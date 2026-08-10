«Пахтакор»дан супер-трансфер: Эрон терма жамоаси ҳимоячиси Тошкентда!

·72·Спорт
«Пахтакор»дан супер-трансфер: Эрон терма жамоаси ҳимоячиси Тошкентда!
Қисқача

Эрон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Муртазо Пуралиганжи «Пахтакор» футболчисига айланди. 34 ёшли марказий ҳимоячи «Персеполис» клубидан эркин агент мақомида келиб қўшилди ва йил охиригача мўлжалланган шартнома имзолади. У клублар миқёсида 300 га яқин расмий учрашувда майдонга тушган, Эрон терма жамоаси сафида эса 54 та ўйин ўтказиб, 3 та гол урган.

Тошкентнинг «Пахтакор» клуби трансфер ойнасида навбатдаги йирик ва шов-шувли келишувни амалга оширди. Эрон миллий терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Муртазо Пуралиганжи расман «шерлар» аъзосига айланди.

Бу ҳақда пойтахт клуби матбуот хизмати расман хабар берди.

Шартнома тафсилотлари ва бой фаолият

34 ёшли тажрибали марказий ҳимоячи «Пахтакор» сафига «Персеполис» клубидан эркин агент мақомида келиб қўшилди. Футболчи ва клуб ўртасида йил охиригача мўлжалланган шартнома имзоланди.

Пуралиганжи фаолияти давомида Осиё ва Европанинг қатор номдор клубларида тўп сурган:

  • Эрон: «Нафт», «Персеполис»

  • Қатар: «Ас-Садд», «Ал-Араби»

  • Хитой: «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», «Шэньчжэнь»

  • Бельгия: «Эйпен»

Умумий ҳисобда у клублар миқёсида 300 га яқин расмий учрашувларда майдонга тушиб, бой тажриба тўплаган.

Терма жамоадаги муваффақиятлар ва ЖЧ тажрибаси

Муртазо Пуралиганжи Эрон миллий терма жамоасида ҳам муҳим фигуралардан бири ҳисобланади. У терма жамоа либосида 54 та ўйин ўтказиб, 3 та гол уришга муваффақ бўлган.

Энг эътиборли жиҳати, тажрибали ҳимоячи 2018 (Россия) ва 2022 (Қатар) йилги Жаҳон чемпионатлари финал босқичида Эрон терма жамоасининг асосий таркиб футболчиси сифатида майдонда тўлиқ ҳаракат қилган.

«Биз Пуралиганжи ўзининг бой тажрибаси ва ишончли ўйинлари билан жамоамизга катта ёрдам беришига ишонамиз. «Пахтакор»га хуш келибсан, Муртазо!», — дейилади клуб хабарида.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ПахтакорМортеза ПуралиганжиЭронПерсеполисТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)