Сельта — Юнион: составы и текстовая трансляция

·29·Спорт
Сельта — Юнион: составы и текстовая трансляция

Лига Европы: Сельта — Юнион. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сельта»: 13. Раду И., 3. Алонсо М. (капитан), 23. Альварес Х., 30. Бурсио Х., 5. Каррейра С., 11. Дуран П., 14. Фебас А., 18. Лаго И., 20. Родригес Х., 17. Руэда Х., 19. Сведберг В.

Запасные «Сельта»: 28. Антанон А., 31. Аркос А., 10. Аспас Я., 1. Байындыр А., 21. Касерес С., 24. Дриуэш С., 4. Файе А., 22. Галан Х., 16. Гонсалес Х., 9. Жутгла Ф., 35. Милья Л., 6. Мориба И.

Главный тренер «Сельта»: Хиральдес К.

Стартовый состав «Юнион»: 12. Коффи Х., 4. Шибани Н., 11. Гильерме Смит, 55. Хавенаар Н., 38. Мофокенг Р., 27. Патрис Л., 13. Родригес К., 29. Силла М., 6. Ван де Перре К. (капитан), 23. Зенели Б., 8. Зорган А.

Запасные «Юнион»: 20. Акино Д., 1. Шамбер В., 21. Де Руве Д., 30. Флоруц Р., 39. Амутахар Я., 25. Юртван И., 32. Кейта С., 28. Олару Д., 17. Схофс Р., 26. Сайкс Р., 43. Чиланда Д.

Главный тренер «Юнион»: Юбер Д.

Прямая трансляция1-1 LIVE
39
Быстрый розыгрыш углового от Сельты.
38
Алеиш Фебас (Сельта Виго) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники соперника заблокировали мяч.
38
Уго Альварес (Сельта Виго) сделал проникающую передачу на партнера, который находился на грани офсайда, но защитник перехватил мяч и отвел угрозу.
351-1
Бесфорт Зенели (Рояль Юнион СЖ) получил отличный пас, вышел один на один с вратарем и хладнокровно отправил мяч в сетку.
35
Хороший вынос защитника означает, что угловой удар не принес опасности для Роял Юнион СГ.
34
Очередная попытка Луи Патриса (Роял Юнион СЖ) забросить мяч за спину защитникам была пресечена и мяч выбит в безопасное место.
33
Виллиот Сведберг («Сельта Виго») пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч.
31
Алияр Агаев отлично видел эпизод и зафиксировал нарушение со стороны Релебохиле Мофокенга (Рояль Юнион СГ).
30
Защитники сохранили бдительность и прервали опасную передачу Гильерме Смита (Рояль Юнион СГ).
28
Гильерме Смит («Роял Юнион СЖ») выполнил отличную передачу в штрафную, но защитник соперника выбил мяч.
26
Хави Руэда (Сельта Виго) выполнил сильный прострел в штрафную, но мяч никого не коснулся. Мяч покинул поле, от ворот Роял Юнион СЖ.
25
Кевин Родригес («Юнион») принял отличную передачу в штрафной и пробил. Мяч улетел в небеса.
23
Серхио Каррейра (Сельта Виго) получил точную передачу в штрафной и пробил по воротам, но мяч прошел значительно правее штанги.
22
Защитник заблокировал мяч после штрафного удара Сельты с дальней дистанции.
21
Судья дал свисток, так как Камиел Ван Де Перре (Роял Юнион СГ) сыграл очень грубо.
20
Отличный блок защитника не позволил Сельте извлечь выгоду из углового.
16
Рояль Юнион СГ разыграл штрафной с дальней дистанции, мяч был направлен в центр, но один из защитников прервал передачу.
111-0
Пабло Дуран (Сельта Виго) совершил великолепный сольный проход и пробил из штрафной, переиграв Эрве Коффи точным ударом в правый угол. Счет 1:0.
10
После штрафного удара с средней дистанции в исполнении Рояль Юнион СГ один из защитников заблокировал мяч.
9
Алияр Агаев дал свисток. Серхио Каррейра («Сельта») нарушил правила из-за опасной игры.
9
Адем Зорган (Роял Юнион СЖ) выполнил неточный навес в штрафную, упустив шанс создать голевой момент. Мяч ушел за пределы поля, от ворот введет голкипер Сельты.
8
Рояль Юнион СЖ получил возможность создать опасный момент у ворот соперника со штрафного удара с линии штрафной площади.
5
Релебохиле Мофокенг (Рояль Юнион СГ) пытался найти партнера в штрафной отличным пасом, но защитник вовремя среагировал и перехватил мяч.
3
Уго Бурсио (Сельта Виго) совершил сольный проход, но защитник соперника заблокировал его, не позволив создать опасный момент.
1
Судья дал свисток, матч начался.
01:06
Наконец-то игроки вышли на поле! Сельта Виго начинает игру.
01:06
Сегодняшний матч обслужит Алияр Агаев.
01:06
В деталях этого матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами обеих команд.
01:06
Добро пожаловать в текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Следите за всеми важными событиями на поле в режиме реального времени. Приятного просмотра.
СельтаЮнионЛига Европы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Юнион — Хапоэль Беэр-Шева: составы и текстовая трансляцияЮнион — Хапоэль Беэр-Шева: составы и текстовая трансляция22 октября 20:32Юнион — Реал Сосьедад: составы и текстовая трансляцияЮнион — Реал Сосьедад: составы и текстовая трансляция15 октября 20:33Селтик — Сельта: составы и текстовая трансляцияСелтик — Сельта: составы и текстовая трансляция22 октября 22:58Сельта — Ювентус: составы и текстовая трансляцияСельта — Ювентус: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Райо Вальекано — Сельта: составы и текстовая трансляцияРайо Вальекано — Сельта: составы и текстовая трансляция31 октября 19:06Сельта — Бетис: составы и текстовая трансляцияСельта — Бетис: составы и текстовая трансляция25 октября 19:05
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»