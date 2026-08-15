Давиде Фраттези попрощался с «Интером» и перешёл в «Лацио»

·1·Спорт
Давиде Фраттези попрощался с «Интером» и перешёл в «Лацио»

В итальянском футболе состоялся один из самых значимых трансферов последних дней. Полузащитник Давиде Фраттези официально попрощался с «Интером» и его болельщиками и продолжит карьеру в «Лацио». Как сообщает Goal.com, футболист перешёл в римский клуб на правах аренды с опцией выкупа. Сделка успешно завершилась после сложных переговоров в последние минуты. Об этом сообщает Goal.com.

Давиде Фраттези провёл в составе миланского клуба три сезона. За это время он сыграл 122 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Его активность на поле и действия в ключевые моменты внесли весомый вклад в успех команды.

Эмоциональное прощание и перемены

Футболист опубликовал на своей странице в социальной сети трогательное прощальное послание болельщикам «Интера». Он отметил, что их отношения не всегда складывались гладко, однако яркие моменты, пережитые вместе, навсегда останутся в памяти. Давиде особо подчеркнул, что поддержка болельщиков придавала ему особые силы.

По его словам, иногда стороны могут не подходить друг другу, а определённые трудности вполне естественны. «Возможно, нам не суждено было остаться вместе, но в те моменты мы раскалывали небо надвое», — написал полузащитник в своём обращении. Он также вспомнил, что атмосфера на стадионе «Сан-Сиро» позволяла ему чувствовать себя непобедимым.

Детали трансфера и условия соглашения

По словам футболиста, после последнего неудачного финала в его внутреннем мире произошли перемены. Поэтому он считает справедливым решением оставить в составе «Интера» только тех игроков, которые готовы выкладываться на сто процентов. Давиде отметил, что относился к одноклубникам как к братьям и сёстрам и навсегда останется преданным болельщиком клуба.

С финансовой точки зрения этот трансфер стал для «Интера» в определённой степени выгодной сделкой. По данным источников, миланский клуб получит от продажи футболиста около 15 миллионов евро. Кроме того, 50% капитального прироста от будущей продажи игрока другой команде останутся за его прежним клубом.

Для «Лацио» этот трансфер станет важным шагом на пути к усилению центральной линии. Ожидается, что приход такого опытного и мотивированного футболиста, как Давиде Фраттези, придаст римскому клубу дополнительный импульс в достижении поставленных целей. В новой команде игрок намерен продемонстрировать свои лучшие качества.

Давиде ФраттезиИнтерЛациоТрансферСерия A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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