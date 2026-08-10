Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчи

·34·Спорт
Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчи
Қисқача

Гирона клуби Саудия Арабистонида қийин даврни бошдан кечираётган ярим ҳимоячи Унай Эрнандесни бир мавсумга ижара асосида қайтариш бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига кирди. Ал-Иттиҳад Гирона таклифини кўриб чиқмоқда, томонлар эса футболчининг юқори маоши бўйича келишувга эришишга уринмоқда. Гирона маошнинг кичик қисмини тўлашни, қолганини эса Ал-Иттиҳад зиммасига олишни таклиф қилган.

Испаниянинг Гирона клуби ўз таркибини кучайтириш мақсадида Саудия Арабистонида қийин даврни бошдан кечираётган ярим ҳимоячи Унай Эрнандесни ортга қайтариш бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига кирди. Goal.com нашри хабар қилишича, Каталония жамоаси ўз тарбияланувчисини ижара асосида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Айни пайтда Гирона ЛаЛига Hypeрмотион янги мавсумига тайёргарлик жараёнини якунлади. Кике Алварес бошчилигидаги жамоа ёзги ўртоқлик ўйинларида атиги битта ғалабага эришиб, сўнгги баҳсда Настик билан 1:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Мавсумолди ўйинларидаги натижалар мураббийлар штабида кўплаб саволларни туғдирмоқда.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартлар

Саудия Арабистонининг Ал-Риядия нашри маълумотига кўра, Ал-Иттиҳад клуби Эрнандесни бир мавсумга ижарсига бериш бўйича расмий таклифни кўриб чиқмоқда. Томонлар ўртасидаги асосий музокаралар футболчининг Яқин Шарқдаги юқори маоши билан боғлиқ логистик масалаларга бориб тақалмоқда.

Гирона раҳбарияти футболчининг улкан маошининг фақат кичик бир қисмини ўз зиммасига олишни, қолган қисмини эса Ал-Иттиҳад тўлаб беришини таклиф қилмоқда. Малграт-де-Мар шаҳридан бўлган ярим ҳимоячи ўз ватанида яна асосий фигура бўлиш ва аввалги спорт формасини тиклаш ниятида.

Футболчининг фаолият йўли

Унай Эрнандеснинг сўнгги йиллардаги фаолияти кескин бурилишларга бой бўлди. У профессионал фаолиятининг илк йилларини айнан Гирона академиясида ўтказиб, кейинчалик Барселона клубига кўчиб ўтган эди. 2022-йилда Ла Масиа академиясига қўшилган ҳужумкор ярим ҳимоячи Барка Атлетик жамоасининг муҳим ўйинчисига айланди.

Унинг ёрқин ўйинлари хорижий клублар эътиборини тортди ва 2025-йил январ ойида Ал-Иттиҳад Барселонага 4,5 миллион евро ва қўшимча бонуслар тўлаб, футболчини ўз сафига қўшиб олди. Бироқ Жидда клубидаги фаолияти кутилганидек кечмади ва у кейинчалик Саудия Pro-лигасининг бошқа жамоаси Ал-Шабабга ижара асосида ўтказилди.

ГиронаУнай ЭрнандесАл-ИттиҳадЛаЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33Родри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиРодри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)