«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?
Мадриднинг «Реал» клуби жорий ёзги трансфер ойнасида бошқа шов-шувли харидларни амалга оширишни режалаштирмаяпти. «Қироллик клуби»нинг бу ёздаги сўнгги йирик хариди — «РБ Лейпциг»дан 125 миллион евро (бонусларсиз) эвазига сотиб олинган иқтидорли вингер Ян Диоманде бўлди.
Испаниянинг нуфузли Marca нашри хабарига кўра, клуб раҳбарияти Жозе Моуринью ихтиёридаги таркибни деярли тўлиқ шаклланган ва янги мавсумга 95 фоизга тайёр деб ҳисобламоқда.
Асосий эътибор таркибни тозалашга қаратилади
Мадридликлар раҳбарияти таркибни шакллантириш бўйича асосий босқич якунланганини маълум қилди. Шу сабабли «қироллик клуби» ҳозирги эътиборини ортиқча футболчилар билан хайрлашиш ҳамда таркибни мақбуллаштиришга қаратган.
Клубнинг янги режасига кўра, янги футболчилар хариди фақатгина иккита кутилмаган ҳолатда амалга оширилиши мумкин:
Жамоа аъзоларидан бири кутилмаганда бошқа клубга сотилса;
Таркибда жиддий ва узоқ муддатли жароҳатлар юзага келса.
«Реал Мадрид»даги қайта қуриш: Кимлар келди ва кимлар кетди?
Бу ёзги трансфер ойнаси «Сантьяго Бернабеу»да жуда сершов-шув ва кенг кўламли ўзгаришлар билан ёдда қолди.
Жамоага келиб қўшилган янги футболчилар:
Ян Диоманде («РБ Лейпциг» — 125 млн евро);
Марк Кукурелья;
Дензел Дюмфрис;
Ибраима Конате;
Бернарду Силва;
Карлос Эспи.
Жамоани тарк этган футболчилар:
Даниэль Карвахаль;
Давид Алаба;
Дани Себальос;
Франко Мастантуоно (ижарага берилди);
Фран Гарсия;
Гонсало Гарсия;
Сесар Паласиос;
Марио Мартин;
Фран Гонсалес.
Жозе Моуринью бошчилигидаги мадридликлар янгиланган ва мустаҳкамланган таркиб билан янги мавсумда барча мусобақаларда бош совринлар учун кураш олиб боришни мақсад қилган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…