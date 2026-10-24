Мареска высказался о 4-летней неудачной серии против «Астон Виллы» и первом поражении

В очередном туре Английской Премьер-лиги, потерпев первое поражение в сезоне, «Манчестер Сити» главный тренер Энцо Мареска в Бирмингеме «Астон Вилла» поделился мыслями о матче (1:2) и неудачной выездной серии.

«Горожане», начавшие сезон с семи ярких побед подряд, впервые в текущем чемпионате потеряли очки. Примечательно, что манчестерский клуб уже четвертый сезон подряд возвращается с «Вилла Парк» с поражением.

«Попробуем снова в следующем сезоне»: О выездном проклятии

После игры в интервью авторитетному телеканалу ТНТ Спортс Энцо Мареска спокойно отреагировал на серию неудач в Бирмингеме:

Комментарий о четвертом поражении подряд: «Четвертое поражение подряд на поле “Астон Виллы” в рамках АПЛ? Ничего страшного, в следующем сезоне мы снова попытаемся это изменить. А сейчас я могу анализировать только сегодняшний матч и допущенные в нем ошибки», — ответил тренер.

«Мы не заслуживали поражения»: Анализ голов и созданных моментов

Специалист положительно оценил ход встречи и качество игры своих подопечных, однако отметил грубые ошибки в обороне:

Контроль и атаки: «В целом мы показали хорошую игру и создали много удобных моментов. Большую часть матча мы провели у штрафной соперника. Сопернику же мы позволили создать всего два опасных момента за всю игру;

Ошибка в контратаке: Во втором тайме мы лишь однажды позволили сопернику наказать нас в контратаке, и они этим воспользовались. В такие моменты нужно лучше защищаться или надеяться на удачу. В футболе такое случается;

Голы, которых можно было избежать: На самом деле, оба пропущенных мяча можно было предотвратить. Не думаю, что мы заслуживали поражения, но факт остается фактом — мы проиграли. Сделаем правильные выводы и продолжим двигаться вперед», — добавил специалист.

Следующее испытание: Кубок лиги

Несмотря на первую потерю очков в сезоне, оставаясь одним из главных претендентов в чемпионской гонке, «Манчестер Сити» не имеет времени на лишние раздумья:

«Горожане» проведут свой следующий матч совсем скоро — 28 октября в рамках Кубка Английской лиги «Брайтон» против клуба.