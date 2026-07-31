Муҳаммад Салоҳ фаолиятида бурилиш: Саудия Арабистони сари янги қадам
Мисрлик машҳур ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ фаолиятида кескин ўзгаришлар палласи бошланди. Жорий ёзги трансфер ойнаси вақтида футболчининг номи Саудия Арабистонининг Рошн лигаси вакиллари билан яна фаол боғлана бошлади. Аввалроқ унинг Туркиянинг Beşiktaş клубига ўтиши барбод бўлган эди, бироқ сўнгги хабарларга кўра, тажрибали форвард Ал-Иттиҳад жамоасига қўшилишга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сабаҳ нашрининг маълумотига кўра, Муҳаммад Салоҳ ёзги трансфер даврида Ал-Иттиҳад клуби билан шартнома имзолашга рози бўлган ва унинг йиллик маоши 25 миллион долларни ташкил этиши кутилмоқда. Футболчининг бу қарори унинг спорт йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлиши ва Яқин Шарқ чемпионатининг жозибасини янада ошириши кутилмоқда.
Майдондаги янги позиция ва таркибдаги ўзгаришларФаолияти давомида ўнг қанот ҳужумчиси сифатида порлаган Муҳаммад Салоҳ янги жамоасида ҳам ўзининг севимли ампуласида ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бироқ таркибдаги бошқа ижрочиларнинг ҳолати ва бош мураббийнинг тактик қарорлари футболчининг вазифаларига ўзгартиришлар киритиши мумкин.
Ал-Иттиҳад сафида ҳозирча ўнг қанотда Франциядан келган Моусса Диабй тўп сурмоқда. Бироқ жамоа раҳбарияти ёзги трансфер ойнаси вақтида бу футболчи билан хайрлашишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар мавжуд. Агар Диабй клубни тарк этса, Салоҳ тўғридан-тўғри ўнг қанот қанотига жойлашади.
Немис мутахассиси тактикаси ва Салоҳнинг ролиГерманиялик мутахассис, Ал-Иттиҳад бош мураббийи Женс Виссинг жамоа ўйинини одатда 4-2-3-1 схемаси асосида қуради. Бу услубда ягона ҳужумчи ортида ҳаракат қилувчи футболчи муҳим ўрин тутади. Одатда бу позицияда Жазоир вакили Ҳоуссем Аоуар ўйнар эди, бироқ унинг ҳам жамоадан кетиши мумкинлиги айтилмоқда.
Агар Ҳоуссем Аоуар Ал-Иттиҳад сафини тарк этадиган бўлса, Муҳаммад Салоҳ ўзи учун бироз ноодатий бўлган марказий плеймейкер ёки иккинчи ҳужумчи вазифасини бажариши мумкин. Қандай бўлмасин, мисрлик юлдузнинг Саудия Арабистонига кўчиб ўтиши футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда ва унинг янги жамоадаги фаолияти мухлислар диққат марказида бўлади.
…