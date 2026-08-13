Коктейльный робот Бартесиан: кому на самом деле нужен гаджет за 300 долларов

·23·Технологии
Коктейльный робот Бартесиан: кому на самом деле нужен гаджет за 300 долларов

Рынок бытовой техники в последние годы пополняется различными автоматизированными устройствами, однако некоторые из них вызывают у потребителей закономерные вопросы. Как сообщает иксбт.ком, был протестирован новый коктейльный робот Бартесиан Дует, предназначенный для приготовления алкогольных напитков. Несмотря на то что он прекрасно справляется со своей задачей, устройство заставило специалистов и покупателей всерьёз задуматься. Этот гаджет стоимостью 300 долларов напоминает кофемашины, но обладает рядом специфических особенностей. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Принцип работы устройства устроен очень просто и удобно. В компактный прибор с современным дизайном можно одновременно залить несколько видов алкогольных напитков. Затем устанавливается специальная капсула с концентрированной смесью для популярных коктейлей, таких как эспрессо-мартини, арбузная маргарита, май-тай и космополитен. Считывая штрихкод на корпусе, машина определяет необходимую алкогольную основу и по желанию пользователя регулирует количество воды.

Как работает гаджет и каковы результаты тестирования

В ходе тестирования выяснилось, что устройство быстро готовит различные напитки одним нажатием кнопки. Приготовленная жидкость смешивается со льдом в специальном шейкере, а затем переливается в стакан. Автор и его друзья поначалу были впечатлены новизной технологии, однако вскоре возник главный вопрос — для кого именно предназначен этот продукт. Ведь одна капсула стоит примерно 2,50 доллара, а алкоголь необходимо покупать отдельно.

Согласно анализу, этот коктейльный робот вряд ли подойдёт настоящим ценителям коктейлей. Капсулы вообще не содержат алкоголя, поэтому вкус сложных ингредиентов может отличаться от оригинального и казаться слегка искусственным. Участники тестирования больше всего оценили коктейль Лемон Дроп, в составе которого был только добавленный потребителем водка. Очевидно, что замена редких ликёров из оригинальных рецептов искусственными аналогами не удовлетворит настоящих гурманов.

Вопросы места на кухне и стоимости

Кроме того, устройство требует достаточно много свободного места на кухне. С учётом его крупных габаритов и того, что оно используется не каждый день, постоянное хранение на виду понравится не всем. К тому же большинство людей, способных позволить себе такую дорогую технологию, уже имеют дома хорошо оборудованный полноценный бар и качественные напитки. Если пользователю приходится дополнительно добавлять лимонный сок или газированную воду, чтобы немного улучшить вкус, это сводит на нет сам смысл автоматизированного процесса.

Подводя итог, можно сказать, что устройствам вроде Бартесиан трудно найти свою аудиторию. Некоторые пользователи, включая отдельных обозревателей, высоко оценили маргариту, однако в целом заметно, что цена продукта не соответствует реальным потребностям. Этот гаджет может стать интересным подарком или необычным элементом шоу на вечеринках, но в повседневной жизни он вряд ли достигнет уровня необходимой бытовой техники.

BartesianКоктейльный РоботТехнологииГаджетыБезалкогольные Капсулы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Yandex Market внедрил доставку одежды по клику с последующей оплатойYandex Market внедрил доставку одежды по клику с последующей оплатойСегодня, 20:58Instagram обновил свой текстовый логотипInstagram обновил свой текстовый логотипСегодня, 20:57Microsoft объединяет приложения Copilot и отказывается от неудачных функций ИИMicrosoft объединяет приложения Copilot и отказывается от неудачных функций ИИСегодня, 20:52Китай задействовал спутники Фенгюн для наблюдения за тайфуном «Дельфин»Китай задействовал спутники Фенгюн для наблюдения за тайфуном «Дельфин»Сегодня, 20:26NVIDIA разработала план на 500 миллиардов долларов для центров обработки данных ИИNVIDIA разработала план на 500 миллиардов долларов для центров обработки данных ИИСегодня, 20:22В Ташкенте Yandex Maps начал показывать пешеходам маршруты в тениВ Ташкенте Yandex Maps начал показывать пешеходам маршруты в тениСегодня, 19:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей