Продажи первого складного iPhone могут сначала начаться только на одном рынке

·41·Технологии
Продажи первого складного iPhone могут сначала начаться только на одном рынке

Компания Apple готовится 8 сентября следующего года представить публике первый в своей истории складной iPhone вместе со смартфонами новой линейки iPhone 18. Однако, как сообщает издание иксбт.ком, выход этого долгожданного гаджета в продажу, вероятно, будет отложен из-за технических и логистических проблем. Это вызывает широкое обсуждение среди поклонников Apple по всему миру и на технологическом рынке, поскольку компания немного отставала от основных конкурентов в сегменте устройств со складными экранами. Об этом сообщает издание Иксбт.ком.

По данным источников в цепочке поставок, инженеры и менеджеры Apple сейчас сталкиваются сразу с тремя серьёзными проблемами — перебоями в поставках комплектующих, процессом тестирования серийных устройств и формированием ценовой политики. Именно эти факторы могут помешать одновременному выходу продукта на мировой рынок.

Ограниченная география и ценовая политика

Крупные операторы связи и розничные сети Австралии уже подтвердили, что складные модели iPhone не поступят в продажу одновременно со смартфонами традиционной линейки. На первом этапе Apple планирует выпустить ограниченную партию устройств только на рынке США. После этого географию продаж будут постепенно расширять, включая китайский рынок.

Покупателям из других стран, таких как Австралия, придётся ждать ещё несколько месяцев, чтобы приобрести новый флагман. Официальная цена устройства пока не раскрыта, однако эксперты предполагают, что его себестоимость будет высокой. Из-за дороговизны складного экрана и других сложных компонентов новый смартфон, как ожидается, будет значительно дороже актуальных моделей Apple.

Ожидается, что он будет дороже конкурентов

В частности, согласно прогнозам для австралийского рынка, цена этого складного устройства может примерно на 700 долларов превышать стоимость Samsung Galaxy Фолд 8 с накопителем 256 GB, который продаётся за 3000 долларов США. Это сделает гаджет Apple одним из самых дорогих серийных смартфонов на рынке.

Компания уделяет особое внимание испытаниям, чтобы обеспечить долговечность складных экранов и предоставить пользователям безупречный опыт. Поэтому дефицит на начальном этапе и высокая ценовая политика считаются неизбежными. После презентации в сентябре ожидается публикация официальной информации о сроках выхода устройства на международные рынки и его точных ценах.

AppleiPhoneСмартфоныТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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