Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайди
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари июнь ойидаги пасайишдан кейин яна ўсиш қайд этди. Марказий банк маълумотига кўра, 1 август ҳолатида мамлакатнинг халқаро захиралари 64,34 миллиард долларга етган. Бу бир ой ичида қарийб 590 миллион долларлик ўсиш демакдир.
Захиралар таркибидаги олтиннинг қиймати 56,12 миллиард долларни ташкил этди. Шу билан бирга, олтиннинг физик ҳажми бироз камайиб, 13,85 миллион трой унциясига, яъни тахминан 430,8 тоннага тушган.
Валюта захиралари ҳам ўсган ва 7,65 миллиард долларга етган.
Жаҳон олтин кенгаши маълумотига кўра, Ўзбекистон йилнинг биринчи ярми давомида жами 41 тонна олтин харид қилган. Фақат июнь ойининг ўзида мамлакат 9 тонна олтин сотиб олган.
Шу натижа билан Ўзбекистон июнь ойида олтин хариди бўйича Польша ва Хитойдан кейин дунёда учинчи ўринни эгаллаган.
…