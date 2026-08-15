«Увидите завтра»: Иен Мачадо Герри пообещал положить конец господству Ислам Максачев

·61·Спорт
«Увидите завтра»: Иен Мачадо Герри пообещал положить конец господству Ислам Максачев

В преддверии чемпионского поединка в полусреднем весе, которого с нетерпением ждут поклонники единоборств со всего мира, напряжение достигло пика. Ирландец Иен Мачадо Герри, занимающий первое место в рейтинге UFC среди претендентов в этой весовой категории, выступил с резким заявлением в адрес соперника перед главным боем против действующего чемпиона Ислам Максачев.

После официальной церемонии «взгляда глаза в глаза» перед турниром Герри заявил, что для него начинается чемпионская эпоха и что в октагоне будет написана новая страница истории.

«Это начало моего господства»

Ирландский претендент сообщил, что выйдет в октагон в завтрашнем бою не просто ради победы, а чтобы продемонстрировать абсолютное превосходство:

«После того как я побью Ислам, ни у кого не останется ни единого оправдания. Все признают, что Иен Герри — настоящий великий боец! Это станет началом моей эпохи, основанной на полном господстве в октагоне.

Вы все должны быть благодарны и радоваться. Ведь завтра у каждого из вас будет возможность собственными глазами стать свидетелем величия!»

Когда и во сколько начнётся бой?

Узбекские поклонники ММА смогут наблюдать за этим напряжённым чемпионским поединком завтра с раннего утра:

  • Противостояние: Ислам Максачев (чемпион) — Иен Мачадо Герри (претендент, #1)

  • Пояс: чемпионство в полусреднем весе

  • Время начала: ожидается, что бой начнётся завтра примерно в 07:30 по ташкентскому времени.

Сможет ли Максачев защитить свой чемпионский пояс от очередного опасного нокаутёра или, как обещает Герри, в UFC начнётся новая эра — ответы на все вопросы будут получены по итогам завтрашнего главного поединка.

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Иэн Мачадо ГарриИслам МахачевUFCТашкентTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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