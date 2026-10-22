Юнион — Хапоэль Беэр-Шева: составы и текстовая трансляция

Все 52 Только важное 4

45+8 Микола Балакин дал свисток, завершив первый тайм.

45+6 Никола Балакин показал желтую карточку Захи Ахмеду («Хапоэль» Беэр-Шева) за грубую игру.

45+5 Эрве Коффи (Роял Юнион СГ) снова двигается свободно после тревожного момента из-за травмы.

45+4 Эрве Коффи (Роял Юнион СЖ) нуждается в медицинской помощи, поэтому судья остановил игру и пригласил врачей на поле.

45+3 Жавон Ист (Х. Беэр-Шева) забрался в офсайд, игра остановлена.

45+3 Педро Амадор (Х. Беэр-Шева) не смог сделать навес в штрафную, его удар заблокировали.

45 После проверки ВАР решение о пенальти осталось в силе. Пенальти назначен в пользу Роял Юнион СГ!

45+1 Гол! Раул Флоруц (Роял Юнион СЖ) безупречно реализовал пенальти в левый нижний угол, без шансов для вратаря Офира Марсиано!

45 Раул Флорус (Роял Юнион СЖ) направляется к точке пенальти.

45 Коме добавлено 6 минут.

44 Главный арбитр не на 100 процентов уверен в назначении пенальти в пользу Роял Юнион СГ, он хочет пересмотреть эпизод с помощью VAR.

44 Итай Ротман (Х. Беэр-Шева) попытался сыграть в отборе в подкате, но арбитр Микола Балакин зафиксировал нарушение. Назначен ПЕНАЛТИ в пользу «Роял Юнион СГ»!

41 Раул Флорус (Роял Юнион СЖ) пробил по воротам, но защитник мастерски заблокировал удар, и мяч не долетел до цели.

41 Игор Златанович («Хапоэль Беэр-Шева») принял мяч у линии штрафной и пробил, но защитник мастерски заблокировал удар.

40 После углового, поданного Бесфортом Зенели («Роял Юнион СЖ»), мяч выбит из штрафной.

39 Раул Флорус (Роял Юнион СЖ) здорово обработал мяч в штрафной и пробил, но защитник заблокировал удар. Роял Юнион СЖ заработал угловой.

39 Раул Флорус (Роял Юнион СЖ) обыграл опекуна и мощно пробил из-за пределов штрафной. Офир Марсиано поздно заметил мяч, но не позволил ему влетать в сетку у левой штанги.

38 Игор Златанович (Х. Беэр-Шева) ворвался в штрафную для приема мяча, но его удар пришелся прямо в правую штангу. Неудача!

37 Бесфорт Зенели (Роял Юнион СГ) подал угловой, но защитник сыграл на опережение и отвел угрозу.

36 Никки Хавенаар (Роял Юнион СЖ) выполнил длинную передачу, но силам мяча не хватило, чтобы дойти до партнеров, и защитник заблокировал его. Роял Юнион СЖ подает угловой.

34 Раул Флорус (Роял Юнион СГ) нанес великолепный удар с лета из пределов штрафной, но мяч прошел чуть рядом с правой штангой.

33 Гильерме Смит (Роял Юнион СЖ) принял точную передачу перед воротóми и пробил. Один из защитников вовремя среагировал и вынес мяч в безопасную зону.

32 Релебохиле Мофокенг (Роял Юнион СГ) попытался выполнить быстрый пас в штрафную, но Раул Флоруц не смог обыграть защиту соперника и потерял мяч.

32 Общее количество ударов 5:2. По ударам в створ ворот текущая статистика команд 1:2.

30 Дариус Олару (Роял Юнион СГ) покидает поле из-за подозрений на сотрясение мозга, вместо него выходит Дилан Акино.

26 Дариус Олару (Роял Юнион СГ) получил травму и лежит на поле, арбитр остановил игру для оказания медицинской помощи.

25 Нив Йехошуа («Хапоэль» Беэр-Шева) должен действовать осторожнее до конца матча, так как он получил желтую карточку.

22 Бесфорт Зенили (Роял Юнион СГ) исполнил штрафной с угла штрафной площади и нанес опасный удар. Его удар по центру ворот Офир Марсиано легко зафиксировал.

22 Аманква Форсон (Хапоэль Беэр-Шева) грубо сыграл против соперника, но судья не показал ему карточку. Роял Юнион СГ получил право на штрафной удар.

20 Эта желтая карточка абсолютно заслужена. Подкат Нохима Чибани («Роял Юнион СГ») получился довольно грубым, и Микола Балакин не колеблясь показал ему «горчичник».

19 Какой шанс! Массире Силла («Роял Юнион СЖ») отлично сыграл у штрафной, чтобы замкнуть подачу со штрафного, но его удар головой пришелся чуть выше перекладины.

18 Микола Балакин не смог остаться равнодушным к грубой игре Гая Мизрахи («Хапоэль» Беер-Шева) и дал свисток. «Роял Юнион СГ» выполнит штрафной удар.

16 Отличная защита. Аманква Форсон (Х. Беэр-Шева) пытался найти в штрафной площади Игора Златановича, но передача была заблокирована.

16 Владение мячом составляет 52:48.

15 Луи Патрис выполнил отличный прострел с острого угла в центр штрафной, но удар головой в исполнении Рауля Флоруса (Роял Юнион СЖ) прошел значительно мимо левой штанги.

14 Замена. Матео Биондич покидает поле, вместо него выходит Раул Флоруц («Роял Юнион СГ»).

14 Матео Биондич покидает поле из-за травмы. Давид Юберт выпускает Рауля Флоруца.

12 В игру внесены изменения. Матео Биондич у

11 Луи Патрис (Роял Юнион СЖ) принял точную передачу и пробил из-за пределов штрафной. Офир Марсиано совершил великолепный сейв, не позволив мячу влететь в правый угол ворот.

10 Игра пока остановлена, Матео Биондич (Роял Юнион СЖ) получил травму, и на поле должны выйти врачи.

9 H. Беэр-Шева контролирует мяч, игроки делают точные передачи друг другу. Они ждут удобного моменты, чтобы взломать оборону соперника и организовать быструю контратаку.

8 Гай Мизрахи (Х. Беэр-Шева) пытался найти Жавона Иста, но переборщил с силой передачи. Мяч ушел за пределы поля, игра возобновится ударом от ворот Роял Юнион СГ.

6 Луи Патрис выполнил перспективный навес в штрафную. Матео Биондич (Роял Юнион СЖ) удачно откликнулся и пробил головой с точки близ пенальти — мяч прошел рядом с правой штангой.

5 Релебохиле Мофокенг (Роял Юнион СГ) увидел свободного партнера по команде и попытался отдать ему низовую передачу. Однако один из защитников отлично прочитал игру и ликвидировал угрозу.

5 Эрве Коффи (Роял Юнион СЖ) отдал длинную передачу, но Офир Марсиано спокойно завладел мячом.

4 Дариус Олару (Роял Юнион СЖ) получил точную передачу у линии штрафной, но пробил неточно — мяч улетел выше перекладины. Очень слабое исполнение!

3 Жавон Ист (Ҳ. Беер Шева) аниқ узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ичида дарвозанинг пастки ўнг бурчагига зарба йўллаш учун етарлича вақтга эга бўлди. Эрве Коффи унинг ниятини пайқаб, ажойиб сейв билан тўпни қайтарди. Игор Златанович (Ҳ. Беер Шева) қайтган тўпни эгаллаб олди ва уни дарвозанинг пастки ўнг бурчагига йўллади, аммо Эрве Коффи яна бир бор ажойиб сейв билан дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.

1 Первый тайм только начался.

21:47 Рояль Юнион СЖ вводит мяч в игру.

21:45 Главным арбитром сегодняшнего матча будет Микола Балакин.

21:45 Стартовые составы обеих команд уже объявлены, и вы можете ознакомиться с ними в подробностях этого матча.