АЗ Алкмар — Хапоэль Беэр-Шева: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: АЗ Алкмар — Хапоэль Беэр-Шева. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «АЗ Алкмар»: 28. Де Бюссер Й., 2. Майкума С., 3. Гус В., 29. Худ В., 34. де Вит М., 21. Квакман Д., 17. Бисков В., 6. Копмейнерс П. (капитан), 24. Уфкир А., 18. Ковач Б., 11. Дал Р.

Главный тренер «АЗ Алкмар»: Эхтелд Л.

Стартовый состав «Хапоэль Беэр-Шева»: 1. Марсиано О. (капитан), 2. Мизрахи Г., 44. Диоп Д. Т., 15. Нахмиас И., 5. Амадор П., 7. Перец Э., 25. Лукас Вентура, 17. Форсон А., 45. Абу Руми М., 66. Златанович И., 9. Ахмед З.

Главный тренер «Хапоэль Беэр-Шева»: Кожух Р.