Хапоэль Беэр-Шева — ОФИ: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Хапоэль Беэр-Шева — ОФИ. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Хапоэль Беэр-Шева»: 1. Марсиано О. (капитан), 2. Мизрахи Г., 44. Диоп Д. Т., 15. Нахмиас И., 3. Балтакса М., 17. Форсон А., 28. Йехошуа Н., 9. Ахмед З., 45. Абу Руми М., 90. Угарриса А., 14. Маледе Й.

Запасные «Хапоэль Беэр-Шева»: 5. Амадор П., 13. Давидзада О., 20. Ист Дж., 11. Гана А. С., 70. Жоао Виктор, 8. Канан Х., 4. Мигел Витор, 12. Ротман И., 36. Шани Й., 34. Вольф М., 66. Златанович И.

Главный тренер «Хапоэль Беэр-Шева»: Кожух Р.

Стартовый состав «ОФИ»: 1. Лило К., 15. Пунгурас А., 43. Николау Д., 2. Кризманич К., 24. Дикманн Л., 41. Бухалакис А., 14. Андруцос А. (капитан), 3. Атанасиу Н., 11. Фунтас Т., 19. Кодро К., 18. Нусс Т.

Запасные «ОФИ»: 10. Канталапьедра А., 17. Гонсалес Б., 23. Калафатис М., 8. Канеллопулос Г., 6. Карахалиос З., 13. Кацикас П., 90. Кенургиакис П., 5. Костулас К., 9. Лея Исека А., 16. Сиелис К., 71. Ситмалидис А., 46. Теодосулакис И.

Главный тренер «ОФИ»: Контис К.