарадорлигини баҳолайди;
Ҳусайн янги чемпионатда ўзини кўрсатиш имконига эга бўлади;
муваффақиятли ҳамкорлик шартномани узайтиришга йўл очиши мумкин.
Янги трансфердан асосий кутилма — гол
Айман Ҳусайннинг номи, миллий жамоадаги обрўси ва аввалги чемпионатлардаги натижалари «Пахтакор» мухлисларида катта умид уйғотиши табиий. Аммо футболда трансфернинг ҳақиқий қиймати ўтмишдаги рақамлар эмас, янги клубдаги натижа билан ўлчанади.
Ҳусайн мавсум охиригача кўп вақтга эга эмас. У ҳар бир учрашувда ўзини кўрсатиши, жамоанинг ҳужум тизимига тез киришиб кетиши ва чемпионлик пойгасида муҳим голлар уриши керак.
«Пахтакор» эса тажрибали ҳужумчига таваккал қилар экан, битта аниқ мақсадни кўзламоқда: мавсумнинг энг муҳим қисмида гол ура оладиган футболчига эга бўлиш.
Сизнингча, Айман Ҳусайн мавсум охиригача «Пахтакор» сафида нечта гол ура олади? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…