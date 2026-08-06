Криштиану Роналду ўзининг мультимиллионлик суперкар гаражини кўрсатди
Криштиано Роналдо қиймати қарийб 11 миллион еврога баҳоланаётган 13 та спорт автомобилидан иборат коллексиясини намойиш этди. Унинг гаражида тўртта Ferrari, Lamborghini Авентадор, Porsche 911, иккита Bugatti ва McLaren Сенна каби суперкарлар бор. 41 ёшли португалиялик ҳужумчи суратларни «Менинг ўйинчоқларим» изоҳи билан эълон қилди. Роналдо таътилдан сўнг Ал-Насрнинг янги мавсум олди машғулотларига тўлиқ қўшилди.
Ал-Наср жамоаси сардори Криштиану Роналду ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида қиймати миллионлаб евролар билан баҳоланувчи шахсий автомобиллар коллекциясини намойиш этди. Goal.com хабар беришича, 41 ёшли португалиялик ҳужумчи ўзининг ҳашаматли гаражидан учта суратни жойлаб, унга «Менинг ўйинчоқларим» дея қисқа изоҳ ёзиб қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, беш карра Олтин тўп соҳибининг автопаркида ўта ноёб ва қимматбаҳо спорт машиналари жамланган. Хабарларга кўра, футболчининг коллекциясига тўртта Ferrari, Lamborghini Авентадор, Porsche 911, иккита Bugatti ҳамда McLaren Сенна каби дабдабали суперкарлар киради.
Ноёб коллекция ва унинг қийматиУмумий ҳисобда Криштиану Роналду тахминан 13 та спорт автомашинасига эгалиги айтилмоқда. Ушбу ноёб гаражнинг умумий қиймати қарийб 11 миллион еврони ташкил этади. Мазкур коллекция футболчининг Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид ва Ювентус каби етакчи клублардаги ҳамда Саудия Арабистонидаги икки ўн йиллик фаолияти давомида орттирган улкан даромадлари маҳсулидир.
Мазкур фото эълон қилинган пайт футболчининг таътил даврига тўғри келди. Португалия терма жамоасининг 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки якунланганидан сўнг, тажрибали ҳужумчи оиласи билан Майоркада ҳордиқ чиқарди. Шу вақтда унинг клуби Ал-Наср Лиссабонда мавсумолди йиғинларини ўтказаётган эди.
Янги мавсум олдидан тайёргарликРоналду Ал-Насрнинг Алмерияга қарши ўртоқлик учрашувида майдон четида кўриниш бериб, жамоадошлари билан кўришди. Бироқ мураббийлар штаби томонидан унга қўшимча жисмоний тикланиш режаси ишлаб чиқилган бўлиб, у тўлиқ машғулотларга кейинроқ қўшилди.
Ал-Насрнинг Лиссабондаги йиғини август ойида ўз якунига етди ва жамоа Ар-Риёдга қайтди. Саудия Арабистони Pro-лигасининг янги мавсуми старт олиши олдидан Роналду жамоа билан тўлиқ машғулотларга киришди. Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда Ал-Наср чемпионликни қўлга киритиб, Роналдунинг 2020-йилда Ювентус сафида А Серияда зафар қучганидан бери давом этиб келган клубдаги совринсиз сериясига барҳам берганди.
…