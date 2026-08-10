Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайди

Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари июнь ойидаги пасайишдан кейин яна ўсиш қайд этди. Марказий банк маълумотига кўра, 1 август ҳолатида мамлакатнинг халқаро захиралари 64,34 миллиард долларга етган. Бу бир ой ичида қарийб 590 миллион долларлик ўсиш демакдир.

Захиралар таркибидаги олтиннинг қиймати 56,12 миллиард долларни ташкил этди. Шу билан бирга, олтиннинг физик ҳажми бироз камайиб, 13,85 миллион трой унциясига, яъни тахминан 430,8 тоннага тушган.

Валюта захиралари ҳам ўсган ва 7,65 миллиард долларга етган.

Жаҳон олтин кенгаши маълумотига кўра, Ўзбекистон йилнинг биринчи ярми давомида жами 41 тонна олтин харид қилган. Фақат июнь ойининг ўзида мамлакат 9 тонна олтин сотиб олган.

Шу натижа билан Ўзбекистон июнь ойида олтин хариди бўйича Польша ва Хитойдан кейин дунёда учинчи ўринни эгаллаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиПарашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиКеча, 16:4010 август учун валюта курслари эълон қилинди10 август учун валюта курслари эълон қилинди07.08, 18:088 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда07.08, 11:397 август учун валюта курслари эълон қилинди7 август учун валюта курслари эълон қилинди06.08, 16:181 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?1 килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади?06.08, 15:39Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?Ўзбекистон мол гўштини асосан қайси давлатлардан импорт қилмоқда?06.08, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...