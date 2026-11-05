Сельта — Юнион: составы и текстовая трансляция
Лига Европы: Сельта — Юнион. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 3. Алонсо М. (капитан), 23. Альварес Х., 30. Бурсио Х., 5. Каррейра С., 11. Дуран П., 14. Фебас А., 18. Лаго И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х., 19. Сведберг В.
Запасные «Сельта»: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 10. Аспас Я., 1. Байындыр А., 21. Касерес С., 24. Дриуэш С., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 9. Жутгла Ф., 35. Милья Л., 6. Мориба И.
Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.
Стартовый состав «Юнион»: 12. Коффи Х., 4. Шибани Н., 11. Гильерме Смит, 55. Хавенаар Н., 38. Мофокенг Р., 27. Патрис Л., 13. Родригес К., 29. Силла М., 6. Ван де Перре К. (капитан), 23. Зенели Б., 8. Зорган А.
Запасные «Юнион»: 20. Акино Д., 1. Шамбер В., 21. Де Руве Д., 30. Флоруц Р., 39. Амутахар Я., 25. Юртван И., 32. Кейта С., 28. Олару Д., 17. Схофс Р., 26. Сайкс Р., 43. Чиланда Д.
Главный тренер «Юнион»: Юбер Д.
Комментарии 0
…