Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкин
Тоттенхем ҳимоячиси ва сардори Кристиан Ромеро жамоани тарк етиши мумкинлиги сабабли клуб янги сардор изламоқда. Аргентиналик футболчи учун Интер ва Атлетико Мадрид клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда, Тоттенхем еса 28 ёшли ҳимоячи бўйича таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Тобй Алдервеирелднинг фикрича, янги сардор клубда қолишни истайдиган, мухлислар ишончини оқлайдиган ва майдонда шерикларига ўз ўйини билан намуна бўладиган футболчи бўлиши керак.
Лондоннинг Тоттенхем клуби ҳимоя чизиғи етакчиси ва сардори Кристиан Ромеро жамоани тарк этиш арафасида тургани сабабли бўш қолиши кутилаётган сардорлик боғичи учун муносиб номзодни қидирмоқда. Клуб сафида беш мавсум давомида 156 та учрашув ўтказган аргентиналик футболчининг хизматига Италиянинг Интер ҳамда Атлетико Мадрид клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Тоттенхем раҳбарияти 28 ёшли марказий ҳимоячи учун тушадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр экани Англия матбуотида қизғин муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, 2025-2026 йилги мавсум олдидан жамоа сардори этиб тайинланган Кристиан Ромеро учун бу давр унчалик омадли келмади. Тоттенхем Англия Премер-лигасида кетма-кет иккинчи бор 17-ўринни эгаллади, футболчининг ўзи эса мавсум якунида Ватанига кетиб қолгани учун танқидларга учради. Агар тажрибали футболчи жорий трансфер ойнасида бошқа жамоага ўтса, сардорлик боғичи кимга насиб этиши барчани қизиқтирмоқда.
Лондондагиларнинг собиқ ҳимоячиси Тобй Альдервеирелд ГОАЛ нашрига берган интервюсида бўлажак сардор қандай фазилатларга эга бўлиши кераклиги ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, асосий номзодлардан бири бўлиб турган Миккй ван де Вен яхши йигит таассуротини қолдиради, бироқ жамоа сардори биринчи навбатда Тоттенхемда қолишни истайдиган футболчи бўлиши шарт.
Сардорга қўйиладиган асосий талабларТобй Альдервеирелднинг таъкидлашича, янги сардор келгуси бир неча йил давомида клубда қолишини аниқ кўрсатиб бериши ва мухлислар ишончини оқлаши керак. Тоттенхемга сардорлик боғичини тақиб юргану, лекин хаёлида бошқа жамоага ўтиш режаси бўлган футболчилар мутлақо керак эмас. Клуб барқарорлиги учун айнан содиқлик ва ишончлилик биринчи ўринга чиқиши лозим.
Шунингдек, собиқ футболчи майдонда қўлини силтаб, баланд овозда бақириб, фақат кўргазма учун сардорлик қиладиганларни кескин танқид қилди. У бундай ҳолатни «алиби сардорлар» деб атади. Альдервеирелднинг фикрича, ҳақиқий сардор ўйин давомида ҳар доим 7 ёки 8 баллик барқарор ҳаракат қилиши ва шерикларига ўз ўйини билан ўрнак бўлиши шарт.
Агар Миккй ван де Вен асосий даъвогар бўлмаса, узоқ муддатли жароҳатлардан кейин сафга қайтаётган Джеймс Мэддисон ва Дежан Кулусевски каби футболчилар ҳам бу рол учун муносиб номзодлар қаторида тилга олинмоқда. Жамоа бош мураббийи ва раҳбарияти трансфер ойнаси ёпилгунга қадар келгуси мавсум учун асосий майдон етакчисини аниқлаши талаб этилади.
…