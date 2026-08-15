Главная сенсация начала лета: Родри переходит в «Барселона» — какова сумма трансфера?

В европейском футболе очередная крупная трансферная сделка находится на пороге официального оформления. Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри очень близок к переходу в стан действующего чемпиона Испании «Барселона».

30-летний футболист принял личное предложение каталонцев. В настоящее время он ожидает завершения официальных переговоров между клубами.

Не выйдет на тренировки «Сити»: инсайд от Джек Гаган

По информации британского спортивного журналиста Джек Гаган, испанский полузащитник не планирует на следующей неделе приступать к тренировкам в расположении «горожан».

Как отмечает источник, футболист уверен, что в этот период его трансфер в «Барселона» будет полностью оформлен.

Переговоры на 70–80 миллионов евро: стороны близки к соглашению

В настоящее время между двумя грандами обсуждаются окончательные цифры трансферной стоимости:

Предложение «Барселона»: каталонский клуб готов заплатить за опытного полузащитника около 70 миллионов евро ;

Требование «Манчестер Сити»: манчестерский клуб планирует отпустить своего лидера примерно за 80 миллионов евро ;

Возможный итог: По словам экспертов и инсайдеров, стороны в ближайшее время могут достичь компромисса за счёт бонусов и официально объявить о трансфере.

Переход Родри в каталонский клуб укрепит центр поля команды и позволит ей повысить свои шансы во внутреннем чемпионате и на европейской арене в новом сезоне.

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