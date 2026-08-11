«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?

·0·Спорт
«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?

Мадриднинг «Реал» клуби жорий ёзги трансфер ойнасида бошқа шов-шувли харидларни амалга оширишни режалаштирмаяпти. «Қироллик клуби»нинг бу ёздаги сўнгги йирик хариди — «РБ Лейпциг»дан 125 миллион евро (бонусларсиз) эвазига сотиб олинган иқтидорли вингер Ян Диоманде бўлди.

Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти Жозе Моуринью ихтиёридаги таркибни деярли тўлиқ шаклланган ва янги мавсумга 95 фоизга тайёр деб ҳисобламоқда.

Асосий эътибор таркибни тозалашга қаратилади

Мадридликлар раҳбарияти таркибни шакллантириш бўйича асосий босқич якунланганини маълум қилди. Шу сабабли «қироллик клуби» ҳозирги эътиборини ортиқча футболчилар билан хайрлашиш ҳамда таркибни мақбуллаштиришга қаратган.

Клубнинг янги режасига кўра, янги футболчилар хариди фақатгина иккита кутилмаган ҳолатда амалга оширилиши мумкин:

  1. Жамоа аъзоларидан бири кутилмаганда бошқа клубга сотилса;

  2. Таркибда жиддий ва узоқ муддатли жароҳатлар юзага келса.

«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?

Бу ёзги трансфер ойнаси «Сантьяго Бернабеу»да жуда сершов-шув ва кенг кўламли ўзгаришлар билан ёдда қолди.

Жамоага келиб қўшилган янги футболчилар:

  • Ян Диоманде («РБ Лейпциг» — 125 млн евро);

  • Марк Кукурелья;

  • Дензел Дюмфрис;

  • Ибраима Конате;

  • Бернарду Силва;

  • Карлос Эспи.

Жамоани тарк этган футболчилар:

  • Даниэль Карвахаль;

  • Давид Алаба;

  • Дани Себальос;

  • Франко Мастантуоно (ижарага берилди);

  • Фран Гарсия;

  • Гонсало Гарсия;

  • Сесар Паласиос;

  • Марио Мартин;

  • Фран Гонсалес.

Жозе Моуринью бошчилигидаги мадридликлар янгиланган ва мустаҳкамланган таркиб билан янги мавсумда барча мусобақаларда бош совринлар учун кураш олиб боришни мақсад қилган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрЭнсо Мареска Пеп Гвардиола соясида ишлашга тайёрБугун, 12:40Гарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиГарри Магуайр Манчестер Юнайтедни янги мавсумга тайёргарликка чорладиБугун, 12:35Расман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиРасман: «Металлург» бош мураббийи Илҳом Мўминжонов истеъфога чиқдиБугун, 12:33UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?UFC 330 учун танлов: Гарри-Махачев баҳсида Аспиналл фикрича ким устун?Бугун, 12:28Маттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрМаттй Каш: Астон Вилла UEFA Суперкубогида ғалаба қозонишга тайёрБугун, 12:16Ферран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинФерран Торрес ва Родри ёзги трансфер ойнасида клубини ўзгартириши мумкинБугун, 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)