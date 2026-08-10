Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчи
Гирона клуби Саудия Арабистонида қийин даврни бошдан кечираётган ярим ҳимоячи Унай Эрнандесни бир мавсумга ижара асосида қайтариш бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига кирди. Ал-Иттиҳад Гирона таклифини кўриб чиқмоқда, томонлар эса футболчининг юқори маоши бўйича келишувга эришишга уринмоқда. Гирона маошнинг кичик қисмини тўлашни, қолганини эса Ал-Иттиҳад зиммасига олишни таклиф қилган.
Испаниянинг Гирона клуби ўз таркибини кучайтириш мақсадида Саудия Арабистонида қийин даврни бошдан кечираётган ярим ҳимоячи Унай Эрнандесни ортга қайтариш бўйича музокараларнинг ҳал қилувчи босқичига кирди. Goal.com нашри хабар қилишича, Каталония жамоаси ўз тарбияланувчисини ижара асосида ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Айни пайтда Гирона ЛаЛига Hypeрмотион янги мавсумига тайёргарлик жараёнини якунлади. Кике Алварес бошчилигидаги жамоа ёзги ўртоқлик ўйинларида атиги битта ғалабага эришиб, сўнгги баҳсда Настик билан 1:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Мавсумолди ўйинларидаги натижалар мураббийлар штабида кўплаб саволларни туғдирмоқда.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартларСаудия Арабистонининг Ал-Риядия нашри маълумотига кўра, Ал-Иттиҳад клуби Эрнандесни бир мавсумга ижарсига бериш бўйича расмий таклифни кўриб чиқмоқда. Томонлар ўртасидаги асосий музокаралар футболчининг Яқин Шарқдаги юқори маоши билан боғлиқ логистик масалаларга бориб тақалмоқда.
Гирона раҳбарияти футболчининг улкан маошининг фақат кичик бир қисмини ўз зиммасига олишни, қолган қисмини эса Ал-Иттиҳад тўлаб беришини таклиф қилмоқда. Малграт-де-Мар шаҳридан бўлган ярим ҳимоячи ўз ватанида яна асосий фигура бўлиш ва аввалги спорт формасини тиклаш ниятида.
Футболчининг фаолият йўлиУнай Эрнандеснинг сўнгги йиллардаги фаолияти кескин бурилишларга бой бўлди. У профессионал фаолиятининг илк йилларини айнан Гирона академиясида ўтказиб, кейинчалик Барселона клубига кўчиб ўтган эди. 2022-йилда Ла Масиа академиясига қўшилган ҳужумкор ярим ҳимоячи Барка Атлетик жамоасининг муҳим ўйинчисига айланди.
Унинг ёрқин ўйинлари хорижий клублар эътиборини тортди ва 2025-йил январ ойида Ал-Иттиҳад Барселонага 4,5 миллион евро ва қўшимча бонуслар тўлаб, футболчини ўз сафига қўшиб олди. Бироқ Жидда клубидаги фаолияти кутилганидек кечмади ва у кейинчалик Саудия Pro-лигасининг бошқа жамоаси Ал-Шабабга ижара асосида ўтказилди.
…