«Навбахор» переманил игрока сборной из «Пахтакора»

·120·Спорт
«Навбахор» переманил игрока сборной из «Пахтакора»

«Навбахор» укрепил свой состав игроком национальной сборной Узбекистана. Наманганский клуб официально объявил о подписании контракта с 25-летним Мухаммадкодиром Хамралиевым.

Футболист присоединился к «соколам» из «Пахтакора». Его опыт выступления за сборные и в Суперлиге в составе нескольких клубов может стать важным фактором для «Навбахора» в новом сезоне.

Хамралиев теперь будет защищать честь «Навбахора»

По сообщению клуба, с Мухаммадкодиром Хамралиевым подписан контракт, и он официально стал игроком «Навбахора».

25-летний футболист последние годы выступал в составе «Пахтакора». Теперь же он начнет новый этап своей карьеры в Намангане.

Представляя нового футболиста, «Навбахор» пожелал ему успехов в составе команды.

«Желаем Мухаммадкодиру Хамралиеву продемонстрировать яркую игру в составе “Навбахора” и внести свой достойный вклад в победы “соколов”», — говорится в сообщении клуба.

Выступал за «Пахтакор» с 2023 года

За свою футбольную карьеру Хамралиев набрался опыта в нескольких клубах Узбекистана.

Ранее он защищал цвета «Динамо» и «Олимпика», а с 2023 года выходил на поле в футболке «Пахтакора».

Таким образом, «Навбахор» пополнил свои ряды игроком, хорошо знакомым с атмосферой Суперлиги и имеющим опыт матчей высокого уровня.

От олимпийской сборной до национальной

Мухаммадкодир Хамралиев регулярно выступал не только на клубном уровне, но и в системе сборных Узбекистана.

Он играл за олимпийскую сборную Узбекистана (У23) в 2021–2024 годах. А с 2023 года привлекается в национальную сборную.

Этот опыт может оказаться особенно важным для «Навбахора». Ведь для команды, ставящей перед собой высокие цели, наличие футболистов, ощутивших атмосферу матчей международного уровня, имеет огромное значение.

Важный трансфер для «Навбахора»

Переход Хамралиева из «Пахтакора» в наманганский клуб стал одним из заметных событий на трансферном рынке.

Включив в свой состав 25-летнего игрока с опытом игры за сборную, «Навбахор» получил возможность еще больше усилить конкуренцию.

Теперь главный вопрос заключается в том, какую роль Мухаммадкодир Хамралиев получит в «Навбахоре» и насколько быстро проявит себя в новой команде.

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НавбахорМухаммадкодир ХамралиевПахтакорУзбекистанНаманган
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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