Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?

·10·Спорт
Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?

В Монако состоялась официальная жеребьевка основного этапа лиги Лиги Европы УЕФА сезона 2026/2027. В новом едином формате лиги в общей сложности 36 клубов, распределенных по 4 корзинам, узнали имена своих 8 соперников, с которыми они будут бороться за второй по значимости престижный кубок Европы.

Матчи общего этапа турнира официально стартуют 16 сентября.

Корзина 1: С кем сыграют гранды?

  • «Байер» (Германия): «Марсель», «Лион», «Зальцбург», «Динамо» Загреб, «ЧФР Клуж», «Лех», «Бешикташ», ОФИ;

  • «Бенфика» (Португалия): АЗ, «Милан», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Лех», «Омония», ОФИ, НЕК;

  • «Ювентус» (Италия): «Реал Сосьедад», АЗ, «Ренн», «Ференцварош», «Омония», «Сельта», НЕК, «Хапоэль» Беэр-Шева;

  • «Милан» (Италия): «Бенфика», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Зальцбург», «Сандерленд», «Борнмут», «Арарат-Армения», «Левски»;

  • «Лион» (Франция): «Байер», «Реал Сосьедад», «Юнион», «Андерлехт», «Кристал Пэлас», «Ягеллония», «Лиллестрём», «Хоффенхайм»;

  • АЗ (Нидерланды): «Ювентус», «Бенфика», «Динамо» Загреб, «Спарта», «Штурм», «Сандерленд», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Арарат-Армения»;

  • «Олимпиакос» (Греция): «Милан», «Марсель», «Спарта», «Ренн», «Ягеллония», «ЧФР Клуж», «Хоффенхайм», «Торреэнсе»;

  • «Реал Сосьедад» (Испания): «Лион», «Ювентус», «Виктория Пльзень», «Юнион», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Торреэнсе», «Лиллестрём»;

  • «Марсель» (Франция): «Олимпиакос», «Байер», «Андерлехт», «Селтик», «Сельта», «Штурм», «Левски», «Бешикташ».

Календарь команд из корзины 2:

  • «Ференцварош»: «Ювентус», «Милан», «Виктория Пльзень», «Селтик», «Целе», «Лех», «Торреэнсе», «Хоффенхайм»;

  • «Виктория Пльзень»: «Бенфика», «Реал Сосьедад», «Юнион», «Ференцварош», «Ягеллония», «Борнмут», «Левски», «Лиллестрём»;

  • «Юнион»: «Реал Сосьедад», «Лион», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Лех», «Сельта», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Бешикташ»;

  • «Динамо» Загреб: «Байер», АЗ, «Андерлехт», «Ренн», «Штурм», «Сандерленд», НЕК, «Хапоэль» Беэр-Шева;

  • «Зальцбург»: «Милан», «Байер», «Спарта», «Андерлехт», «Кристал Пэлас», «Целе», «Арарат-Армения», «Левски»;

  • «Селтик»: «Марсель», «Бенфика», «Ференцварош», «Юнион», «Сельта», «Омония», «Бешикташ», «Торреэнсе»;

  • «Спарта»: АЗ, «Олимпиакос», «Ренн», «Зальцбург», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Лиллестрём», «Арарат-Армения»;

  • «Ренн»: «Олимпиакос», «Ювентус», «Динамо» Загреб, «Спарта», «Омония», «Штурм», ОФИ, НЕК;

  • «Андерлехт»: «Лион», «Марсель», «Зальцбург», «Динамо» Загреб, «Сандерленд», «Ягеллония», «Хоффенхайм», ОФИ.

Представители корзины 3:

  • «Штурм»: «Марсель», АЗ, «Ренн», «Динамо» Загреб, «Целе», «Борнмут», ОФИ, «Хоффенхайм»;

  • «Лех»: «Байер», «Бенфика», «Ференцварош», «Юнион», «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Торреэнсе», ОФИ;

  • «Кристал Пэлас»: «Реал Сосьедад», «Лион», «Спарта», «Зальцбург», «Лех», «Ягеллония», «Хоффенхайм», «Бешикташ»;

  • «Борнмут»: «Милан», «Реал Сосьедад», «Виктория Пльзень», «Спарта», «Штурм», «Сельта», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лиллестрём»;

  • «Сандерленд»: АЗ, «Милан», «Динамо» Загреб, «Андерлехт», «Ягеллония», «Лех», «Левски», «Торреэнсе»;

  • «Целе»: «Олимпиакос», «Байер», «Зальцбург», «Ференцварош», «Омония», «Штурм», НЕК, «Арарат-Армения»;

  • «Ягеллония»: «Лион», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Виктория Пльзень», «Кристал Пэлас», «Сандерленд», «Арарат-Армения», «Левски»;

  • «Омония»: «Бенфика», «Ювентус», «Селтик», «Ренн», «Сельта», «Целе», «Бешикташ», НЕК;

  • «Сельта»: «Ювентус», «Марсель», «Юнион», «Селтик», «Борнмут», «Омония», «Лиллестрём», «Хапоэль» Беэр-Шева.

Участники корзины 4:

  • «Хоффенхайм»: «Лион», «Олимпиакос», «Ференцварош», «Андерлехт», «Штурм», «Кристал Пэлас», «Бешикташ», ОФИ;

  • «Бешикташ»: «Марсель», «Байер», «Юнион», «Селтик», «Кристал Пэлас», «Омония», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хоффенхайм»;

  • «Торреэнсе»: «Олимпиакос», «Реал Сосьедад», «Селтик», «Ференцварош», «Сандерленд», «Лех», «Арарат-Армения», «Лиллестрём»;

  • «Хапоэль» Беэр-Шева: «Ювентус», АЗ, «Динамо» Загреб, «Юнион», «Сельта», «Борнмут», ОФИ, «Бешикташ»;

  • НЕК: «Бенфика», «Ювентус», «Ренн», «Динамо» Загреб, «Омония», «Целе», «Левски», «Арарат-Армения»;

  • ОФИ: «Байер», «Бенфика», «Андерлехт», «Ренн», «Лех», «Штурм», «Хоффенхайм», «Хапоэль» Беэр-Шева;

  • «Лиллестрём»: «Реал Сосьедад», «Лион», «Виктория Пльзень», «Спарта», «Борнмут», «Сельта», «Торреэнсе», «Левски»;

  • «Левски»: «Милан», «Марсель», «Зальцбург», «Виктория Пльзень», «Ягеллония», «Сандерленд», «Лиллестрём», НЕК;

  • «Арарат-Армения»: АЗ, «Милан», «Спарта», «Зальцбург», «Целе», «Ягеллония», НЕК, «Торреэнсе».

Английские клубы и новые интриги

Нынешний сезон Лиги Европы приобретает особенно острый характер благодаря участию представителей АПЛ. Клубы «Сандерленд», «Борнмут» и «Кристал Пэлас» сойдутся лицом к лицу с такими грандами, как итальянский «Милан» и испанский «Реал Сосьедад». «Ювентус» же и «Милан» начнут групповой этап с относительно комфортным, но богатым на эмоции календарем.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Турнир в Шанхае: Нашел ли китайский звездный боец слабые места Умара Нурмагомедова?Турнир в Шанхае: Нашел ли китайский звездный боец слабые места Умара Нурмагомедова?Сегодня, 19:09Историческая победа в ЛЧ: Ильхам Алиев выделил футбольному клубу «Сабах» премию в 2,9 млн долларовИсторическая победа в ЛЧ: Ильхам Алиев выделил футбольному клубу «Сабах» премию в 2,9 млн долларовСегодня, 19:01Товарищеский матч: чем завершилась игра Испания — Узбекистан?Товарищеский матч: чем завершилась игра Испания — Узбекистан?Сегодня, 18:55Из «Сити» в «Барсу»: как Родри дебютировал в составе каталонцев?Из «Сити» в «Барсу»: как Родри дебютировал в составе каталонцев?Сегодня, 18:49Рафинья — новая «девятка»? Флик после победы раскрыл все секреты!Рафинья — новая «девятка»? Флик после победы раскрыл все секреты!Сегодня, 18:45Официально: Кили Гонсалес — новый главный тренер «Интер Майами»!Официально: Кили Гонсалес — новый главный тренер «Интер Майами»!Сегодня, 18:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)