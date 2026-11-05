АЗ Алкмар — Ювентус: составы и текстовая трансляция

·29·Спорт
АЗ Алкмар — Ювентус: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: АЗ Алкмар — Ювентус. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «АЗ Алкмар»: 28. Де Бюссер Й., 17. Бисков В., 11. Дал Р., 34. де Вит М., 3. Гус В., 30. Касиус Д., 6. Копмейнерс П. (капитан), 21. Квакман Д., 9. Меердинк М., 4. Схаутен Л., 14. Стенгс К.

Запасные «АЗ Алкмар»: 27. Бузиан У., 5. Чавес Гарсия М., 8. Класи Й., 22. Дейкстра Э., 29. Худ В., 31. Итихара Р., 18. Ковач Б., 2. Майкума С., 24. Уфкир А., 1. Овусу-Одуро Р., 10. Смит К., 12. Верхюлст Х.

Главный тренер «АЗ Алкмар»: Эхтелд Л.

Стартовый состав «Ювентус»: 25. Викарио Г., 17. Алайбегович К., 20. Камбьязо А., 4. Гатти Ф. (капитан), 15. Калулу П., 6. Келли Л., 9. Коло-Муани Р., 8. Копмейнерс Т., 26. Лукуми Х., 29. Сарр П. М., 27. Вольтемаде Н.

Запасные «Ювентус»: 13. Бога Ж., 3. Бремер, 32. Кабаль Х., 12. Дуглас Луис, 18. Эхатор Дж., 48. Элимогале Д., 51. Мерола А., 33. Нето, 41. Овусу А., 43. Паньюкко Ф., 23. Пинсольо К.

Главный тренер «Ювентус»: Спаллетти Л.

Прямая трансляция0-2 LIVE
38
Рандал Коло Муани (Ювентус) получил мяч за пределами штрафной и мощным ударом поразил нижний левый угол ворот.
370-2
Мяч в сетке! Рандаль Коло Муани («Ювентус») сохранил хладнокровие и забил гол.
36
Дэйв Квакман (АЗ Алкмаар) нанес отличный удар из-за пределов штрафной, но Гульельмо Викарио совершил мастерский сейв и спас ворота.
30
Валдемар Бисков (АЗ Алкмар) готовится исполнить штрафной удар. Защита соперника сработала надежно, мяч выбит из опасной зоны.
30
Тён Копмейнерс (Ювентус) совершил фол, но судья не показал ему карточку. АЗ Алкмар получил право на штрафной удар у боковой линии.
30
Керим Алажбегович (Ювентус) замкнул отличную подачу в штрафную, но его удар головой прошел чуть выше перекладины.
28🟨
Игра остановлена, Уэсли Худ (АЗ Алкмар) получил желтую карточку.
25
Рандал Коло Муани (Ювентус) придержал соперника за футболку, и Дамиан Сильвестшак зафиксировал нарушение.
23
Льюис Схаутен (АЗ Алкмар), похоже, не сможет продолжить игру.
23🔁
Время замен. Уэсли Худ (АЗ Алкмар) выходит на поле вместо Льюиса Схаутена.
22
Игра временно остановлена, Льюис Схаутен (АЗ Алкмар) получил травму, на поле выходят врачи.
19
Гол! Рандал Коло Муани отдал пас на Тёна Копмейнерса (Ювентус) у линии штрафной, и тот блестящим ударом в нижний левый угол переиграл вратаря. 0:1.
190-1
Гол! Автор — Тён Копмейнерс («Ювентус»).
18
Нарушение! Пьер Калулу (Ювентус) наказан штрафным за задержку соперника.
15
Валдемар Бисков (АЗ Алкмар) неудачно исполнил штрафной удар, защитник без проблем выбил мяч.
15
Пьер Калулу (Ювентус) получил штраф за задержку соперника. Дамиан Сильвестжак назначил стандарт. АЗ Алкмар исполнит штрафной с опасной позиции.
13
Мяч был поднят вверх, Мекс Меердинк (АЗ Алкмар) не смог его обработать, и он попал в руку, судья зафиксировал нарушение.
12
Длинная передача Пьера Калулу (Ювентус) не дошла до партнеров из-за неточности.
10
Керим Алажбегович (Ювентус) подал угловой в центр, но защитники заблокировали мяч.
9
Пап Матар Сарр (Ювентус) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч. Судья назначил угловой. Ювентус получает шанс создать опасность у ворот соперника.
7
Федерико Гатти (Ювентус) ищет Рандаля Коло-Муани, но отдал слишком сильный пас.
5
Рандал Коло Муани (Ювентус) получил отличный пас и пробил с близкого расстояния. К сожалению, мяч прошел рядом с левой штангой.
4
Ювентус пытается контролировать игру, удерживая мяч у себя.
1
Ничего себе, сегодняшний матч начинается прямо сейчас.
01:06
Игроки на поле, Ювентус начинает матч.
01:06
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:06
Дамиан Сильвестжак назначен главным арбитром на этот матч.
01:06
В деталях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
01:06
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию нашего матча! Мы будем оперативно информировать вас обо всех событиях игры. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
АЗ АлкмарЮвентусЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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