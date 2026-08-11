Трансферная «бомба» в Турции: Душан Влахович договорился с «Бешиктошем»!

Известный сербский нападающий Душан Влахович близок к продолжению карьеры в Турецкой Суперлиге. Согласно сообщению известного итальянского инсайдера и журналиста Николо Скиры в социальной сети Кс (бывший Twitter), 26-летний форвард находится на пороге перехода в стамбульский клуб «Бешиктош» в качестве свободного агента.

По информации источника, переговоры между сторонами вышли на финальную стадию, и по основным пунктам контракта уже достигнута договорённость.

Контракт до 2029 года и зарплата в 8 миллионов евро

Руководство «Бешиктоша» подготовило для сербского бомбардира крайне привлекательное в финансовом плане предложение:

Срок контракта: до лета 2029 года (3-летний контракт);

Годовая зарплата: 8 миллионов евро в год без учёта бонусов;

Бонус: поскольку Влахович переходит в качестве свободного агента, за подписание контракта он получит отдельную крупную сумму в виде подписного бонуса.

Руководство турецкого клуба полностью уверено, что в ближайшие дни успешно завершит эту крупную сделку.

Фактор Винченсо Итальяно и отказ от предложения из Саудовской Аравии

Главную роль в успешном завершении этого трансфера играет Винченсо Итальяно, возглавивший «Бешиктош». Тренер лично связался с сербским нападающим и смог убедить его стать центральной фигурой проекта и основным бомбардиром команды.

Напомним, ранее Влахович получил астрономические по сумме финансовые предложения от клубов из Саудовской Аравии. Однако футболист выбрал чемпионат Турции, отличающийся высокой конкуренцией и близостью к европейскому футбольному пространству, и отклонил предложение арабских клубов.

Показатели Влаховича в текущем сезоне и трансферная стоимость

Сербский нападающий продолжает демонстрировать высокую результативность и в сезоне 2025/2026:

Количество матчей: 23 (во всех турнирах);

Голы: 10;

Голевые передачи: 2.

Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает текущую рыночную стоимость Душана Влаховича в 35 миллионов евро. Таким образом, приобретение «Бешиктошем» нападающего такого уровня бесплатно (в качестве свободного агента) называют одним из крупнейших успехов на трансферном рынке.

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