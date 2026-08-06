Криштиану Роналду ўзининг мультимиллионлик суперкар гаражини кўрсатди

·138·Спорт
Криштиану Роналду ўзининг мультимиллионлик суперкар гаражини кўрсатди
Қисқача

Криштиано Роналдо қиймати қарийб 11 миллион еврога баҳоланаётган 13 та спорт автомобилидан иборат коллексиясини намойиш этди. Унинг гаражида тўртта Ferrari, Lamborghini Авентадор, Porsche 911, иккита Bugatti ва McLaren Сенна каби суперкарлар бор. 41 ёшли португалиялик ҳужумчи суратларни «Менинг ўйинчоқларим» изоҳи билан эълон қилди. Роналдо таътилдан сўнг Ал-Насрнинг янги мавсум олди машғулотларига тўлиқ қўшилди.

Ал-Наср жамоаси сардори Криштиану Роналду ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида қиймати миллионлаб евролар билан баҳоланувчи шахсий автомобиллар коллекциясини намойиш этди. Goal.com хабар беришича, 41 ёшли португалиялик ҳужумчи ўзининг ҳашаматли гаражидан учта суратни жойлаб, унга «Менинг ўйинчоқларим» дея қисқа изоҳ ёзиб қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, беш карра Олтин тўп соҳибининг автопаркида ўта ноёб ва қимматбаҳо спорт машиналари жамланган. Хабарларга кўра, футболчининг коллекциясига тўртта Ferrari, Lamborghini Авентадор, Porsche 911, иккита Bugatti ҳамда McLaren Сенна каби дабдабали суперкарлар киради.

Ноёб коллекция ва унинг қиймати

Умумий ҳисобда Криштиану Роналду тахминан 13 та спорт автомашинасига эгалиги айтилмоқда. Ушбу ноёб гаражнинг умумий қиймати қарийб 11 миллион еврони ташкил этади. Мазкур коллекция футболчининг Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид ва Ювентус каби етакчи клублардаги ҳамда Саудия Арабистонидаги икки ўн йиллик фаолияти давомида орттирган улкан даромадлари маҳсулидир.

Мазкур фото эълон қилинган пайт футболчининг таътил даврига тўғри келди. Португалия терма жамоасининг 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки якунланганидан сўнг, тажрибали ҳужумчи оиласи билан Майоркада ҳордиқ чиқарди. Шу вақтда унинг клуби Ал-Наср Лиссабонда мавсумолди йиғинларини ўтказаётган эди.

Янги мавсум олдидан тайёргарлик

Роналду Ал-Насрнинг Алмерияга қарши ўртоқлик учрашувида майдон четида кўриниш бериб, жамоадошлари билан кўришди. Бироқ мураббийлар штаби томонидан унга қўшимча жисмоний тикланиш режаси ишлаб чиқилган бўлиб, у тўлиқ машғулотларга кейинроқ қўшилди.

Ал-Насрнинг Лиссабондаги йиғини август ойида ўз якунига етди ва жамоа Ар-Риёдга қайтди. Саудия Арабистони Pro-лигасининг янги мавсуми старт олиши олдидан Роналду жамоа билан тўлиқ машғулотларга киришди. Эслатиб ўтамиз, ўтган мавсумда Ал-Наср чемпионликни қўлга киритиб, Роналдунинг 2020-йилда Ювентус сафида А Серияда зафар қучганидан бери давом этиб келган клубдаги совринсиз сериясига барҳам берганди.

Криштиану РоналдуАл-НасрСуперкарФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)