Коктейльный робот Бартесиан: кому на самом деле нужен гаджет за 300 долларов

Рынок бытовой техники в последние годы пополняется различными автоматизированными устройствами, однако некоторые из них вызывают у потребителей закономерные вопросы. Как сообщает иксбт.ком, был протестирован новый коктейльный робот Бартесиан Дует, предназначенный для приготовления алкогольных напитков. Несмотря на то что он прекрасно справляется со своей задачей, устройство заставило специалистов и покупателей всерьёз задуматься. Этот гаджет стоимостью 300 долларов напоминает кофемашины, но обладает рядом специфических особенностей. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Принцип работы устройства устроен очень просто и удобно. В компактный прибор с современным дизайном можно одновременно залить несколько видов алкогольных напитков. Затем устанавливается специальная капсула с концентрированной смесью для популярных коктейлей, таких как эспрессо-мартини, арбузная маргарита, май-тай и космополитен. Считывая штрихкод на корпусе, машина определяет необходимую алкогольную основу и по желанию пользователя регулирует количество воды.

Как работает гаджет и каковы результаты тестирования

В ходе тестирования выяснилось, что устройство быстро готовит различные напитки одним нажатием кнопки. Приготовленная жидкость смешивается со льдом в специальном шейкере, а затем переливается в стакан. Автор и его друзья поначалу были впечатлены новизной технологии, однако вскоре возник главный вопрос — для кого именно предназначен этот продукт. Ведь одна капсула стоит примерно 2,50 доллара, а алкоголь необходимо покупать отдельно.

Согласно анализу, этот коктейльный робот вряд ли подойдёт настоящим ценителям коктейлей. Капсулы вообще не содержат алкоголя, поэтому вкус сложных ингредиентов может отличаться от оригинального и казаться слегка искусственным. Участники тестирования больше всего оценили коктейль Лемон Дроп, в составе которого был только добавленный потребителем водка. Очевидно, что замена редких ликёров из оригинальных рецептов искусственными аналогами не удовлетворит настоящих гурманов.

Вопросы места на кухне и стоимости

Кроме того, устройство требует достаточно много свободного места на кухне. С учётом его крупных габаритов и того, что оно используется не каждый день, постоянное хранение на виду понравится не всем. К тому же большинство людей, способных позволить себе такую дорогую технологию, уже имеют дома хорошо оборудованный полноценный бар и качественные напитки. Если пользователю приходится дополнительно добавлять лимонный сок или газированную воду, чтобы немного улучшить вкус, это сводит на нет сам смысл автоматизированного процесса.

Подводя итог, можно сказать, что устройствам вроде Бартесиан трудно найти свою аудиторию. Некоторые пользователи, включая отдельных обозревателей, высоко оценили маргариту, однако в целом заметно, что цена продукта не соответствует реальным потребностям. Этот гаджет может стать интересным подарком или необычным элементом шоу на вечеринках, но в повседневной жизни он вряд ли достигнет уровня необходимой бытовой техники.