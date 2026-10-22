Арарат-Армения — АЗ Алкмар: составы и текстовая трансляция

·51·Спорт
Арарат-Армения — АЗ Алкмар: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Арарат-АрменияАЗ Алкмар. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Арарат-Армения»: 98. Жоао Бравим, 2. Оливейра Э., 43. Уилсон Вальдес Б. Р., 47. Малис А., 16. Григорян Э., 10. Амбарцумян А. (капитан), 8. Баланта Х. А., 17. Карлье М., 77. Серобян А., 91. Сандро Лима, 7. Шагоян З.

Запасные «Арарат-Армения»: 70. Бенни, 9. Элоян А., 95. Франса Карлос, 5. Луис Фелипе, 19. Мурадян К., 25. Ндур А., 1. Нерсесян А., 14. Перейра Б.

Главный тренер «Арарат-Армения»: Тулипа.

Стартовый состав «АЗ Алкмар»: 28. Де Бюссер Й., 2. Майкума С., 4. Схаутен Л., 29. Худ В., 34. де Вит М., 6. Копмейнерс П. (капитан), 17. Бисков В., 21. Квакман Д., 7. Уэсли Патати, 18. Ковач Б., 24. Уфкир А.

Запасные «АЗ Алкмар»: 54. Берграаф Й., 27. Бузиан У., 5. Чавес Гарсия М., 11. Дал Р., 75. де Вит Х., 22. Дейкстра Э., 31. Итихара Р., 30. Касиус Д., 9. Меердинк М., 1. Овусу-Одуро Р., 14. Стенгс К., 12. Верхюлст Х.

Главный тренер «АЗ Алкмар»: Эхтелд Л.

Прямая трансляция0-2 LIVE
46🔁
В перерыве произойдет замена. Лирой Эхтелд, судя по всему, недоволен игрой Аюба Оуфкира. Вместо него на поле выходит Ро-Занжело Даал (АЗ Алкмар).
46
Начался второй тайм.
45+2
Свисток судьи возвестил об окончании первого тайма, и игроки направились в раздевалки.
45
Добавлено 2 минуты к матчу.
44🟨
Армен Амбарцумян (Арарат-Армения) нарушил правила и получил предупреждение. Патрик Коларич показал желтую карточку.
43
По ударам в створ ворот счет 0:2.
41
Жоао Бравим («Арарат-Армения»), кажется, получил небольшое повреждение, но судя по всему, сможет продолжить игру.
40
Артур Серобян (Арарат-Армения) грубо сыграл. Патрик Коларич остановил игру и принял решение.
36
Жоау Бравим (Арарат-Армения) показывает, что ему больно, и просит медицинской помощи. Степень его травмы пока неизвестна.
34
Валдемар Бисков (АЗ Алкмар) пробил из пределов штрафной, но мяч пролетел выше перекладины.
32
АЗ Алкмар подает угловой.
270-2
Гол! Сейя Майкума короткой передачей доставил мяч Вессли Патати (АЗ Алкмар), который точным ударом в левый угол ворот довёл счёт до 0:2. Великолепный гол!
25
Игроки АЗ Алкмар перепасовываются короткими передачами.
23🟨
Бруно Рикардо Уилсон Валдес («Арарат-Армения») получил желтую карточку за грубую игру против соперника и теперь должен действовать очень осторожно до конца матча.
210-1
Вальдемар Бисков (АЗ Алкмар) великолепно исполнил штрафной удар из-за пределов штрафной площадки. Он точно направил мяч в верхний правый угол ворот. Слов не хватает, чтобы описать этот гол.
20
АЗ Алкмар получает право на опасный штрафной удар прямо у линии штрафной площади.
17
Валдемар Бисков (АЗ Алкмар) показал, что будет бить со штрафного, но решил отдать партнеру в штрафную.
14
Валдемар Бисков (АЗ Алкмар) сделал передачу, но мяч ни до кого из партнеров не дошел. Мяч ушел за пределы поля, и назначен удар от ворот Арарат-Армении.
12
АЗ Алкмар подал угловой, но уверенные действия защитников свели на нет возможность забить гол.
10
Арарат-Армения не извлекли пользы из углового, защитники выбили мяч подальше от ворот.
10
Сандро Лима («Арарат-Армения») сделал передачу в штрафную, но один из защитников отвел угрозу. «Арарат-Армения» подает угловой.
7
Сандро Лима (Арарат-Армения) оказался за спиной последнего защитника, но после того как боковой арбитр зафиксировал офсайд, главный судья остановил игру.
5
Артур Серобян («Арарат-Армения») попытался продвинуться вперед, но ошибся приеме мяча и потерял его.
1
Матч начинает «Арарат-Армения».
1
Прозвучал свисток арбитра, и матч начался.
21:47
Матч начинает «Арарат-Армения».
21:45
Патрик Коларич назначен главным судьей на этот матч.
21:45
Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю встречу.
21:45
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся передать вам события на поле максимально точно. Желаем отличного настроения.
Арарат-АрменияАЗ АлкмарЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

АЗ Алкмар — Хапоэль Беэр-Шева: составы и текстовая трансляцияАЗ Алкмар — Хапоэль Беэр-Шева: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Ягеллония — Арарат-Армения: составы и текстовая трансляцияЯгеллония — Арарат-Армения: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?Кто с кем сыграет в обновленном этапе Лиги Европы?28 августа 18:36Борнмут — Милан: составы и текстовая трансляцияБорнмут — Милан: составы и текстовая трансляцияСегодня 22:53Почему Месси хочет остаться в истории? Неожиданное заявление легенды мирового футболаПочему Месси хочет остаться в истории? Неожиданное заявление легенды мирового футболаСегодня 22:51Бешикташ — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляцияБешикташ — Кристал Пэлас: составы и текстовая трансляцияСегодня 22:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном