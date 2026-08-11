«Если «Реал» делает предложение, нельзя сказать «нет»: Ян Диоманде рассказал о своих первых впечатлениях

Талантливый вингер Ян Диоманде, перешедший из клуба «РБ Лейпциг» в стан мадридцев и ставший одним из самых обсуждаемых приобретений текущего летнего трансферного окна, с воодушевлением рассказал о своих первых днях в «Реале», беседе с Жозе Моуринью, а также атмосфере в раздевалке.

Эти волнующие и искренние признания были опубликованы на официальном сайте «Королевского клуба».

«Беседа с Моуринью и оказанное доверие»

Молодой и перспективный вингер, перебравшийся в Мадрид за 125 миллионов евро, не стал скрывать, что фактор Жозе Моуринью сыграл решающую роль в этом трансфере:

«Прежде всего я хочу выразить свою благодарность Жозе Моуринью. Ранее мы уже общались. Именно благодаря доверию со стороны Жозе и руководства клуба сегодня я получил возможность носить футболку «Реала». Спасибо всем, кто оказал мне такое высокое доверие», — сказал Диоманде.

Футболист, которого в последние годы признают одним из самых ярких талантов мирового футбола, добавил, что восхищён звёздной атмосферой в команде:

«Находиться в раздевалке бок о бок с такими топ-футболистами — потрясающее ощущение. Раньше я смотрел на их игру только по телевизору, а теперь сижу вместе с ними в одной раздевалке».

«Здесь конкуренция и требования совершенно другие»

Ян Диоманде отметил, что прекрасно ощущает давление и высокие стандарты на «Сантьяго Бернабеу» и готов внести свой вклад в успехи команды:

«Здесь всё великолепно, но всё совершенно иначе. И конкуренция, и требования очень высоки. Это естественно, ведь речь идёт о «Реале». Чтобы оставаться сильнейшей командой мира, мы должны работать больше и усерднее, чем где бы то ни было. Я хочу стать неотъемлемой частью этой великой команды и помочь ей добиться больших успехов».

«Когда звонит «Реал», невозможно сказать «нет»»

Говоря о решении сменить клуб, вингер признался, что без колебаний согласился, когда получил предложение от мадридского клуба:

«Когда тебе звонит такой клуб, как «Реал Мадрид», ты просто не можешь сказать «нет». Всё очень просто. Я намерен вместе с этим клубом покорить самые высокие вершины и помочь своей команде завоевать все возможные кубки и трофеи. Надеюсь, впереди нас ждёт множество великих побед», — завершил футболист.

Главный козырь проекта Моуринью

Напомним, Ян Диоманде является самым дорогим трансфером «Реала» под руководством Жозе Моуринью этим летом. Португальский специалист видит талантливого вингера одним из центральных игроков атакующей линии команды в новом сезоне.

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