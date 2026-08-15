Манчестер Юнайтед и Милан сыграют в товарищеском матче в Польше

Авторитетные команды европейского футбола вступили в решающую стадию предсезонной подготовки. Как сообщает Goal.com, сегодня в польском городе Вроцлав Манчестер Юнайтед и Милан проведут товарищеский матч. Это противостояние станет последним важным испытанием для обоих тренеров перед началом сезона. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Для команды Милан под руководством Рубена Аморима этот матч станет заключительным этапом подготовки перед дебютной игрой в Серии А. 23 августа миланцы проведут свой первый официальный матч против «Торино». Однако в настоящее время команда столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами и изменениями на трансферном рынке.

Потери в составе и новые приобретения

По данным источника, ряд ключевых игроков «Милана» не сможет выйти на поле из-за травм и решений тренерского штаба. Фофана, Томори, Одогу и Нкунку не попали в заявку, поскольку не входят в планы главного тренера. Кроме того, Габбия, Хименес, Леау и Пулишич пропустят эту поездку из-за травм различной степени тяжести.

Несмотря на это, в этом матче за Милан ожидается неофициальный дебют новичка — Гонсалу Рамуша, ставшего самым дорогим приобретением летнего трансферного окна и самым дорогим игроком в истории клуба. Его действия на острие атаки вызывают большой интерес у болельщиков команды.

Предполагаемые составы команд

Список футболистов, которые могут выйти на поле, привлекает внимание специалистов. Хозяев —возглавляет Майкл Кэррик, и ожидается, что его команда будет использовать тактическую схему 4-2-3-1:

Вратарь: Ламменс

Защитники: Далот, Магуайр, Хэвен, Шоу

Полузащитники: Тилеманс, Сантос, Диалло, Бруну Фернандеш, Кунья

Нападающий: Мбеумо

В свою очередь,под руководством Рубена Аморима, предположительно, сыграет по схеме 3-4-2-1. Этот матч даст обоим тренерам возможность опробовать новые идеи и определить оптимальный состав перед официальными играми.

Напомним, Милан в рамках летней подготовки ранее сыграл вничью с «Интером» в дерби в Перте, а в Индонезии крупно проиграл «Челси» со счётом 0:3. Матч в Польше станет для миланцев последней возможностью исправить ошибки и восстановить уверенность в себе перед стартом Серии А.