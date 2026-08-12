Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқда

·27·Спорт
Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқда
Қисқача

Манчестер Сити жамоасининг жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини якунлаган олти нафар тажрибали футболчиси Англия Суперкубоги олдидан машғулотларга қайтди. Эрлинг Холанд, Жеремй Доку, Эллиот Андерсон, Марк Гуеҳи, Нико ЎРейнли ва Раян Черки умумий гуруҳ машғулотларида иштирок этди.

Англия чемпиони Манчестер Сити жамоаси яқинлашиб келаётган Англия Суперкубоги (Коммунитй Шиелд) баҳси олдидан ўз сафини сезиларли даражада кучайтириб олди. Goal.com хабар беришича, чоршанба куни ўтказилган машғулотларга жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини якунлаган олти нафар тажрибали футболчи қўшилди. Бу ўзгаришлар бош мураббий Энзо Мареска учун жамоани янги мавсумга тайёрлаш жараёнида муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб базасидаги машғулотларда қатнашган юлдузлар қаторида норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Холанд ва белгиялик қанот футболчиси Жеремй Доку ҳам бор. Уларнинг қайтиши жамоанинг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада ошириши кутилмоқда. Шунингдек, инглиз футболчиларидан Эллиот Андерсон, Марк Гуеҳи ҳамда Нико ЎРейнли ва франциялик племейкер Раян Черки ҳам умумий гуруҳ машғулотларига киришди.

Янги мавсум олдидан рақамлар тақсимоти

Футболчиларнинг сафга қайтиши билан бирга, клуб 2026/27 йилги мавсум учун жамоанинг янги аъзолари ва асосий ўйинчиларининг рақамларини расман тасдиқлади. Унга кўра, янги трансфер Эллиот Андерсон клуб афсонаси Жон Стоунс эгаллаб келган 5-рақамли либосда ҳаракат қилади. Марк Гуеҳи эса ўтган мавсумдаги 15-рақамни ўзгартириб, 6-рақамни танлади.

Дарвозабонлар чизиғида ҳам ўзгаришлар юз берди. Джеймс Траффорднинг Лидс Юнайтедга доимий трансферидан сўнг, Гианлуиги Доннарумма 25-рақамдан 1-рақамга ўтди. Шунингдек, жамоага келиб қўшилган яна бир дарвозабон Геронимо Рулли янги мавсумда 28-рақам остида тўп тепиши маълум қилинди.

Родри атрофидаги вазият

Ижобий янгиликлар билан бир қаторда, машғулотларда эътиборни тортган асосий йўқотишлардан бири бу — Родри бўлди. Ёзги жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилган испаниялик яримҳимоячи чоршанба кунги машғулотларда иштирок этмади. Унинг келажаги борасида жиддий саволлар юзага келган бўлиб, футболчига Каталониянинг Барселона клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Маълум бўлишича, Манчестер Сити раҳбарияти 30 ёшли яримҳимоячи учун 60 миллион фунт стерлинг миқдоридаги нарх белгилаган ва бу талабдан қайтиш ниятида эмас. ЖЧдан сўнг белидан кичик операцияни бошдан кечирган Родри жума куни клуб ихтиёрига қайтиши кутилаётган эди. Бироқ унинг жамоага қайтиши ёки трансфер масаласини ҳал қилиш учун қўшимча вақт олиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити жамоаси якшанба куни Кардифф шаҳрида Арсенал қарши Англия Суперкубоги учун майдонга тушади. Бу учрашув Энзо Мареска учун клуб бош мураббий сифатидаги илк расмий синов бўлади.

Манчестер СитиЭрлинг ХоландРодриАрсеналАнглия Суперкубоги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиШаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиБугун, 19:26Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиИнтер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиБугун, 19:16«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либосларБугун, 19:14Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Порье Махачевнинг муваффақияти сабабини ошкор қилди: «У ҳаммани тозалаб бўлди»Бугун, 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади