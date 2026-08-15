Внутри выброшенной мебели две женщины нашли 86 тысяч евро наличными: как распределили состояние?

·36·Мир
Внутри выброшенной мебели две женщины нашли 86 тысяч евро наличными: как распределили состояние?

В итальянской Болонье внутри старой мебели, выброшенной на улицу, нашли 86 тысяч евро наличными. Самое интересное, что впоследствии на найденные деньги претендовали три стороны.

Две женщины случайно наткнулись на крупное состояние

Событие произошло весной 2025 года. Две женщины нашли крупную сумму наличных внутри мебели, выброшенной на улицу.

Не присвоив деньги, они обратились в муниципальное бюро находок и официально передали средства.

Обычная выброшенная мебель неожиданно обернулась для женщин находкой на 86 тысяч евро.

Появился ещё один претендент на деньги

Тем временем был найден и наследник бывшего владельца мебели. В результате на деньги стали претендовать две женщины и наследник.

Установленный срок хранения денег истёк 30 июля 2026 года.

Как распределили €86 тысяч?

Согласно соглашению, одной из женщин, нашедших деньги, выплатили 33 тысячи евро. Оставшиеся средства разделили между второй женщиной и наследником бывшего владельца мебели.

Таким образом, €86 тысяч, найденные внутри обычной мебели, выброшенной на улицу, в итоге разделили между тремя сторонами.

БолоньяИталия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Необычная процедура для полицейской собаки Деке: на зубы установили титановые накладкиНеобычная процедура для полицейской собаки Деке: на зубы установили титановые накладкиСегодня, 17:4814-летняя Хума с синдромом Дауна, увидевшая во сне Каабу, копит деньги на Умру и привлекает всеобщее внимание!14-летняя Хума с синдромом Дауна, увидевшая во сне Каабу, копит деньги на Умру и привлекает всеобщее внимание!Сегодня, 17:32Пакистанка выиграла 1 миллион долларов по своему первому лотерейному билетуПакистанка выиграла 1 миллион долларов по своему первому лотерейному билетуСегодня, 12:08В Таджикистане в результате обстрела с территории Афганистана погибла женщинаВ Таджикистане в результате обстрела с территории Афганистана погибла женщинаСегодня, 11:20В Китае робот попрошайничал: его просьба поразила людейВ Китае робот попрошайничал: его просьба поразила людейСегодня, 10:55В Италии «худшего политика» бросают в реку — необычная традиция, сохранившаяся со Средних веков, продолжается и сегодняВ Италии «худшего политика» бросают в реку — необычная традиция, сохранившаяся со Средних веков, продолжается и сегодняСегодня, 10:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита