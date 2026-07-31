Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадам

·0·Спорт
Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадам

Мисрлик машҳур ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ фаолиятида кескин ўзгаришлар палласи бошланди. Жорий ёзги трансфер ойнаси вақтида футболчининг номи Саудия Арабистонининг Рошн лигаси вакиллари билан яна фаол боғлана бошлади. Аввалроқ унинг Туркиянинг Beşiktaş клубига ўтиши барбод бўлган эди, бироқ сўнгги хабарларга кўра, тажрибали форвард Ал-Иттиҳад жамоасига қўшилишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сабаҳ нашрининг маълумотига кўра, Муҳаммад Салоҳ ёзги трансфер даврида Ал-Иттиҳад клуби билан шартнома имзолашга рози бўлган ва унинг йиллик маоши 25 миллион долларни ташкил этиши кутилмоқда. Футболчининг бу қарори унинг спорт йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлиши ва Яқин Шарқ чемпионатининг жозибасини янада ошириши кутилмоқда.

Майдондаги янги позиция ва таркибдаги ўзгаришлар

Фаолияти давомида ўнг қанот ҳужумчиси сифатида порлаган Муҳаммад Салоҳ янги жамоасида ҳам ўзининг севимли ампуласида ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бироқ таркибдаги бошқа ижрочиларнинг ҳолати ва бош мураббийнинг тактик қарорлари футболчининг вазифаларига ўзгартиришлар киритиши мумкин.

Ал-Иттиҳад сафида ҳозирча ўнг қанотда Франциядан келган Моусса Диабй тўп сурмоқда. Бироқ жамоа раҳбарияти ёзги трансфер ойнаси вақтида бу футболчи билан хайрлашишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар мавжуд. Агар Диабй клубни тарк этса, Салоҳ тўғридан-тўғри ўнг қанот қанотига жойлашади.

Немис мутахассиси тактикаси ва Салоҳнинг роли

Германиялик мутахассис, Ал-Иттиҳад бош мураббийи Женс Виссинг жамоа ўйинини одатда 4-2-3-1 схемаси асосида қуради. Бу услубда ягона ҳужумчи ортида ҳаракат қилувчи футболчи муҳим ўрин тутади. Одатда бу позицияда Жазоир вакили Ҳоуссем Аоуар ўйнар эди, бироқ унинг ҳам жамоадан кетиши мумкинлиги айтилмоқда.

Агар Ҳоуссем Аоуар Ал-Иттиҳад сафини тарк этадиган бўлса, Муҳаммад Салоҳ ўзи учун бироз ноодатий бўлган марказий плеймейкер ёки иккинчи ҳужумчи вазифасини бажариши мумкин. Қандай бўлмасин, мисрлик юлдузнинг Саудия Арабистонига кўчиб ўтиши футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда ва унинг янги жамоадаги фаолияти мухлислар диққат марказида бўлади.

Муҳаммад СалоҳАл-ИттиҳадСаудия АрабистониТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотув«Реал»нинг қатъий позицияси: Винисиусга шарт қўйилди – янги шартнома ёки сотувБугун, 17:57Каземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтдиКаземиро Лионель Месси билан бир жамоада тўп тепишни орзу қилганини айтдиБугун, 17:56«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқда«Ливерпуль» афсонаси Муҳаммад Салоҳ «Ал-Иттиҳод» клубига ўтмоқдаБугун, 17:42"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўринг"Брага"даги Садриддин Ҳасановнинг “Порту”га урган суперголини кўрингБугун, 17:35Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантМуҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони вариантБугун, 17:33Родри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинРодри трансфери Манчестер Сити ва Энзо Мареска учун жиддий муаммо туғдириши мумкинБугун, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда