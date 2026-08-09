Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқлади

·56·Спорт
Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқлади
Қисқача

Хабиб Нурмагомедов октагонда рақиблари билан тинимсиз суҳбатлашиб, уларга психологик босим ўтказганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, камералар бу суҳбатларнинг фақат айрим лаҳзаларини қайд этган, аслида эса улар рақибларининг кайфияти ва ҳаракатларига кучли таъсир кўрсатган. Нурмагомедов сўнгги жангини 2020 йил 24 октябр куни UFC 254 турнирида Жастин Гетжига қарши ўтказиб, иккинчи раундда ғалаба қозонган ва фаолиятини 29-0 рекорди билан якунлаган.

UFC Шон-шуҳрат зали аъзоси, енгил вазн собиқ чемпиони Хабиб Нурмагомедов октагон ичида рақибларига психологик таъсир ўтказиш учун қўллаган усули ҳақида сўзлаб берди. Маълум бўлишича, доғистонлик афсонавий жангчи баҳс вақтида рақиблари билан тинимсиз суҳбатлашган ва бу уларнинг руҳиятига жиддий босим ўтказган.

Бу ҳақда спортчининг баёнотига таяниб, FREAK MMA аккаунти X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида хабар берди.

«Камералар фақат айрим лаҳзаларни қайд этган»

Нурмагомедов ўзининг октагондаги чиқишларида рақибларини нафақат жисмоний, балки психологик томондан ҳам жиловлашга ҳаракат қилганини таъкидлади:

«Октагон ичида мен рақибларим билан кўп гаплашардим. Камералар буни фақат бир неча мартагина қайд этган, холос. Лекин аслида мен ва рақибларим ўртасида кўплаб суҳбатлар бўлиб ўтарди ва бу уларнинг кайфияти ва ҳаракатларига кучли таъсир қиларди», — дейди Хабиб Нурмагомедов.

«Бургут»нинг сўнгги жанги ва 29-0 тарихий рекорд

Эслатиб ўтамиз, «Бургут» лақабли енгилмас жангчи ўзининг сўнгги профессионал жангини 2020 йил 24 октябрь куни Абу-Дабидаги (БАА) Яс оролида ўтказилган UFC 254 турнирида ўтказган эди.

  • Рақиб: UFC’нинг енгил вазн тоифасидаги вақтинчалик чемпиони, америкалик Жастин Гэтжи;

  • Натижа: Хабиб иккинчи раундда рақибини бўғиш усули (треугольник) билан мағлуб этди;

  • Рекорд: Бу унинг фаолиятидаги 29-ғалабаси (29-0) бўлди.

Ушбу жангдаги зафардан сўнг Нурмагомедов спортдаги фаолиятини бутунлай якунлаганини эълон қилган эди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Хабиб НурмагомедовЮФСЖастин ГейджиАбу-ДабиБирлашган Араб Амирликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Бугун, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)