«Пахтакор»дан супер-трансфер: Эрон терма жамоаси ҳимоячиси Тошкентда!
Эрон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Муртазо Пуралиганжи «Пахтакор» футболчисига айланди. 34 ёшли марказий ҳимоячи «Персеполис» клубидан эркин агент мақомида келиб қўшилди ва йил охиригача мўлжалланган шартнома имзолади. У клублар миқёсида 300 га яқин расмий учрашувда майдонга тушган, Эрон терма жамоаси сафида эса 54 та ўйин ўтказиб, 3 та гол урган.
Тошкентнинг «Пахтакор» клуби трансфер ойнасида навбатдаги йирик ва шов-шувли келишувни амалга оширди. Эрон миллий терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Муртазо Пуралиганжи расман «шерлар» аъзосига айланди.
Бу ҳақда пойтахт клуби матбуот хизмати расман хабар берди.
Шартнома тафсилотлари ва бой фаолият
34 ёшли тажрибали марказий ҳимоячи «Пахтакор» сафига «Персеполис» клубидан эркин агент мақомида келиб қўшилди. Футболчи ва клуб ўртасида йил охиригача мўлжалланган шартнома имзоланди.
Пуралиганжи фаолияти давомида Осиё ва Европанинг қатор номдор клубларида тўп сурган:
Эрон: «Нафт», «Персеполис»
Қатар: «Ас-Садд», «Ал-Араби»
Хитой: «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», «Шэньчжэнь»
Бельгия: «Эйпен»
Умумий ҳисобда у клублар миқёсида 300 га яқин расмий учрашувларда майдонга тушиб, бой тажриба тўплаган.
Терма жамоадаги муваффақиятлар ва ЖЧ тажрибаси
Муртазо Пуралиганжи Эрон миллий терма жамоасида ҳам муҳим фигуралардан бири ҳисобланади. У терма жамоа либосида 54 та ўйин ўтказиб, 3 та гол уришга муваффақ бўлган.
Энг эътиборли жиҳати, тажрибали ҳимоячи 2018 (Россия) ва 2022 (Қатар) йилги Жаҳон чемпионатлари финал босқичида Эрон терма жамоасининг асосий таркиб футболчиси сифатида майдонда тўлиқ ҳаракат қилган.
«Биз Пуралиганжи ўзининг бой тажрибаси ва ишончли ўйинлари билан жамоамизга катта ёрдам беришига ишонамиз. «Пахтакор»га хуш келибсан, Муртазо!», — дейилади клуб хабарида.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…