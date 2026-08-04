Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкин

·32·Спорт
Тоттенхем янги сардорини танлаши керак: Кристиан Ромеро кетиши мумкин
Қисқача

Тоттенхем ҳимоячиси ва сардори Кристиан Ромеро жамоани тарк етиши мумкинлиги сабабли клуб янги сардор изламоқда. Аргентиналик футболчи учун Интер ва Атлетико Мадрид клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда, Тоттенхем еса 28 ёшли ҳимоячи бўйича таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Тобй Алдервеирелднинг фикрича, янги сардор клубда қолишни истайдиган, мухлислар ишончини оқлайдиган ва майдонда шерикларига ўз ўйини билан намуна бўладиган футболчи бўлиши керак.

Лондоннинг Тоттенхем клуби ҳимоя чизиғи етакчиси ва сардори Кристиан Ромеро жамоани тарк этиш арафасида тургани сабабли бўш қолиши кутилаётган сардорлик боғичи учун муносиб номзодни қидирмоқда. Клуб сафида беш мавсум давомида 156 та учрашув ўтказган аргентиналик футболчининг хизматига Италиянинг Интер ҳамда Атлетико Мадрид клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Тоттенхем раҳбарияти 28 ёшли марказий ҳимоячи учун тушадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр экани Англия матбуотида қизғин муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, 2025-2026 йилги мавсум олдидан жамоа сардори этиб тайинланган Кристиан Ромеро учун бу давр унчалик омадли келмади. Тоттенхем Англия Премер-лигасида кетма-кет иккинчи бор 17-ўринни эгаллади, футболчининг ўзи эса мавсум якунида Ватанига кетиб қолгани учун танқидларга учради. Агар тажрибали футболчи жорий трансфер ойнасида бошқа жамоага ўтса, сардорлик боғичи кимга насиб этиши барчани қизиқтирмоқда.

Лондондагиларнинг собиқ ҳимоячиси Тобй Альдервеирелд ГОАЛ нашрига берган интервюсида бўлажак сардор қандай фазилатларга эга бўлиши кераклиги ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, асосий номзодлардан бири бўлиб турган Миккй ван де Вен яхши йигит таассуротини қолдиради, бироқ жамоа сардори биринчи навбатда Тоттенхемда қолишни истайдиган футболчи бўлиши шарт.

Сардорга қўйиладиган асосий талаблар

Тобй Альдервеирелднинг таъкидлашича, янги сардор келгуси бир неча йил давомида клубда қолишини аниқ кўрсатиб бериши ва мухлислар ишончини оқлаши керак. Тоттенхемга сардорлик боғичини тақиб юргану, лекин хаёлида бошқа жамоага ўтиш режаси бўлган футболчилар мутлақо керак эмас. Клуб барқарорлиги учун айнан содиқлик ва ишончлилик биринчи ўринга чиқиши лозим.

Шунингдек, собиқ футболчи майдонда қўлини силтаб, баланд овозда бақириб, фақат кўргазма учун сардорлик қиладиганларни кескин танқид қилди. У бундай ҳолатни «алиби сардорлар» деб атади. Альдервеирелднинг фикрича, ҳақиқий сардор ўйин давомида ҳар доим 7 ёки 8 баллик барқарор ҳаракат қилиши ва шерикларига ўз ўйини билан ўрнак бўлиши шарт.

Агар Миккй ван де Вен асосий даъвогар бўлмаса, узоқ муддатли жароҳатлардан кейин сафга қайтаётган Джеймс Мэддисон ва Дежан Кулусевски каби футболчилар ҳам бу рол учун муносиб номзодлар қаторида тилга олинмоқда. Жамоа бош мураббийи ва раҳбарияти трансфер ойнаси ёпилгунга қадар келгуси мавсум учун асосий майдон етакчисини аниқлаши талаб этилади.

ТоттенхемКристиан РомероТобй АльдервеирелдАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинКевин Де Бруйне фаолиятини АҚШда давом эттириши мумкинБугун, 18:38Ливерпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиЛиверпул ҳимоядаги муаммоларга қарамай Жарелл Қуансаҳни қайтармайдиБугун, 18:13Марк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиМарк-Андре тер Стеген Барселонадаги кетиши ва Амстердамдаги янги босқич ҳақида гапирдиБугун, 17:37Манчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаМанчестер Юнайтед ва Челси Жон Лукуми учун курашмоқдаБугун, 17:34Габби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиГабби Жорж Манчестер Юнайтеддан Брайтонга ўтишга яқин турибдиБугун, 17:11Нюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиНюкасл Бруну Гимараес ўрнига Феликс Нмечани танладиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда