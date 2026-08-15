Манчестер Юнайтед и Милан сыграют в товарищеском матче в Польше

·43·Спорт
Манчестер Юнайтед и Милан сыграют в товарищеском матче в Польше

Как сообщает Goal.com, сегодня в польском городе Вроцлаве состоится интересный товарищеский футбольный матч. В нём встретятся английский Манчестер Юнайтед и итальянский Милан. Эта игра считается одной из самых привлекательных в рамках предсезонной подготовки. Об этом Goal.com сообщает .

Для Милана этот матч станет последним серьёзным испытанием перед началом нового сезона итальянской Серии А. Команда продолжает предсезонную подготовку под руководством главного тренера Рубена Аморима. Ранее миланцы сыграли вничью с Интером в пертском дерби, а в Индонезии потерпели поражение от Челси.

Потери в составе и новые трансферы

Итальянский клуб подошёл к этой игре с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за травм и ситуаций, связанных с трансферным рынком, в составе отсутствуют многие ключевые футболисты. В частности, Фофана, Томори, Одогу и Нкунку по решению тренерского штаба не были включены в заявку и сейчас не входят в проект команды.

Кроме того, Габбия, Хименес, Леау и Пулишич не смогут выйти на поле из-за различных травм. Несмотря на это, ожидается, что Гонсалу Рамуш, ставший самым дорогим приобретением в истории клуба и Серии А в текущее трансферное окно, впервые выйдет в стартовом составе в этом матче.

Предполагаемые составы

По данным источников, обе команды планируют начать матч следующими стартовыми составами:

  • Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Ламенс, Далот, Магуайр, Хэвен, Шоу, Тилеманс, Сантос, Диалло, Бруну Фернандеш, Кунья, Мбемо. Главный тренер: Майкл Каррик.
  • Милан (3-4-2-1): Торриани, Габбия, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Модрич, Риччи, Бартезаги, Лофтус-Чик, Леау, Рамуш. Главный тренер: Рубен Аморим.
После этой игры миланцы сразу перейдут к официальным матчам. 23 августа команда сыграет с «Торино» в рамках 1-го тура Серии А. Встреча во Вроцлаве станет последней возможностью для тренерского штаба устранить все недочёты.

Манчестер ЮнайтедМиланТоварищеский МатчРубен АморимФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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