Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқлади
Хабиб Нурмагомедов октагонда рақиблари билан тинимсиз суҳбатлашиб, уларга психологик босим ўтказганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, камералар бу суҳбатларнинг фақат айрим лаҳзаларини қайд этган, аслида эса улар рақибларининг кайфияти ва ҳаракатларига кучли таъсир кўрсатган. Нурмагомедов сўнгги жангини 2020 йил 24 октябр куни UFC 254 турнирида Жастин Гетжига қарши ўтказиб, иккинчи раундда ғалаба қозонган ва фаолиятини 29-0 рекорди билан якунлаган.
UFC Шон-шуҳрат зали аъзоси, енгил вазн собиқ чемпиони Хабиб Нурмагомедов октагон ичида рақибларига психологик таъсир ўтказиш учун қўллаган усули ҳақида сўзлаб берди. Маълум бўлишича, доғистонлик афсонавий жангчи баҳс вақтида рақиблари билан тинимсиз суҳбатлашган ва бу уларнинг руҳиятига жиддий босим ўтказган.
Бу ҳақда спортчининг баёнотига таяниб, FREAK MMA аккаунти X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида хабар берди.
«Камералар фақат айрим лаҳзаларни қайд этган»
Нурмагомедов ўзининг октагондаги чиқишларида рақибларини нафақат жисмоний, балки психологик томондан ҳам жиловлашга ҳаракат қилганини таъкидлади:
«Октагон ичида мен рақибларим билан кўп гаплашардим. Камералар буни фақат бир неча мартагина қайд этган, холос. Лекин аслида мен ва рақибларим ўртасида кўплаб суҳбатлар бўлиб ўтарди ва бу уларнинг кайфияти ва ҳаракатларига кучли таъсир қиларди», — дейди Хабиб Нурмагомедов.
«Бургут»нинг сўнгги жанги ва 29-0 тарихий рекорд
Эслатиб ўтамиз, «Бургут» лақабли енгилмас жангчи ўзининг сўнгги профессионал жангини 2020 йил 24 октябрь куни Абу-Дабидаги (БАА) Яс оролида ўтказилган UFC 254 турнирида ўтказган эди.
Рақиб: UFC’нинг енгил вазн тоифасидаги вақтинчалик чемпиони, америкалик Жастин Гэтжи;
Натижа: Хабиб иккинчи раундда рақибини бўғиш усули (треугольник) билан мағлуб этди;
Рекорд: Бу унинг фаолиятидаги 29-ғалабаси (29-0) бўлди.
Ушбу жангдаги зафардан сўнг Нурмагомедов спортдаги фаолиятини бутунлай якунлаганини эълон қилган эди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…