Внутри выброшенной мебели две женщины нашли 86 тысяч евро наличными: как распределили состояние?

В итальянской Болонье внутри старой мебели, выброшенной на улицу, нашли 86 тысяч евро наличными. Самое интересное, что впоследствии на найденные деньги претендовали три стороны.

Две женщины случайно наткнулись на крупное состояние

Событие произошло весной 2025 года. Две женщины нашли крупную сумму наличных внутри мебели, выброшенной на улицу.

Не присвоив деньги, они обратились в муниципальное бюро находок и официально передали средства.

Обычная выброшенная мебель неожиданно обернулась для женщин находкой на 86 тысяч евро.

Появился ещё один претендент на деньги

Тем временем был найден и наследник бывшего владельца мебели. В результате на деньги стали претендовать две женщины и наследник.

Установленный срок хранения денег истёк 30 июля 2026 года.

Как распределили €86 тысяч?

Согласно соглашению, одной из женщин, нашедших деньги, выплатили 33 тысячи евро. Оставшиеся средства разделили между второй женщиной и наследником бывшего владельца мебели.

Таким образом, €86 тысяч, найденные внутри обычной мебели, выброшенной на улицу, в итоге разделили между тремя сторонами.