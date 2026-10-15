Юнион — Реал Сосьедад: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Юнион — Реал Сосьедад. Начало матча: 15 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Юнион»: 12. Коффи Х., 9. Биондич М., 4. Шибани Н., 11. Гильерме Смит, 55. Хавенаар Н., 38. Мофокенг Р., 28. Олару Д., 27. Патрис Л., 29. Силла М., 6. Ван де Перре К. (капитан), 23. Зенели Б.

Запасные «Юнион»: 20. Акино Д., 1. Шамбер В., 21. Де Руве Д., 39. Амутахар Я., 18. Кавлашвили Г., 32. Кейта С., 43. Чиланда Д.

Главный тренер «Юнион»: Юбер Д.

Стартовый состав «Реал Сосьедад»: 13. Марреро У., 17. Гомес С., 4. Горрочатеги Х., 11. Гедеш Г., 21. Эррера Я., 6. Мартин Х., 12. Очьенг Дж., 10. Оярсабаль М. (капитан), 19. Сарр М., 24. Сучич Л., 5. Субельдия И.

Запасные «Реал Сосьедад»: 7. Барренечеа А., 22. Форт Х., 14. Кубо Т., 29. Маршаль А., 15. Марин П., 3. Муньос А., 9. Оскарссон О., 16. Пачеко Х., 1. Ремиро А., 18. Солер К., 8. Турриентес Б., 23. Захарян А.

Главный тренер «Реал Сосьедад»: Матараццо П.