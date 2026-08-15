Ферран Торрес вошёл в пятёрку самых дорогих продаж в истории «Барселоны»

·52·Спорт
Ферран Торрес вошёл в пятёрку самых дорогих продаж в истории «Барселоны»

Испанский клуб «Барселона» официально объявил о переходе своего 26-летнего нападающего Феррана Торреса в «Пари Сен-Жермен». Этот трансфер не только завершил выступление футболиста в Каталонии, но и стал одной из крупнейших финансовых сделок в истории клуба, позволив ему войти в элитный круг рекордсменов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным Mundo Deportivo, этот трансфер принесёт каталонцам около 50 миллионов евро. В результате Ферран Торрес занял почётное пятое место в списке самых дорогих продаж в истории «Барселоны».

Изначально действующий контракт футболиста был рассчитан до лета 2027 года. Однако испанская звезда хотела попробовать новые вызовы в карьере, и такое развитие событий создало основу для выгодной сделки для обеих сторон.

Финансовая выгода и детали трансфера

Благодаря этому трансферу «Барселона» смогла вернуть значительную часть средств, ранее потраченных на покупку футболиста у «Манчестер Сити». Напомним, каталонцы приобрели его за гарантированные 55 миллионов евро, ещё 10 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.

Полученные средства оказались особенно кстати для руководства «Барселоны», которое планирует ещё больше усилить состав перед летним трансферным окном. От этого перехода выиграли и клуб, и сам футболист: команда получила необходимые финансовые ресурсы, а игрок — возможность проявить себя в новой среде.

Самые крупные продажи в истории клуба

История трансферов «Барселоны» показывает, что клуб всегда продавал своих лидеров по высокой цене. Абсолютным рекордсменом этого списка является бразильский нападающий Неймар.

Летом 2017 года «Пари Сен-Жермен» выплатил прописанную в контракте футболиста сумму отступных и увёз его во Францию. Осуществлённый тогда трансфер за 222 миллиона евро до сих пор остаётся самым дорогим в истории мирового футбола.

БарселонаФерран ТорресПари Сен-ЖерменТрансферФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Давиде Фраттези попрощался с «Интером» и перешёл в «Лацио»Давиде Фраттези попрощался с «Интером» и перешёл в «Лацио»Сегодня, 17:38Манчестер Юнайтед и Милан сыграют в товарищеском матче в ПольшеМанчестер Юнайтед и Милан сыграют в товарищеском матче в ПольшеСегодня, 17:14Решающее слово: что пообещал фанатам Ислам Максачев?Решающее слово: что пообещал фанатам Ислам Максачев?Сегодня, 17:13«Увидите завтра»: Иен Мачадо Герри пообещал положить конец господству Ислам Максачев«Увидите завтра»: Иен Мачадо Герри пообещал положить конец господству Ислам МаксачевСегодня, 17:09Главная сенсация начала лета: Родри переходит в «Барселона» — какова сумма трансфера?Главная сенсация начала лета: Родри переходит в «Барселона» — какова сумма трансфера?Сегодня, 17:05Ферран Торрес раскрыл, почему выбрал «PSJ»...Ферран Торрес раскрыл, почему выбрал «PSJ»...Сегодня, 16:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?