Очередной крупный трансфер между ведущими клубами Европы официально состоялся. Нападающий национальной сборной Испании и клуба «Барселона» Ферран Торрес продолжит карьеру в составе чемпиона Франции — «PSJ».

Испанский нападающий, перешедший в парижский клуб, впервые официально высказался о своём решении и целях в новой команде.

«Спасибо руководству и Луис Энрике за эту возможность»

Ферран Торрес подчеркнул, что рад присоединиться к парижскому клубу, и поблагодарил людей, сыгравших важную роль в трансфере:

«Я очень счастлив начать новое приключение в великом клубе с большими целями, таком как «PSJ». Хочу выразить благодарность президенту клуба Носир Ал-Кселайфи, спортивному директору Луиш Кампуш и главному тренеру Луис Энрике за предоставленную мне возможность. Надеюсь, что смогу изо всех сил помогать команде завоёвывать как можно больше чемпионских трофеев».

Результативный период Ферран в «Барселона»

Испанский нападающий присоединился к каталонскому клубу в январе 2022 года. За годы, проведённые в составе «сине-гранатовых», он стал одним из главных атакующих оружий команды:

Количество матчей: Всего 207 официальных матчей во всех турнирах;

Голы: 65 голов в ворота соперников;

Ассисты: 23 голевые передачи партнёрам по команде.

Теперь Ферран Торрес постарается усилить линию атаки «PSJ» в матчах Лига 1 и Европа Чемпионлар Лигаси под руководством хорошо знакомого ему тренера Луис Энрике.

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