Микель Артета объявил окончательное решение о своем будущем в «Арсенал»

·58·Спорт
Микель Артета объявил окончательное решение о своем будущем в «Арсенал»

Главный тренер лондонского клуба «Арсенал» Микель Артета перед центральным матчем Суперкубка Англии внес полную ясность в вопрос своего будущего в команде и нового соглашения.

Действующий контракт 44-летнего испанского специалиста с «канонирами» рассчитан до лета 2027 года, а стороны из-за летнего трансферного окна временно отложили официальные переговоры по новому договору. На различные слухи и опасения, возникшие в связи с этим, тренер резко ответил в интервью ESPN.

«Мы решим этот вопрос, как только появится возможность»

Артета подчеркнул, что полностью доволен своей работой в лондонском клубе и не намерен уходить:

«Болельщикам и руководству совершенно не о чем беспокоиться, потому что мое единственное желание — остаться здесь. Я очень счастлив в «Арсенал». Я благодарен за возможность каждый день работать вместе с моими коллегами и футболистами.

Как только появятся подходящий момент и возможность, мы без труда решим вопрос с контрактом. Все очень просто».

«Сейчас есть другие, более важные задачи»

Испанский тренер объяснил, что оформление контракта в данный момент не является для клуба первоочередным вопросом:

«В футболе всегда возникают повседневные и более важные приоритетные задачи. Мы спокойно относимся к этому вопросу вместе с клубом, и срок действия контракта не создает никаких проблем.

Мое желание — продолжать работать в Лондоне. Мое отношение к клубу и проекту нисколько не изменилось. Поэтому все вопросы будут решены своевременно и естественным образом».

Впереди битва за Суперкубок против «Манчестер Сити»

Лондонцы вступают в серьезную борьбу за первый трофей нового сезона:

Этот матч станет главным испытанием для команды Микеля Артеты перед началом нового сезона, позволит проверить свои силы и продемонстрировать чемпионские амбиции.

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Микель АртетаАрсеналМанчестер СитиЛондонESPN
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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