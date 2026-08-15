Как Ромелу Лукаку удивил болельщиков «Фенербахче»?

Звезда европейского футбола, опытный бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, покинув итальянский клуб «Наполи» и официально перешёл в состав стамбульского «Фенербахче».

После присоединения к новому клубу 33-летний нападающий в своём первом расширенном интервью официальному ЁуТубе-каналу команды заявил, что намерен не только забивать голы, но и сблизиться с турецкой культурой и болельщиками.

«С понедельника начну уроки турецкого языка»

Лукаку намерен изучать язык, чтобы быстрее адаптироваться в команде и напрямую общаться с местными болельщиками:

«Думаю, уже с понедельника начну заниматься. Я хочу выучить турецкий язык. На протяжении карьеры в каждом клубе, где я играл, мне хотелось общаться с людьми на их родном языке. Надеюсь, что через 3–4 месяца смогу свободно говорить по-турецки. Это будет нелегко, но я сделаю всё возможное, чтобы достичь своей цели».

«Я ждал этого трансфера один месяц»: детская мечта и семейная история

Бельгийский нападающий подчеркнул, что решение переехать в Стамбул связано не только со спортивными амбициями, но и с семейными узами:

Второй дом: Отец Лукаку выступал в чемпионате Турции в 1996 году. Вспоминая детские годы, нападающий отметил: «Поскольку мой отец играл здесь, эта прекрасная страна для меня как второй дом. Я очень хорошо помню те дни — именно тогда я твёрдо решил стать профессиональным футболистом», — подчеркнул он.

Семейная традиция: Его младший брат Джордан Лукаку также в своё время выступал в Турции. Сам Ромелу ранее провёл свой единственный официальный матч в Турции именно на домашнем стадионе «Фенербахче» — «Шюкрю Сарадджог'лу»;

Долгожданный шаг: Футболист заявил, что гордится успешным завершением переговоров, продолжавшихся один месяц, и возможностью надеть форму клуба с великой историей.

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