Арман Царукян ўзбек паловини танлади: кадрлар эътибор тортди (видео)

·71·Жамият
Арман Царукян ўзбек паловини танлади: кадрлар эътибор тортди (видео)
Қисқача

Арман Сарукян ўзбек миллий мусиқаси садоси остида катта лагандаги ўзбек паловини қўли билан танавул қилгани акс этган видео билан эътибор тортди. Палов йирик гўшт бўлаклари, сабзи ва гуруч билан тортилган бўлиб, дастурхонда салат ҳамда нон ҳам бўлган. Sportчи таомни оддий татиб кўриш билан чекланмай, салатдан ҳам олиб палов билан бирга танавул қилган.

ММА оламининг таниқли жангчиларидан Арман Царукян бу сафар октагондаги чиқиши билан эмас, дастурхон атрофидаги кадрлари билан мухлислар эътиборини тортди. Мақола охиридаги видеолавҳада спортчи ўзбек миллий мусиқаси садоси остида катта лагандаги ўзбек паловини қўлда танавул қилаётгани акс этган.

Айниқса, паловнинг улкан порцияда ва йирик гўшт бўлаклари билан дастурхонга тортилиши кадрларни янада колоритли қилган. Царукян эса таомни оддий татиб кўриш билан чекланмай, миллий дастурхон анъанасига яқин услубда танавул қилган.

Улкан лаган палов диққат марказида

Видеолавҳада Царукян олдига катта миллий лаганда палов қўйилганини кўриш мумкин.

Таомда гуруч билан бирга йирик гўшт бўлаклари, сабзи ва бошқа анъанавий масаллиқлар кўзга ташланади. Дастурхонда паловга қўшимча равишда помидор ва пиёздан тайёрланган салат ҳамда нон ҳам бор.

Эътиборлиси, спортчи қошиқ ёки санчқидан фойдаланмай, паловни қўли билан ейишни маъқул кўрган. Шунингдек у салатдан ҳам олиб, палов билан бирга танавул қилаётгани акс этган.

Спортчи учун бундай дастурхон одатий рациондан фарқ қилади

Профессионал ММА жангчилари одатда мусобақа олдидан вазн, калория ва овқат таркибини жуда қаттиқ назорат қилади.

Шу сабаб Царукяннинг катта лаган палов қаршисидаги кадрлари мухлислар учун алоҳида қизиқ туюлиши табиий. Бироқ видеодан спортчи бутун лаганни ўзи еган, деган хулоса чиқариб бўлмайди — кадрларда фақат унинг таомдан танавул қилаётгани кўринади.

Шунингдек, лавҳа қаерда ва қачон олингани ҳақида маълумот кўрсатилмаган.

Ўзбек палови хорижлик спортчиларни ҳам жалб қилмоқда

Палов Ўзбекистон гастрономик маданиятининг энг машҳур таомларидан бири ҳисобланади. Катта лаганда тортиш, уни салат ва нон билан бирга истеъмол қилиш эса миллий дастурхоннинг таниш кўринишларидан.

Шу жиҳатдан Царукян иштирокидаги кадрлар спорт мавзусидан ташқари миллий таомларга қизиқувчилар учун ҳам эътиборли бўлди.

Айниқса, жаҳон ММА саҳнасида танилган спортчининг ўзбек паловини иштаҳа билан танавул қилиши ижтимоий тармоқларда тарқалиши мумкин бўлган «илиқ» ва ғайриоддий лавҳалардан бири.

Октагондан ташқаридаги бошқача Царукян

Мухлислар Арман Царукянни одатда машғулот зали, вазн ўлчаш маросими ёки жанг вақтида кўришга одатланган.

Бу кадрларда эса бутунлай бошқа муҳит: спортчи хотиржам ҳолатда дастурхон атрофида ўтириб, миллий таомдан баҳраманд бўлмоқда.

Баъзан спорт юлдузларининг айнан шундай оддий ҳаётий лавҳалари мухлисларга расмий интервью ёки жангдан ҳам яқинроқ таъсир қилади.

Бу сафар ҳам диққат марказида октагон эмас — катта лагандаги ўзбек палови бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Арман ЦарукянЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Бугун, 12:50Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Бугун, 12:31Андижонда зилзила: қайси туманларда ер қимирлаши кучлироқ сезилди?Андижонда зилзила: қайси туманларда ер қимирлаши кучлироқ сезилди?Бугун, 12:03Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиЎзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолдиБугун, 05:37Ҳокимликдаги «танишлар» ва 100 млн сўмлик тузоқ: Косондаги ер фирибгарлигиҲокимликдаги «танишлар» ва 100 млн сўмлик тузоқ: Косондаги ер фирибгарлигиКеча, 21:59Автобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиАвтобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиКеча, 21:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди