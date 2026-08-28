Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?

В Монако состоялась официальная жеребьевка основного этапа лиги Лиги Европы УЕФА сезона 2026/2027. В новом едином формате лиги в общей сложности 36 клубов, распределенных по 4 корзинам, узнали имена своих 8 соперников, с которыми они будут бороться за второй по значимости престижный кубок Европы.

Матчи общего этапа турнира официально стартуют 16 сентября.

Корзина 1: С кем сыграют гранды?

Календарь команд из корзины 2:

«Ференцварош»: «Ювентус», «Милан», «Виктория Пльзень», «Селтик», «Целе», «Лех», «Торреэнсе», «Хоффенхайм»;

«Виктория Пльзень»: «Бенфика», «Реал Сосьедад», «Юнион», «Ференцварош», «Ягеллония», «Борнмут», «Левски», «Лиллестрём»;

«Юнион»: «Реал Сосьедад», «Лион», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Лех», «Сельта», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Бешикташ»;

«Динамо» Загреб: «Байер», АЗ, «Андерлехт», «Ренн», «Штурм», «Сандерленд», НЕК, «Хапоэль» Беэр-Шева;

«Зальцбург»: «Милан», «Байер», «Спарта», «Андерлехт», «Кристал Пэлас», «Целе», «Арарат-Армения», «Левски»;

«Селтик»: «Марсель», «Бенфика», «Ференцварош», «Юнион», «Сельта», «Омония», «Бешикташ», «Торреэнсе»;

«Спарта»: АЗ, «Олимпиакос», «Ренн», «Зальцбург», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Лиллестрём», «Арарат-Армения»;

«Ренн»: «Олимпиакос», «Ювентус», «Динамо» Загреб, «Спарта», «Омония», «Штурм», ОФИ, НЕК;

«Андерлехт»: «Лион», «Марсель», «Зальцбург», «Динамо» Загреб, «Сандерленд», «Ягеллония», «Хоффенхайм», ОФИ.

Представители корзины 3:

«Штурм»: «Марсель», АЗ, «Ренн», «Динамо» Загреб, «Целе», «Борнмут», ОФИ, «Хоффенхайм»;

«Лех»: «Байер», «Бенфика», «Ференцварош», «Юнион», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Торреэнсе», ОФИ;

«Кристал Пэлас»: «Реал Сосьедад», «Лион», «Спарта», «Зальцбург», «Лех», «Ягеллония», «Хоффенхайм», «Бешикташ»;

«Борнмут»: «Милан», «Реал Сосьедад», «Виктория Пльзень», «Спарта», «Штурм», «Сельта», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лиллестрём»;

«Сандерленд»: АЗ, «Милан», «Динамо» Загреб, «Андерлехт», «Ягеллония», «Лех», «Левски», «Торреэнсе»;

«Целе»: «Олимпиакос», «Байер», «Зальцбург», «Ференцварош», «Омония», «Штурм», НЕК, «Арарат-Армения»;

«Ягеллония»: «Лион», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Виктория Пльзень», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Арарат-Армения», «Левски»;

«Омония»: «Бенфика», «Ювентус», «Селтик», «Ренн», «Сельта», «Целе», «Бешикташ», НЕК;

«Сельта»: «Ювентус», «Марсель», «Юнион», «Селтик», «Борнмут», «Омония», «Лиллестрём», «Хапоэль» Беэр-Шева.

Участники корзины 4:

«Хоффенхайм»: «Лион», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Андерлехт», «Штурм», «Кристал Пэлас», «Бешикташ», ОФИ;

«Бешикташ»: «Марсель», «Байер», «Юнион», «Селтик», «Кристал Пэлас», «Омония», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хоффенхайм»;

«Торреэнсе»: «Олимпиакос», «Реал Сосьедад», «Селтик», «Ференцварош», «Сандерленд», «Лех», «Арарат-Армения», «Лиллестрём»;

«Хапоэль» Беэр-Шева: «Ювентус», АЗ, «Динамо» Загреб, «Юнион», «Сельта», «Борнмут», ОФИ, «Бешикташ»;

НЕК: «Бенфика», «Ювентус», «Ренн», «Динамо» Загреб, «Омония», «Целе», «Левски», «Арарат-Армения»;

ОФИ: «Байер», «Бенфика», «Андерлехт», «Ренн», «Лех», «Штурм», «Хоффенхайм», «Хапоэль» Беэр-Шева;

«Лиллестрём»: «Реал Сосьедад», «Лион», «Виктория Пльзень», «Спарта», «Борнмут», «Сельта», «Торреэнсе», «Левски»;

«Левски»: «Милан», «Марсель», «Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Ягеллония», «Сандерленд», «Лиллестрём», НЕК;

«Арарат-Армения»: АЗ, «Милан», «Спарта», «Зальцбург», «Целе», «Ягеллония», НЕК, «Торреэнсе».

Английские клубы и новые интриги

Нынешний сезон Лиги Европы приобретает особенно острый характер благодаря участию представителей АПЛ. Клубы «Сандерленд», «Борнмут» и «Кристал Пэлас» сойдутся лицом к лицу с такими грандами, как итальянский «Милан» и испанский «Реал Сосьедад». «Ювентус» же и «Милан» начнут групповой этап с относительно комфортным, но богатым на эмоции календарем.