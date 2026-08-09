Арман Царукян ўзбек паловини танлади: кадрлар эътибор тортди (видео)
Арман Сарукян ўзбек миллий мусиқаси садоси остида катта лагандаги ўзбек паловини қўли билан танавул қилгани акс этган видео билан эътибор тортди. Палов йирик гўшт бўлаклари, сабзи ва гуруч билан тортилган бўлиб, дастурхонда салат ҳамда нон ҳам бўлган. Sportчи таомни оддий татиб кўриш билан чекланмай, салатдан ҳам олиб палов билан бирга танавул қилган.
ММА оламининг таниқли жангчиларидан Арман Царукян бу сафар октагондаги чиқиши билан эмас, дастурхон атрофидаги кадрлари билан мухлислар эътиборини тортди. Мақола охиридаги видеолавҳада спортчи ўзбек миллий мусиқаси садоси остида катта лагандаги ўзбек паловини қўлда танавул қилаётгани акс этган.
Айниқса, паловнинг улкан порцияда ва йирик гўшт бўлаклари билан дастурхонга тортилиши кадрларни янада колоритли қилган. Царукян эса таомни оддий татиб кўриш билан чекланмай, миллий дастурхон анъанасига яқин услубда танавул қилган.
Улкан лаган палов диққат марказида
Видеолавҳада Царукян олдига катта миллий лаганда палов қўйилганини кўриш мумкин.
Таомда гуруч билан бирга йирик гўшт бўлаклари, сабзи ва бошқа анъанавий масаллиқлар кўзга ташланади. Дастурхонда паловга қўшимча равишда помидор ва пиёздан тайёрланган салат ҳамда нон ҳам бор.
Эътиборлиси, спортчи қошиқ ёки санчқидан фойдаланмай, паловни қўли билан ейишни маъқул кўрган. Шунингдек у салатдан ҳам олиб, палов билан бирга танавул қилаётгани акс этган.
Спортчи учун бундай дастурхон одатий рациондан фарқ қилади
Профессионал ММА жангчилари одатда мусобақа олдидан вазн, калория ва овқат таркибини жуда қаттиқ назорат қилади.
Шу сабаб Царукяннинг катта лаган палов қаршисидаги кадрлари мухлислар учун алоҳида қизиқ туюлиши табиий. Бироқ видеодан спортчи бутун лаганни ўзи еган, деган хулоса чиқариб бўлмайди — кадрларда фақат унинг таомдан танавул қилаётгани кўринади.
Шунингдек, лавҳа қаерда ва қачон олингани ҳақида маълумот кўрсатилмаган.
Ўзбек палови хорижлик спортчиларни ҳам жалб қилмоқда
Палов Ўзбекистон гастрономик маданиятининг энг машҳур таомларидан бири ҳисобланади. Катта лаганда тортиш, уни салат ва нон билан бирга истеъмол қилиш эса миллий дастурхоннинг таниш кўринишларидан.
Шу жиҳатдан Царукян иштирокидаги кадрлар спорт мавзусидан ташқари миллий таомларга қизиқувчилар учун ҳам эътиборли бўлди.
Айниқса, жаҳон ММА саҳнасида танилган спортчининг ўзбек паловини иштаҳа билан танавул қилиши ижтимоий тармоқларда тарқалиши мумкин бўлган «илиқ» ва ғайриоддий лавҳалардан бири.
Октагондан ташқаридаги бошқача Царукян
Мухлислар Арман Царукянни одатда машғулот зали, вазн ўлчаш маросими ёки жанг вақтида кўришга одатланган.
Бу кадрларда эса бутунлай бошқа муҳит: спортчи хотиржам ҳолатда дастурхон атрофида ўтириб, миллий таомдан баҳраманд бўлмоқда.
Баъзан спорт юлдузларининг айнан шундай оддий ҳаётий лавҳалари мухлисларга расмий интервью ёки жангдан ҳам яқинроқ таъсир қилади.
Бу сафар ҳам диққат марказида октагон эмас — катта лагандаги ўзбек палови бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…