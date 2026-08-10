Триумф в Ташкенте: Марджона Абдумуталова принесла Узбекистану первое «золото»!
В Ташкенте продолжается чемпионат Азии по тяжёлой атлетике среди юношей и юниоров, который проходит в напряжённой и бескомпромиссной борьбе. В очередной день соревнований члены сборной Узбекистана успешно выступили и завоевали очередные медали.
Об этом радостном событии официально сообщило Министерство спорта Республики Узбекистан.
Марджона Абдумуталова — чемпионка Азии!
Соревнования в рывке в весовой категории до 57 кг стали очень успешными для узбекских тяжелоатлеток.
Талантливая спортсменка Марджона Абдумуталова успешно взяла веса 85, 88 и 90 кг и обошла всех соперниц. Благодаря этому великолепному результату Марджона стала чемпионкой Азии среди юниоров в рывке!
Примечательно, что этот триумф стал для Абдумуталова первой золотой медалью в копилке делегации Узбекистана на этом чемпионате Азии.
Серебряная медаль Зарина Абдуллахакова
Ещё одна наша представительница, выступавшая в этой же весовой категории до 57 кг, Зарина Абдуллахакова также поднялась на пьедестал.
В соревнованиях по рывку она успешно взяла веса 74 и 78 кг и завоевала серебряную медаль чемпионата Азии среди юношей.
Для справки: в настоящее время в весовой категории до 57 кг продолжается бескомпромиссная борьба в толчке и двоеборье.
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