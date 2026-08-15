Ферран Торрес вошёл в пятёрку самых дорогих продаж в истории «Барселоны»
Испанский клуб «Барселона» официально объявил о переходе своего 26-летнего нападающего Феррана Торреса в «Пари Сен-Жермен». Этот трансфер не только завершил выступление футболиста в Каталонии, но и стал одной из крупнейших финансовых сделок в истории клуба, позволив ему войти в элитный круг рекордсменов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
По данным Mundo Deportivo, этот трансфер принесёт каталонцам около 50 миллионов евро. В результате Ферран Торрес занял почётное пятое место в списке самых дорогих продаж в истории «Барселоны».
Изначально действующий контракт футболиста был рассчитан до лета 2027 года. Однако испанская звезда хотела попробовать новые вызовы в карьере, и такое развитие событий создало основу для выгодной сделки для обеих сторон.
Финансовая выгода и детали трансфераБлагодаря этому трансферу «Барселона» смогла вернуть значительную часть средств, ранее потраченных на покупку футболиста у «Манчестер Сити». Напомним, каталонцы приобрели его за гарантированные 55 миллионов евро, ещё 10 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.
Полученные средства оказались особенно кстати для руководства «Барселоны», которое планирует ещё больше усилить состав перед летним трансферным окном. От этого перехода выиграли и клуб, и сам футболист: команда получила необходимые финансовые ресурсы, а игрок — возможность проявить себя в новой среде.
Самые крупные продажи в истории клубаИстория трансферов «Барселоны» показывает, что клуб всегда продавал своих лидеров по высокой цене. Абсолютным рекордсменом этого списка является бразильский нападающий Неймар.
Летом 2017 года «Пари Сен-Жермен» выплатил прописанную в контракте футболиста сумму отступных и увёз его во Францию. Осуществлённый тогда трансфер за 222 миллиона евро до сих пор остаётся самым дорогим в истории мирового футбола.
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