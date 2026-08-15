Микель Артета объявил окончательное решение о своем будущем в «Арсенал»

Главный тренер лондонского клуба «Арсенал» Микель Артета перед центральным матчем Суперкубка Англии внес полную ясность в вопрос своего будущего в команде и нового соглашения.

Действующий контракт 44-летнего испанского специалиста с «канонирами» рассчитан до лета 2027 года, а стороны из-за летнего трансферного окна временно отложили официальные переговоры по новому договору. На различные слухи и опасения, возникшие в связи с этим, тренер резко ответил в интервью ESPN.

«Мы решим этот вопрос, как только появится возможность»

Артета подчеркнул, что полностью доволен своей работой в лондонском клубе и не намерен уходить:

«Болельщикам и руководству совершенно не о чем беспокоиться, потому что мое единственное желание — остаться здесь. Я очень счастлив в «Арсенал». Я благодарен за возможность каждый день работать вместе с моими коллегами и футболистами. Как только появятся подходящий момент и возможность, мы без труда решим вопрос с контрактом. Все очень просто».

«Сейчас есть другие, более важные задачи»

Испанский тренер объяснил, что оформление контракта в данный момент не является для клуба первоочередным вопросом:

«В футболе всегда возникают повседневные и более важные приоритетные задачи. Мы спокойно относимся к этому вопросу вместе с клубом, и срок действия контракта не создает никаких проблем. Мое желание — продолжать работать в Лондоне. Мое отношение к клубу и проекту нисколько не изменилось. Поэтому все вопросы будут решены своевременно и естественным образом».

Впереди битва за Суперкубок против «Манчестер Сити»

Лондонцы вступают в серьезную борьбу за первый трофей нового сезона:

Турнир: Суперкубок Англии (ФА Коммунитй Шиелд)

Противостояние: «Арсенал» — «Манчестер Сити»

Дата: 16 августа (воскресенье)

Этот матч станет главным испытанием для команды Микеля Артеты перед началом нового сезона, позволит проверить свои силы и продемонстрировать чемпионские амбиции.

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