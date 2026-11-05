АЗ Алкмар — Ювентус: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: АЗ Алкмар — Ювентус. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «АЗ Алкмар»: 28. Де Бюссер Й., 17. Бисков В., 11. Дал Р., 34. де Вит М., 3. Гус В., 30. Касиус Д., 6. Копмейнерс П. (капитан), 21. Квакман Д., 9. Меердинк М., 4. Схаутен Л., 14. Стенгс К.

Запасные «АЗ Алкмар»: 27. Бузиан У., 5. Чавес Гарсия М., 8. Класи Й., 22. Дейкстра Э., 29. Худ В., 31. Итихара Р., 18. Ковач Б., 2. Майкума С., 24. Уфкир А., 1. Овусу-Одуро Р., 10. Смит К., 12. Верхюлст Х.

Главный тренер «АЗ Алкмар»: Эхтелд Л.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 20. Камбьязо А., 4. Гатти Ф. (капитан), 15. Калулу П., 6. Келли Л., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Х., 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.

Запасные «Ювентус»: 13. Бога Ж., 3. Бремер, 32. Кабаль Х., 12. Дуглас Луис, 18. Эхатор Дж., 48. Элимогале Д., 51. Мерола А., 33. Нето, 41. Овусу А., 43. Паньюкко Ф., 23. Пинсольо К.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.