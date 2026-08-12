Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқда
Манчестер Сити жамоасининг жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини якунлаган олти нафар тажрибали футболчиси Англия Суперкубоги олдидан машғулотларга қайтди. Эрлинг Холанд, Жеремй Доку, Эллиот Андерсон, Марк Гуеҳи, Нико ЎРейнли ва Раян Черки умумий гуруҳ машғулотларида иштирок этди.
Англия чемпиони Манчестер Сити жамоаси яқинлашиб келаётган Англия Суперкубоги (Коммунитй Шиелд) баҳси олдидан ўз сафини сезиларли даражада кучайтириб олди. Goal.com хабар беришича, чоршанба куни ўтказилган машғулотларга жаҳон чемпионатидан кейинги таътилини якунлаган олти нафар тажрибали футболчи қўшилди. Бу ўзгаришлар бош мураббий Энзо Мареска учун жамоани янги мавсумга тайёрлаш жараёнида муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб базасидаги машғулотларда қатнашган юлдузлар қаторида норвегиялик ҳужумчи Эрлинг Холанд ва белгиялик қанот футболчиси Жеремй Доку ҳам бор. Уларнинг қайтиши жамоанинг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада ошириши кутилмоқда. Шунингдек, инглиз футболчиларидан Эллиот Андерсон, Марк Гуеҳи ҳамда Нико ЎРейнли ва франциялик племейкер Раян Черки ҳам умумий гуруҳ машғулотларига киришди.
Янги мавсум олдидан рақамлар тақсимотиФутболчиларнинг сафга қайтиши билан бирга, клуб 2026/27 йилги мавсум учун жамоанинг янги аъзолари ва асосий ўйинчиларининг рақамларини расман тасдиқлади. Унга кўра, янги трансфер Эллиот Андерсон клуб афсонаси Жон Стоунс эгаллаб келган 5-рақамли либосда ҳаракат қилади. Марк Гуеҳи эса ўтган мавсумдаги 15-рақамни ўзгартириб, 6-рақамни танлади.
Дарвозабонлар чизиғида ҳам ўзгаришлар юз берди. Джеймс Траффорднинг Лидс Юнайтедга доимий трансферидан сўнг, Гианлуиги Доннарумма 25-рақамдан 1-рақамга ўтди. Шунингдек, жамоага келиб қўшилган яна бир дарвозабон Геронимо Рулли янги мавсумда 28-рақам остида тўп тепиши маълум қилинди.
Родри атрофидаги вазиятИжобий янгиликлар билан бир қаторда, машғулотларда эътиборни тортган асосий йўқотишлардан бири бу — Родри бўлди. Ёзги жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси деб топилган испаниялик яримҳимоячи чоршанба кунги машғулотларда иштирок этмади. Унинг келажаги борасида жиддий саволлар юзага келган бўлиб, футболчига Каталониянинг Барселона клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Маълум бўлишича, Манчестер Сити раҳбарияти 30 ёшли яримҳимоячи учун 60 миллион фунт стерлинг миқдоридаги нарх белгилаган ва бу талабдан қайтиш ниятида эмас. ЖЧдан сўнг белидан кичик операцияни бошдан кечирган Родри жума куни клуб ихтиёрига қайтиши кутилаётган эди. Бироқ унинг жамоага қайтиши ёки трансфер масаласини ҳал қилиш учун қўшимча вақт олиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити жамоаси якшанба куни Кардифф шаҳрида Арсенал қарши Англия Суперкубоги учун майдонга тушади. Бу учрашув Энзо Мареска учун клуб бош мураббий сифатидаги илк расмий синов бўлади.
…