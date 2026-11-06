Хапоэль Беэр-Шева — ОФИ: составы и текстовая трансляция

·28·Спорт
Хапоэль Беэр-Шева — ОФИ: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Хапоэль Беэр-Шева — ОФИ. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хапоэль Беэр-Шева»: 1. Марсиано О. (капитан), 2. Мизрахи Г., 44. Диоп Д. Т., 15. Нахмиас И., 3. Балтакса М., 17. Форсон А., 28. Йехошуа Н., 9. Ахмед З., 45. Абу Руми М., 90. Угарриса А., 14. Маледе Й.

Запасные «Хапоэль Беэр-Шева»: 5. Амадор П., 13. Давидзада О., 20. Ист Дж., 11. Гана А. С., 70. Жоао Виктор, 8. Канан Х., 4. Мигел Витор, 12. Ротман И., 36. Шани Й., 34. Вольф М., 66. Златанович И.

Главный тренер «Хапоэль Беэр-Шева»: Кожух Р.

Стартовый состав «ОФИ»: 1. Лило К., 15. Пунгурас А., 43. Николау Д., 2. Кризманич К., 24. Дикманн Л., 41. Бухалакис А., 14. Андруцос А. (капитан), 3. Атанасиу Н., 11. Фунтас Т., 19. Кодро К., 18. Нусс Т.

Запасные «ОФИ»: 10. Канталапьедра А., 17. Гонсалес Б., 23. Калафатис М., 8. Канеллопулос Г., 6. Карахалиос З., 13. Кацикас П., 90. Кенургиакис П., 5. Костулас К., 9. Лея Исека А., 16. Сиелис К., 71. Ситмалидис А., 46. Теодосулакис И.

Главный тренер «ОФИ»: Контис К.

Прямая трансляция LIVE
40
Адриан Угарриза (Х. Беер-Шева) замкнул навес в штрафной площади и нанес опасный удар головой, но мяч прошел в нескольких дюймах над перекладиной!
39
Хапоэль Беэр-Шева контролирует мяч, чтобы диктовать темп игры.
37
Димитриос Николау (ОФИ Крит) испытывает боль, судья вызвал врачей для оказания медицинской помощи.
33
Таксиархис Фунтас (ОФИ Крит) подал угловой в штрафную, но защитники соперника спокойно выбили мяч.
33
Николаос Атанасиу (ОФИ Крит) выполнил отличный навес в штрафную, но защита соперника сумела выбить мяч. ОФИ Крит получит шанс забить с углового.
31
Адриан Угарриза (Х. Беер-Шева) принял мяч и решил попытать удачу дальним ударом. Мяч пролетел значительно выше перекладины.
31
61:39 – текущее соотношение владения мячом.
29
Йонас Маледе (Х. Беер-Шева) обыграл двух защитников и пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с правой штангой.
29
Полумомент! Тьяго Нусс (ОФИ Крит) прострелил в штрафную, но Офир Марсиано вовремя среагировал и прервал атаку.
27
Лоренцо Дикманн навесил в штрафную на Атанасиоса Андруцоса (ОФИ Крит), но его удар прошел рядом с левой штангой.
26
Перекладина! Тахиархис Фоунтас (ОФИ Крит) получил точный пас и мощно пробил издали, мяч попал в перекладину. Это мог быть очень красивый гол.
23🟨
Николаос Атанасиу (ОФИ Крит) должен быть рад, что отделался лишь предупреждением от судьи, а не удалением.
21
Тиаго Нусс (ОФИ Крит) исполнил штрафной удар с дальней дистанции, навесив мяч в штрафную, но вратарь в прыжке забрал его.
19
Захи Ахмед (Х. Беэр-Шева) выпрыгнул выше защитников и пробил в левый угол. Но Клидман Лило отразил удар, совершив отличный сейв!
12
Тьяго Нусс (ОФИ Крит) мощно пробил издали. Мяч пролетел чуть выше перекладины.
12
Захи Ахмед (Х. Беер-Шева) в ярости от упущенного шанса из пределов вратарской. Он добил мяч, но промахнулся в нескольких дюймах от левой штанги.
12
Аманква Форсон (Х. Беэр-Шева) опасно навесил со штрафного, но один из защитников отлично справился с угрозой.
11
Тьяго Нусс (ОФИ Крит) поднялся после падения. Эдгарс Малцевс зафиксировал подкат и свистнул о нарушении. Х. Беэр-Шева исполнит штрафной.
11
Тьяго Нусс (ОФИ Крит) избежал серьезной травмы и не покинет поле. Он уже вернулся в игру.
9
Игра временно остановлена, Тьяго Нусс (ОФИ Крит) получил травму, врачи выходят на поле.
8
Тьяго Нусс (ОФИ Крит) упал в штрафной площади, но судья сразу отклонил все протесты игроков.
5
Мухаммад Абу Руми (Х. Беэр-Шева) совершил сольный проход, но соперник остановил его, не позволив создать опасный момент.
1
Сегодняшний матч только начался, наслаждайтесь игрой!
01:06
Наконец-то футболисты вышли на поле! Х. Беэр-Шева начнет игру.
01:06
Матч: Х. Беер-Шева - ОФИ Крит. Счет: 0-0. Комментарий: Эдгарс Малцевс сегодня будет судить этот матч.
01:06
Стартовые составы обеих команд стали известны, вы можете ознакомиться с ними в деталях матча.
01:06
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую трансляцию нашего матча! Мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях игры. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
Хапоэль Беэр-ШеваОФИЛига Европы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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