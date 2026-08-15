Решающее слово: что пообещал фанатам Ислам Максачев?

·74·Спорт
Решающее слово: что пообещал фанатам Ислам Максачев?

Перед главным поединком турнира UFC 330, который принимает американский город Филадельфия, напряжение достигло предела. 34-летний действующий чемпион из России Ислам Максачев после финального стердауна (факе-то-факе) с претендентом номер один Иен Мачадо Герри кратко и уверенно высказался о предстоящем поединке.

Чемпион, поднимающийся в октагон за очередной победой, хладнокровно ответил на громкие заявления соперника:

«Для меня он всего лишь очередная цель. Я готов к этому бою на 100 процентов и завтра порадую своей победой всех болельщиков, собравшихся здесь».

Первая защита чемпионского титула в новой весовой категории для Максачев

Это противостояние имеет большое значение как первый бой по защите чемпионского пояса Ислам Максачев в полусреднем весе:

  • Историческая победа: свой последний бой Максачев провёл на турнире UFC 322 в Нью-Йорке против австралийского нокаутёра Джек Делла Маддалена и завоевал пояс единогласным решением судей;

  • Опасный претендент: теперь ему предстоит отстаивать свой статус в поединке с ирландцем Иен Мачадо Герри — самым опасным и непобеждённым бойцом дивизиона.

Когда и во сколько начнётся бой?

Время главного поединка турнира, который пройдёт на арене «Wells Fargo Кентер» в Филадельфии:

  • Участники боя: Ислам Максачев (чемпион) — Иен Мачадо Герри (#1 претендент)

  • Пояс: чемпионство UFC в полусреднем весе

  • Время начала: ожидается, что бой начнётся завтра примерно в 07:30 по ташкентскому времени.

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Ислам МахачевИэн Мачадо ГарриUFCФиладельфияУэллс Фарго Сентр
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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