Арарат-Армения — АЗ Алкмар: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Арарат-Армения — АЗ Алкмар. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Арарат-Армения»: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 47. Малис А., 16. Григорян Э., 10. Амбарцумян А. (капитан), 8. Баланта Х. А., 17. Карлье М., 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 7. Шагоян З.
Запасные «Арарат-Армения»: 70. Бенни, 9. Элоян А., 95. Франса Карлос, 5. Луис Фелипе, 19. Мурадян К., 25. Ндур А., 1. Нерсесян А., 14. Перейра Б.
Главный тренер «Арарат-Армения»: Тулипа.
Стартовый состав «АЗ Алкмар»: 28. Де Бюссер Й., 2. Майкума С., 4. Схаутен Л., 29. Худ В., 34. де Вит М., 6. Копмейнерс П. (капитан), 17. Бисков В., 21. Квакман Д., 7. Уэсли Патати, 18. Ковач Б., 24. Уфкир А.
Запасные «АЗ Алкмар»: 54. Берграаф Й., 27. Бузиан У., 5. Чавес Гарсия М., 11. Дал Р., 75. де Вит Х., 22. Дейкстра Э., 31. Итихара Р., 30. Касиус Д., 9. Меердинк М., 1. Овусу-Одуро Р., 14. Стенгс К., 12. Верхюлст Х.
Главный тренер «АЗ Алкмар»: Эхтелд Л.
Комментарии 0
…